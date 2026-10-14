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Ngôi nhà có mặt tiền 10m tạo khoảng lùi để đón gió tự nhiên

Thúy Hiền

TPO - Nằm trong khu đô thị mới tại Vĩnh Long, ngôi nhà có mặt tiền rộng 10m phải tuân thủ quy định xây dựng đồng bộ với các công trình xung quanh. Để tránh tạo thành một khối nhà kín và thiếu sáng, phương án thiết kế sử dụng khoảng lùi ở tầng một, giếng trời và các mảng xanh nhằm đưa nắng, gió vào không gian sống.

Trên khu đất 200m², công trình được hoàn thành năm 2025 với tổng diện tích xây dựng 300m². Khác với những ngôi nhà có thể tự do lựa chọn chiều rộng mặt tiền, công trình phải xây dựng hết chiều ngang 10m theo yêu cầu quy hoạch của khu đô thị.

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Từ điều kiện này, thay vì tạo một khối nhà vuông vức và khép kín, phương án thiết kế được điều chỉnh để tăng khả năng tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Tại tầng một, một phần khối nhà được lùi vào trong, tạo thành hành lang ngoài trời. Khoảng không này đóng vai trò đón và dẫn gió vào các khu vực sinh hoạt phía sau, góp phần thúc đẩy sự lưu chuyển không khí tự nhiên.

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Các tầng phía trên được tổ chức với hình khối giật cấp, thay vì xếp chồng hoàn toàn theo một mặt phẳng. Cách bố trí này làm tăng diện tích tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài, giúp những khu vực nằm sâu trong nhà có thêm nguồn sáng tự nhiên.

Ở trung tâm công trình, giếng trời lớn được đặt cạnh cầu thang bộ. Khoảng thông tầng này tạo đường lưu chuyển không khí theo chiều đứng, kết hợp với hành lang tầng một để hỗ trợ đối lưu giữa các khu vực trong nhà và môi trường bên ngoài.

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Cây xanh cũng được bố trí xen kẽ từ ngoài vào trong, tạo những khoảng đệm giữa không gian ở và khu đô thị. Theo phương án thiết kế, các mảng xanh góp phần hạn chế bụi, tiếng ồn và mở thêm những góc nhìn ra thiên nhiên.

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Về hình thức, ngôi nhà sử dụng ngôn ngữ kiến trúc tối giản, hạn chế các chi tiết trang trí cầu kỳ để tập trung vào tổ chức không gian, ánh sáng và thông gió.

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Từ một yêu cầu quy hoạch tưởng chừng hạn chế khả năng thiết kế, công trình lựa chọn giải pháp tạo khoảng lùi, giật cấp và mở giếng trời để cải thiện điều kiện sinh hoạt. Những khoảng trống được bố trí có chủ đích giúp ngôi nhà tăng khả năng đón nắng, gió tự nhiên ngay trong khu đô thị có kiến trúc đồng bộ.

Xll Design Studio
#ngôi nhà #mặt tiền #gió tự nhiên #thiết kế tối giản #giếng trời #xanh

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