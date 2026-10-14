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TPHCM muốn mở rộng diện miễn giấy phép xây dựng nhà ở

Duy Quang

TPO - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất mở rộng diện nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng, áp dụng với công trình dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500 m2 tại những khu vực đáp ứng điều kiện quy hoạch, kiến trúc.

Sở Xây dựng TPHCM vừa trình UBND TPHCM dự thảo quyết định mở rộng các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ. Đề xuất nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, giảm thời gian và chi phí làm thủ tục cho người dân, đồng thời chuyển trọng tâm quản lý sang kiểm tra điều kiện xây dựng và hậu kiểm.

Theo quy định Luật Xây dựng hiện hành, các công trình xây dựng cấp 4, nhà ở riêng lẻ, có quy mô dưới 7 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500 m2 và không thuộc một trong các khu vực (khu chức năng, khu vực phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung TPHCM; khu chức năng, khu dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh, thuộc thành phố, quy hoạch chung khu kinh tế, khu du lịch quốc gia; khu vực xây dựng được xác định trong quy hoạch chung xã; khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc) thì mới được miễn giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên đề xuất của Sở Xây dựng đã mở rộng diện miễn giấy phép xây dựng cho công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn TPHCM có quy mô dưới 7 tầng (trên cao độ mặt đất đặt công trình), có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500 m2 và thuộc các khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị hoặc quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt.

Công trình nhà ở riêng lẻ được quy định ở trên được xây dựng tối đa 1 tầng hầm và được miễn giấy phép xây dựng.

Trước đó, TPHCM đã công bố danh sách các khu vực người dân được miễn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở.

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TPHCM muốn miễn giấy phép xây dựng cho công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có quy mô dưới 7 tầng.

Cụ thể, phường Bình Phú (TPHCM trước đây) công bố 3 khu vực được miễn giấy phép xây dựng, gồm Khu nhà ở khu phố chợ An Dương Vương (khu phố 12), khu tái định cư 2,9 ha (khu phố 23), khu dân cư rạch Ruột Ngựa (khu phố 22). Các dự án này nằm trên các khu vực thuộc phường 10 và phường 11 của quận 6 cũ và một phần của phường 16, quận 8 cũ.

Phường Tam Thắng (TP.Vũng Tàu cũ) cũng có 3 khu vực được miễn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở, gồm Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước 2 (phường 8, TP. Vũng Tàu cũ), khu nhà ở 53/30 Lê Hồng Phong (phường 7, TP. Vũng Tàu cũ), khu nhà ở và dịch vụ Bến Đình (phường 9, TP. Vũng Tàu trước đây).

Theo UBND phường Tam Thắng, các khu vực được miễn giấy phép xây dựng là nằm trong các khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500. Thửa đất phải có giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định, không đang tranh chấp đất đai hoặc bị cấm chuyển dịch tài sản bởi cơ quan có thẩm quyền, có văn bản đồng ý của ngân hàng nếu đất đang thế chấp.

Các cá nhân, tổ chức chỉ cần gửi hồ sơ thiết kế kèm thông báo khởi công đến UBND phường ít nhất 3 ngày làm việc trước khi khởi công; tuân thủ các quy định pháp luật liên quan về đầu tư xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công…

Theo quy định, có 4 bước thực hiện thủ tục đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng. Bước 1 là chuẩn bị hồ sơ gồm bản sao các bản vẽ thiết kế do đơn vị tư vấn có chức năng lập và đã được chủ đầu tư phê duyệt (mặt bằng, mặt cắt, móng, đấu nối hạ tầng).

Bước 2, người dân gửi thông báo khởi công đến Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường ít nhất 3 ngày làm việc trước thời điểm khởi công. Bước 3, Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị tiếp nhận thông báo khởi công, cử chuyên viên khảo sát ghi nhận hiện trạng trước khi cải tạo, sửa chữa và đề xuất lãnh đạo phòng ký ban hành thông báo. Bước 4, chủ đầu tư không cần chờ phản hồi từ phường, có thể khởi công xây dựng theo thời gian đã thông báo.

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