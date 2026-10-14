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Địa ốc

Hiện trạng loạt dự án chung cư sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh trước kế hoạch xử lý

Đình Phong

TPO - Những khối chung cư ken đặc căn hộ, cửa sổ san sát như “tổ ong” tại Hà Nội gắn với hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh không chỉ gây chú ý bởi mật độ xây dựng cao mà còn liên quan đến những sai phạm tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng kéo dài. Hà Nội đang đề xuất cơ chế đặc thù nhằm xử lý vi phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh.

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Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù, biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh. Ảnh: Dương Triều.
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Những vi phạm gồm xây dựng sai quy hoạch, giấy phép; tăng diện tích sàn, số tầng và số căn hộ; chia nhỏ căn hộ, thay đổi công năng. Tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép tại các dự án là 6.759, trong khi thực tế có 24.943 căn, tăng 18.184 căn. Ảnh: Dương Triều.
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Trong số 12 công trình, dự án thì tổ hợp chung cư 12 tòa HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) là trường hợp có quy mô lớn, với nhiều vi phạm về quy hoạch và xây dựng. Dự án chỉ được phép xây dựng 27 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3 (vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt). Ảnh: Dương Triều.
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Tổng số căn hộ tại tổ hợp HH Linh Đàm lên tới khoảng 9.000 căn, với dân số khoảng 40.000 cư dân. Dự án được đưa vào sử dụng từ năm 2015 với hàng vạn cư dân sinh sống kéo theo tình trạng quá tải về hạ tầng kỹ thuật, y tế, trường học cho khu vực.
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Tổ hợp HH Linh Đàm có diện tích khoảng 42.260m2 với dân số khoảng 40.000 cư dân, tính trung bình 1 người/m2.
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Hơn 10 năm về ở nhưng dự án vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận khiến người dân bức xúc.
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Trong danh sách 12 dự án có dự án VP3 Linh Đàm, dự án này tăng chiều cao từ 29 lên 32 tầng, số căn hộ từ 192 lên 451 căn, vượt 259 căn so với quy hoạch.
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Ngay bên cạnh là dự án VP5 Linh Đàm, dự án từ 29 lên 33 tầng, số căn hộ từ 216 lên 805 căn.
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Tại dự án VP6 Linh Đàm, cơ quan thanh tra trước đó chỉ ra từ tầng 2 đến tầng 9 của tòa nhà đã chuyển đổi mục đích sử dụng từ dịch vụ thương mại, văn phòng thành căn hộ. Còn các tầng từ 26 - 37 trở lên đều không nằm trong quy hoạch được phê duyệt, chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng vượt tầng.
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Tổ hợp chung cư Đại Thanh với 6 toà chung cư cũng bị xây vượt nhiều tầng so với quy hoạch.
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Tại CT6 Kiến Hưng, khối nhà cao tầng tăng từ 231 căn lên 1.602 căn, vượt 1.371 căn hộ so với quy hoạch. Khu nhà thấp tầng được phê duyệt 15 căn liền kề cao 3 tầng nhưng thực tế được xây thành 38 căn cao 4 tầng. Đáng chú ý, toàn bộ diện tích gần 719m2 quy hoạch dành cho nhà trẻ tại dự án này cũng bị chuyển đổi thành các căn hộ thấp tầng. Ảnh: Hoàng Huy.
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Trong danh sách 12 dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh còn có CT11 và CT12 thuộc Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; CT5 Tân Triều, Khu nhà ở Xa La.

Theo dự thảo nghị quyết, các công trình vi phạm được chia thành 3 nhóm để áp dụng phương án xử lý phù hợp với mức độ vi phạm và khả năng khắc phục.

Nhóm 1 được tồn tại theo hiện trạng nếu đáp ứng các tiêu chí: công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, không có tranh chấp; bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy; không ảnh hưởng đến công trình lân cận; đáp ứng yêu cầu hạ tầng hoặc có phương án bổ sung. Công trình cũng phải hài hòa với cảnh quan, không vi phạm chỉ giới đường đỏ, hành lang bảo vệ công trình...

Nhóm 2 được tồn tại có điều kiện nếu chưa đáp ứng một số tiêu chí nhưng có thể khắc phục bằng giải pháp kỹ thuật, bổ sung hạ tầng hoặc di dời cư dân, chuyển đổi công năng.

Nhóm 3 phải tháo dỡ nếu không bảo đảm an toàn, không đáp ứng yêu cầu về cảnh quan hoặc vi phạm chỉ giới, hành lang bảo vệ mà không thể khắc phục. Nhóm này còn gồm nhà ở thấp tầng xây trên đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đất quốc phòng, an ninh hoặc hành lang bảo vệ công trình mà không thể điều chỉnh quy hoạch.

UBND thành phố sẽ quyết định danh mục cụ thể sau khi cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá. Nếu không thể tháo dỡ công trình thuộc nhóm 3, dự thảo cho phép xem xét đổi công năng, với điều kiện không làm tăng áp lực lên hạ tầng.

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#HH Linh Đàm #Tập đoàn Mường Thanh #sai phạm #quy hoạch #vượt tầng

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