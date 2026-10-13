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Hà Nội: Dở khóc dở cười bắc ván vào nhà vì cống thoát nước cao như 'tường thành'

Trần Hoàng

TPO - Dự án cải tạo, nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) được kỳ vọng chống ngập và bảo đảm giao thông. Tuy nhiên, hệ thống rãnh thoát nước đang thi công lại được xây dựng quá cao, bịt kín lối ra vào khiến người dân phải bắc cầu gỗ để đi lại.

Theo phản ánh của người dân thôn Nhân Chính, xã Hòa Phú (TP Hà Nội), thời gian qua khu vực này được thi công xây dựng cống thoát nước. Tuy nhiên, hệ thống cống thoát nước lại xây dựng quá cao, chắn ngang mặt tiền của nhiều hộ dân. Cốt nền của rãnh nước nâng cao, chia cắt lối đi từ trong nhà ra đường chính.

Để khắc phục tình trạng "nhà không có lối ra", nhiều hộ dân đã phải tự chế những chiếc cầu tạm bằng cách ghép các tấm ván gỗ, cánh cửa cũ vắt qua miệng rãnh. Việc thi công rãnh thoát nước với độ cao bất thường khiến người dân quanh khu vực bức xúc vì ảnh hưởng đến cuộc sống.

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Dự án Cải tạo, nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy đang được thi công.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND xã Quảng Bị cho biết công trình được nêu là hạng mục thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy, huyện Chương Mỹ cũ. Dự án này đã được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5867/QĐ-UBND ngày 8/11/2024, do UBND huyện Chương Mỹ làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 460 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là từng bước nâng cấp tuyến đê theo quy hoạch, chủ động ứng phó với lũ lớn tràn mặt đê, đồng thời kiên cố hóa mặt đê kết hợp làm đường giao thông nhằm đảm bảo an toàn đi lại và kết nối giao thông trong khu vực. Thời gian thực hiện dự án được ấn định từ năm 2024 đến 2027.

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Cảnh bắc ván gỗ, bục bệ để ra vào nhà. Ảnh: MXH.

Theo đại diện UBND xã Quảng Bị, việc cải tạo, nâng cấp mặt đê hữu Đáy tại vị trí người dân phản ánh được nghiên cứu trên cơ sở cao trình mặt đê hiện trạng khoảng +7,40 đến +7,60 m. Trong khi đó, mực nước lũ sông Đáy khi đạt báo động III ở cao trình +7,50 m, tiềm ẩn nguy cơ nước lũ tràn qua mặt đê tại nhiều vị trí.

Tại Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 07/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy, cao trình chống lũ sông Đáy đoạn Ba Thá được xác định là +8,22m. Do đó, việc nâng cao trình mặt đê khi cải tạo, nâng cấp tuyến đê hữu Đáy là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều và kết hợp giao thông.

Theo phương án thiết kế, cao trình mặt đê sau cải tạo được nâng cao so với hiện trạng khoảng 1,0-1,2 m, việc bố trí cao trình rãnh thoát nước mặt đê được thực hiện đồng bộ với cao trình mặt đường và các yêu cầu kỹ thuật tại hồ sơ thiết kế đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định.

“Toàn tuyến đê khoảng 17 km, đoạn nâng cao mặt đê như phản ánh chỉ cục bộ khoảng 500m điểm đê thấp so với quy hoạch, các vị trí khác thì rãnh vẫn theo hiện trạng”, đại diện xã thông tin.

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Toàn tuyến nâng cấp đê dài khoảng 17 km đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

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#Dự án cải tạo đê #Chống ngập Hà Nội #Cống thoát nước #Chương Mỹ #Người dân Hà Nội #Dự án cải tạo đê sông Bùi #sông Tích #xã Quảng Bị

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