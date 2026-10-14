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Thế giới

Tổng thống Trump chùn bước với kế hoạch livestream xử bắn cựu quân nhân

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn đang thảo luận việc có nên hủy kế hoạch livestream (phát trực tiếp) vụ xử bắn hung thủ nổ súng trong căn cứ quân sự ở Fort Hood hay không. Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó không biết tử tù này bị liệt từ thắt lưng trở xuống.

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Khu tưởng niệm 13 quân nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng tại căn cứ Fort Hood năm 2009. (Ảnh: Getty)

Trước đó, ông Trump ủng hộ quyết định của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth về việc cho công chúng theo dõi vụ hành quyết bằng cách livestream.

Sau khi tham khảo các cố vấn, ông Trump mới biết tử tù Nidal Hasan bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Hắn bị lực lượng thực thi pháp luật bắn vào lưng sau khi gây ra vụ xả súng tại căn cứ Fort Hood năm 2009 và đang phải sử dụng xe lăn. Điều này khiến việc livestream vụ hành quyết trở nên khó chấp nhận hơn đối với ông Trump.

CNN dẫn nguồn tin cho biết, sự am hiểu sâu sắc của ông Trump về sức mạnh của hình ảnh là yếu tố then chốt có thể khiến ông quyết định từ bỏ kế hoạch livestream. Một cố vấn của ông Trump nói với CNN rằng nhà lãnh đạo đã lắng nghe các ý kiến, lo ngại việc công khai hành quyết bằng đội xử bắn có thể tạo cơ hội để các đối thủ nước ngoài chỉ trích Mỹ.

Lầu Năm Góc cũng đang xem xét lại kế hoạch livestream toàn bộ vụ hành quyết. Nếu sự kiện được phát sóng, chương trình nhiều khả năng sẽ bị cắt trước thời điểm nổ súng.

Kế hoạch livestream đã vấp phải sự phản đối từ cả 2 đảng trong những ngày qua.

Hasan bị kết tội sát hại 13 người và làm hàng chục người khác bị thương. Vụ xử bắn dự kiến diễn ra vào ngày 3/12 tại Fort Hood.

Đây sẽ là vụ hành quyết quân nhân đầu tiên của Lục quân Mỹ bằng hình thức xử bắn kể từ Thế chiến II, cũng là lần đầu tiên trong 65 năm quân đội Mỹ áp dụng án tử hình với quân nhân đang phục vụ trong lực lượng vũ trang.

Hasan là công dân Mỹ, sinh ra tại Mỹ và có nguồn gốc Palestine. Ông ta tuyên bố muốn tấn công những binh lính Mỹ chuẩn bị được điều đến Afghanistan, đồng thời muốn bảo vệ Taliban và các thủ lĩnh của lực lượng này.

Theo CNN

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#Xử bắn #Hành quyết #Livestream xử bắn #Tổng thống Trump #Xả súng

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