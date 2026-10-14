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Sức khỏe

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Xông lá giải cảm khi mắc cúm, coi chừng phản tác dụng

Anh Nhàn

TPO - Nhiều người có thói quen xông lá hoặc cố gắng vận động để ra thật nhiều mồ hôi khi bị cúm, với hy vọng bệnh sẽ nhanh khỏi. Tuy nhiên, những cách làm này không giúp loại bỏ virus cúm, thậm chí có thể khiến cơ thể mất nước và mệt mỏi hơn.

Người mắc cúm nên chăm sóc tại nhà thế nào?

Theo ThS.BS. Lê Ngô Minh Như, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, trong Y học cổ truyền, việc làm cho cơ thể ra mồ hôi có thể được áp dụng để điều trị một số trường hợp cảm, tùy vào tình trạng người bệnh. Tuy nhiên, không phải cứ bị cúm là phải xông nóng hoặc vận động thật nhiều để ra mồ hôi.

Xông lá có thể giúp người bệnh cảm thấy ấm áp, dễ chịu và thông thoáng mũi hơn. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy xông lá có thể tiêu diệt virus cúm hoặc giúp bệnh nhanh khỏi. Ngược lại, xông lá quá nóng hoặc quá lâu có thể gây bỏng, mất nước, choáng váng và khiến tình trạng mệt mỏi trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, người đang sốt, kiệt sức hoặc có biểu hiện mất nước nên tránh tự ý xông nóng để giải cảm.

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Xông lá không giúp loại bỏ virus cúm, thậm chí có thể khiến cơ thể mất nước và mệt mỏi hơn. Ảnh minh họa: AI

Tương tự, việc tập thể dục với cường độ cao nhằm làm cơ thể toát nhiều mồ hôi cũng không được khuyến khích khi đang mắc cúm. Lúc này, cơ thể cần được nghỉ ngơi để phục hồi. Cố gắng vận động khi đang sốt, đau nhức toàn thân hoặc mệt nhiều có thể làm tăng nguy cơ mất nước và gây thêm áp lực cho tim mạch.

Theo bác sĩ Như, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch, hen phế quản, đái tháo đường, bệnh thận mạn hoặc suy giảm miễn dịch là những nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng cúm.

"Những ai thuộc nhóm này nên đi khám sớm khi có triệu chứng nghi mắc cúm để được đánh giá và cân nhắc dùng thuốc kháng virus. Điều trị trong 48 giờ đầu thường mang lại hiệu quả tốt nhất", bác sĩ Như đưa ra lời khuyên.

Với người trưởng thành có thể chăm sóc tại nhà, cần nghỉ ngơi đầy đủ, tránh vận động gắng sức hoặc cố làm cơ thể ra nhiều mồ hôi. Người bệnh nên uống đủ nước, có thể bổ sung qua nước lọc, canh, súp. Người mắc bệnh tim hoặc thận cần tuân thủ hướng dẫn về lượng nước của bác sĩ.

Khi sốt trên 38,5 độ C hoặc đau nhức gây khó chịu, người bệnh có thể dùng paracetamol theo đúng liều khuyến cáo, tránh dùng đồng thời nhiều loại thuốc cảm có cùng hoạt chất. Không tự ý sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Để hạn chế lây nhiễm, người mắc cúm nên ở nhà, hạn chế tiếp xúc gần, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác, giữ phòng thông thoáng và rửa tay thường xuyên. Có thể trở lại sinh hoạt bình thường khi triệu chứng đã cải thiện và hết sốt ít nhất 24 giờ mà không dùng thuốc hạ sốt.

Những dấu hiệu nào cần đi khám ngay?

Dù phần lớn người bệnh có thể hồi phục sau một thời gian chăm sóc phù hợp, cúm vẫn có nguy cơ gây biến chứng, nhất là ở người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, đau hoặc tức ngực, tím tái, lú lẫn, khó đánh thức, co giật, chóng mặt nhiều, đi không vững, tiểu rất ít hoặc không tiểu, đau cơ dữ dội hay yếu cơ rõ rệt.

Nếu đang mắc bệnh nền và nhận thấy tình trạng bệnh trở nặng, hoặc các triệu chứng sốt, ho đã giảm nhưng sau đó quay trở lại với mức độ nghiêm trọng hơn, người bệnh cũng cần được thăm khám kịp thời.

Theo bác sĩ Như, việc điều trị cúm cần phù hợp với tình trạng của từng người. Các phương pháp Y học cổ truyền phải được áp dụng dựa trên việc đánh giá thể bệnh, không nên tự ý thực hiện bằng cách xông nóng hoặc vận động quá sức để ra nhiều mồ hôi.

Khi mắc cúm, người bệnh nên ưu tiên nghỉ ngơi, ăn uống phù hợp, bổ sung đủ nước và theo dõi các triệu chứng. Không nên cố gắng ép cơ thể đổ mồ hôi với mong muốn nhanh khỏi bệnh, bởi chăm sóc đúng cách và nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường mới là điều quan trọng giúp hạn chế nguy cơ biến chứng.

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#Cúm #Chăm sóc tại nhà #Xông lá #Biến chứng cúm #Dấu hiệu nguy hiểm

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