731 liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng an nghỉ tại Nghĩa trang TP HCM

TPO - Những đoàn xe đưa hài cốt 731 liệt sĩ rời Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đang lần lượt về đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Các anh hùng liệt sĩ về đây an nghỉ trong niềm xúc động, lòng biết ơn sâu sắc của đồng chí, đồng đội và nhân dân thành phố.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương kính viếng các hài cốt liệt sĩ vừa được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: Trần Quỳnh Sau đợt an táng thứ nhất, Ban tổ chức tiếp tục thực hiện di chuyển các hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) để an táng. Theo kế hoạch, đợt an táng thứ hai diễn ra vào trưa cùng ngày. Sau đó, các lực lượng tiếp tục thực hiện an táng các hài cốt liệt sĩ trong buổi chiều. report Lễ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Khoảng 9h45, lễ an táng bắt đầu tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM. Đội tiêu binh đưa 14 tiểu quách đầu tiên vào vị trí, thực hiện các nghi thức gấp Quốc kỳ, mở lồng kính và hạ huyệt trong không khí trang nghiêm, thành kính. Kết thúc đợt an táng đầu tiên, mọi người dành một phút mặc niệm, sau đó rải cát, gạo và thả hoa lên các phần mộ. video Xúc động lễ tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang TPHCM Ảnh: Ngô Tùng Đoàn xe truy điệu, đưa hài cốt các liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về đến Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM trong sự đón chờ lặng lẽ và xúc động của hàng nghìn người dân. Hai bên đường, trên suốt lộ trình di chuyển, người dân đứng chật kín, xếp hàng ngay ngắn, trên tay nâng những đóa hoa trắng tinh khôi, cúi đầu tiễn đưa những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Giữa không khí trang nghiêm, những đóa hoa trắng lặng lẽ theo đoàn xe như lời tri ân thế hệ hôm nay gửi đến các anh – những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương để đất nước có được hòa bình, để các thế hệ hôm nay được sống trong độc lập, tự do. video Dòng người tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ Người dân đứng chật kín hai bên đường suốt lộ trình đoàn xe đi qua để tiễn đưa hài cốt 731 liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: CTV Các hài cốt liệt sĩ tập thể được đưa đi an táng Bác sĩ Trần Văn Bản (82 tuổi) - người tình nguyện hỗ trợ công tác lấy mẫu, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiễn đưa những người anh hùng về nơi an nghỉ. photo Cựu chiến sĩ Biệt động Nguyễn Thị Bích Nga tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ Cựu chiến sĩ Biệt động Nguyễn Thị Bích Nga tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ. Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cùng Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, đưa hài cốt liệt sĩ đi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. photo Người dân tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ photo Thủ tướng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước di quách các liệt sĩ qoute "Biết đâu, trong số những hài cốt tìm được là người thân của mình" Người dân bật khóc tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Video: Huế Xuân Tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, mặc dù trời nắng gắt nhưng đã có rất đông người dân đến đưa tiễn các liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Các hàng quán xung quanh khu vực đã kín chỗ giữ xe. Anh Nguyễn Văn Kiện (phường Cát Lái) cho biết hôm nay đã xin nghỉ làm buổi sáng. Anh mua hoa cúc trắng, đến một quán cà phê có hướng nhìn ra vòng xoay Điện Biên Phủ, mở laptop để xem tường thuật trực tiếp. “Gia đình tôi có truyền thống Cách mạng, từng tham gia kháng chiến. Vì vậy tôi không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc thiêng liêng nào trong sự kiện này. Thật sự rất xúc động” , anh Kiện bộc bạch. Anh Kiện theo dõi Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ qua máy tính. Bó hoa cúc trắng được chuẩn bị từ sớm để tiễn đưa các anh hùng Ôm bó hoa cúc trắng trên tay, chị Hằng Nguyễn xúc động cho biết gia đình có người cậu tham gia kháng chiến cũng chưa tìm được hài cốt. “Cả nhà tôi rất nhớ cậu. Tôi hy vọng có thể tìm được cậu, dù biết điều đó rất khó khăn. Biết đâu, trong số những hài cốt tìm được là người thân của mình”, chị Hằng bật khóc. Chị Hằng Nguyễn bật khóc khi nhắc về cậu. Huế Xuân Đúng 8h, chương trình Lễ viếng chính thức bắt đầu. Đoàn đại biểu Trung ương, do đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Sau đoàn đại biểu Trung ương, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM... lần lượt viếng anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương. Hàng nghìn người dân tập trung trước công viên Lê Thị Riêng chờ tiễn đưa anh hùng liệt sĩ. Trước công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), hàng nghìn người dân chờ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. Trên tay mỗi người là những nhành hoa trắng, lặng lẽ xếp hàng ngay ngắn, trật tự, thành kính hướng về lễ viếng đang diễn ra bên trong công viên Cựu chiến binh Huỳnh Bá Tấn (85 tuổi) xúc động chia sẻ: “Hôm nay tôi đến đây để đưa anh em về nơi an nghỉ…”. Với ông, đây không chỉ là một buổi tiễn đưa mà còn là dịp để tưởng nhớ những người đồng đội đã hy sinh. Bà Lê Thị Mai Hoa, ngụ phường Hòa Hưng, cũng không giấu được xúc động khi có mặt từ rất sớm. Bà cùng nhiều người mang theo hoa trắng, lặng lẽ đứng chờ tiễn đưa những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. report Các văn nghệ sĩ TPHCM gửi lời tri ân sâu sắc đến những người anh hùng Mở đầu buổi lễ, các văn nghệ sĩ TPHCM hát vang hai ca khúc Linh thiêng Việt Nam, Bài ca không quên, gửi lời tri ân sâu sắc đến những người anh hùng. report Lộ trình 26km đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM Về lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ đưa đi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Ban Chỉ đạo cho biết đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM di chuyển trên quãng đường dự kiến dài khoảng 26km. Lộ trình 26km đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM Theo kế hoạch, lộ trình di chuyển như sau: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Lộ trình di chuyển đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Đồ họa: Bộ Tư lệnh TPHCM video [VIDEO] Xúc động khoảnh khắc trước giờ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ Ngay sau Lễ truy điệu sáng 14/10, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Quãng đường dự kiến khoảng 26km sẽ thực hiện theo 4 đợt. Nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua có thể bày tỏ lòng thành kính, tri ân bằng cách cầm nhành hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. report Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước khi bắt đầu Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm và quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. photo 731 hài cốt liệt sĩ được chuẩn bị trang trọng trước giờ truy điệu, an táng photo Dòng người xếp hàng ở Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM Ngay từ sáng sớm 14/10, đông đảo người dân từ nhiều tỉnh, thành đã mang theo những bó hoa trắng, thành kính đến Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, từng dòng người lặng lẽ bước vào nghĩa trang, tay nâng niu những đóa hoa trắng tinh khôi, gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các lực lượng đoàn viên, thanh niên, công an, quân đội có mặt từ sớm, tất bật hướng dẫn người dân, hỗ trợ sắp xếp đội hình và bảo đảm trật tự. Mỗi bước chân, mỗi nén hương, mỗi đóa hoa đều thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở các thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ công lao to lớn của những người đã ngã xuống vì đất nước. report Người gắn bó với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - bà Nguyễn Thị Lệ có mặt tại lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ sáng 14/10 Có mặt tại lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ sáng 14/10, bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ở Tây Ninh), người gắn bó với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, không giấu được xúc động khi người thương sau nhiều năm nằm lại cuối cùng cũng được tìm thấy. “Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng tìm được anh Quên. Tôi mừng vì các anh được tìm thấy, được Nhà nước tổ chức an táng chu đáo. Tôi biết ơn những người đã ngày đêm tìm kiếm, đưa hài cốt các anh trở về. Mong các anh được yên nghỉ”, bà Lệ nghẹn ngào chia sẻ. report "Có những người chỉ còn bước qua cầu Sài Gòn là tới nơi, nhưng đã hy sinh ngay bên kia cầu" Nhập ngũ năm 1961, cựu chiến binh Triệu Lẫy (ngụ phường Phú Thọ Hòa, TPHCM) từng phục vụ thương, bệnh binh tại Cục Hậu cần. Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, chứng kiến nhiều đồng đội ngã xuống khi ngày chiến thắng đã cận kề, ông vẫn day dứt khôn nguôi. “Có những người chỉ còn bước qua cầu Sài Gòn là tới nơi, nhưng đã hy sinh ngay bên kia cầu. Mình vào được tới đây, sống đến ngày hôm nay đã là hạnh phúc lắm rồi”, ông nghẹn ngào. Dù tuổi cao, mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, thường xuyên đau nhức và mất ngủ triền miên, ông Lẫy vẫn có mặt từ sớm tại lễ truy điệu. Đêm trước đó, ông gần như thức trắng vì bồi hồi, xúc động khi nghĩ về đồng đội. Hướng mắt về những quách hài cốt vừa được tìm thấy, ông nghẹn ngào: “Việc quy tập và tổ chức an táng chu đáo thế này giúp nguôi ngoai phần nào nỗi đau của những gia đình mất con, mất cháu. Người sống chúng ta vẫn luôn nhớ về những người đã khuất…”. Bà Bích Nga - nữ xạ thủ Biệt động Sài Gòn, xúc động khi 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng sau hàng chục năm nằm lại dưới lòng đất. Bà chia sẻ: “Cùng một thời chiến đấu, hy sinh với các anh, tôi may mắn được sống đến ngày đất nước hòa bình, còn các anh mãi mãi nằm lại. Hôm nay, các anh đã có nơi an nghỉ, có đồng đội và người dân đến thăm viếng. Chúng tôi mong tiếp tục tìm kiếm, xác định danh tính để đưa các anh trở về với gia đình, quê hương. Đó là trách nhiệm và cũng là món nợ ân tình của những người còn sống đối với đồng đội đã hy sinh”. report Các cựu chiến binh xúc động tại buổi lễ Cựu chiến binh Trần Thị Tâm, phường 15, TPHCM, chia sẻ: “Khi được đến đây, tôi cảm thấy rất vinh dự. Không khí buổi lễ rất thiêng liêng, khiến tôi vô cùng xúc động. Những người đã hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc xứng đáng được tri ân, tưởng nhớ”.

Cựu chiến binh Trần Thị Tâm (đứng giữa) “Tôi rất xúc động trước sự hy sinh của các đồng đội và sự tận tụy của các lực lượng trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tôi thường xuyên đến Công viên Lê Thị Riêng theo dõi việc tìm kiếm, mong các anh sớm được xác định danh tính, trở về với gia đình. Tôi cũng kể cho con cháu về sự hy sinh của cha anh, đồng thời vận động đồng đội, bạn bè cùng tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.”, bà Lê Thị Tý - cựu chiến binh phường Hòa Hưng, chia sẻ. Cựu chiến binh Lê Thị Tý xúc động chia sẻ tại buổi lễ. Nguyễn Tiến

Buổi Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, thanh niên và nhân dân TPHCM.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước khi bắt đầu Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM cho biết, số lượng hài cốt liệt sĩ an táng là 731 hài cốt liệt sĩ (gồm 698 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ).

Theo kế hoạch, lúc 7h30 sẽ diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Đến 8h, Lễ viếng, Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ được cử hành trọng thể tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Lễ an táng hài cốt liệt sĩ dự kiến diễn ra lúc 10h cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình).

Ngay sau Lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (quãng đường dự kiến khoảng 26km) sẽ thực hiện theo 4 đợt.

Lộ trình di chuyển dự kiến: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Thời gian xuất phát và việc tổ chức lưu thông thực hiện theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng. Lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.

Nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua có thể bày tỏ lòng thành kính, tri ân bằng cách cầm nhành hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Các đoàn viên thanh niên dâng những ngọn nến thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ tối 13/10. Ảnh: Ngô Tùng

Những hình ảnh đầu tiên diễn ra sáng ngày 14/10 tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng trước giờ chuẩn bị Lễ truy điệu, cầu siêu và an táng cho các Anh hùng liệt sĩ:

Ảnh: Nguyễn Tiến