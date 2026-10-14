Lật xe tải cẩu, tuyến đường xuống cảng ở Hải Phòng ùn tắc kéo dài

TPO - Xe tải cẩu thuộc trung tâm bảo trì đường bộ Hải Phòng gặp sự cố lật nghiêng trên cầu Niệm, thuộc trục đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Bỉnh Khiêm khiến giao thông ùn tắc, xe tải và container vận tải hàng hóa di chuyển khó khăn từ chiều đến đêm.

Sự cố xảy ra chiều 13/10 trên đường Nguyễn Văn Linh, phường An Biên (TP Hải Phòng).

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 13/10, chiếc xe tải cẩu mang biển kiểm soát 29HC-005xx di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng Kiến An về Lê Chân. Tại khu vực cầu Niệm, xe này bất ngờ gặp sự cố cần cẩu vướng vào thành cầu dẫn đến lật nghiêng.

Sự cố khiến xe tải cẩu chắn ngang đường trên cầu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT Hải Phòng huy động các tổ công tác tuần tra tổ chức phân luồng phương tiện.

Xe cẩu gặp sự cố trên cầu Niệm, trục đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Bỉnh Khiêm xuống cảng Hải Phòng.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Hải Phòng cho biết, xe tải cẩu làm nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng đường bộ gặp sự cố. Cần cẩu mắc kẹt vào thành cầu Niệm khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Từ 18h, lực lượng liên ngành đã tổ chức cấm hoàn toàn phương tiện lên cầu Niệm để phục vụ công tác cứu hộ. Liên ngành cũng phải mất hơn 6 giờ mới có thể giải cứu xe tải cẩu gặp sự cố.

Sự cố khiến luồng phương tiện vận tải, xe container di chuyển hai chiều đường kết nối giữa QL5 với hệ thống cảng biển ở Hải Phòng gặp khó khăn. Nhiều thời điểm, xe tải ùn tắc, tê liệt kéo dài.

Đến nửa đêm 13/10, lực lượng chức năng mới giải phóng được hiện trường, các phương tiện có thể lưu thông bình thường trở lại.

Lực lượng chức năng tổ chức cấm đường, hướng dẫn phân luồng giao thông từ chiều đến đêm 13/10.

Tuyến đường Nguyễn Văn Linh, là một mắt xích trọng điểm trong trục đường vận tải hàng hóa: QL5 - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Bỉnh Khiêm đến hệ thống cảng biển tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Đây là tuyến đường vận tải hàng hóa quan trọng bậc nhất tại thành phố cảng. Giờ cao điểm mỗi ngày, tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn ứ, phương tiện di chuyển khó khăn.

Theo thống kê giữa lực lượng CSGT và Tổng Công ty phát triển và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), trục đường quốc lộ 5, bình quân có hơn 35.000 xe ô tô lưu thông mỗi ngày. Trong đó, có gần 14.500 xe rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc, vượt quá lưu lượng thiết kế và thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Tuyến quốc lộ 10 - Nguyễn Trường Tộ - Bùi Viện mỗi ngày có khoảng 5.000 xe rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc. Còn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ có 6% tổng lưu lượng ô tô qua trạm là xe tải loại 4, loại 5 (khoảng 500-1.000 xe/ngày).

Mới đây UBND TP Hải Phòng và Công an TP Hải Phòng đề xuất Bộ Xây dựng chỉ đạo nghiên cứu phương án giảm giá vé để khuyến khích xe rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc sử dụng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhằm giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 5 và trục quốc lộ 10 - Nguyễn Trường Tộ - Bùi Viện.