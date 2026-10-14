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Xã hội

Người dân TPHCM trao những nhành hoa tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ

Hữu Huy

TPO - Sáng sớm 14/10, nhiều người dân tìm đến các điểm tặng hoa miễn phí ở TPHCM, nhận những nhành cúc trắng để bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Clip: Shop hoa miễn phí cúc trắng gửi lời tri ân các anh hùng liệt sĩ.
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Trên đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, shop hoa của chị Đường Thị Luyến trưng bảng thông báo tặng hoa cúc trắng miễn phí, không bán trong sáng 14/10.
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Từ sáng sớm, nhiều người ghé nhận, mang theo những nhành hoa trắng tinh khôi để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì đất nước.
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Chị Luyến cho biết đã chuẩn bị khoảng 1.000 nhành hoa để gửi tặng người dân.
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“Tôi muốn có một chút hoa để chia sẻ tấm lòng của mình. Bà con ai có nhu cầu thì tôi tặng”, chị Luyến chia sẻ.
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Không chỉ shop hoa của chị Luyến, tại khu vực đối diện công viên Lê Thị Riêng, nhiều người dân cũng mua hoa từ nơi khác đến để tặng lại cho những ai có nhu cầu tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.
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Tại khu vực đối diện công viên Lê Thị Riêng, chị Phan Thị Quế Hằng - chủ một shop quần áo, cũng thức dậy từ sớm, chuẩn bị 500 nhành hoa để tặng người dân. “Tôi chuẩn bị hoa để người dân kính cẩn nghiêng mình đưa tiễn các liệt sĩ”, chị Hằng chia sẻ.
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Giữa nhịp sống tất bật của thành phố, những điểm tặng hoa miễn phí đã mang đến một hình ảnh đẹp về sự sẻ chia. Mỗi nhành hoa trắng không chỉ là món quà nhỏ mà còn gửi gắm lòng biết ơn, sự tưởng nhớ đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
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Nhiều người không kìm nén được sự xúc động trước giờ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.

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