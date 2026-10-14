Người dân TPHCM trao những nhành hoa tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ

TPO - Sáng sớm 14/10, nhiều người dân tìm đến các điểm tặng hoa miễn phí ở TPHCM, nhận những nhành cúc trắng để bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ.
TPO - Với 100% đại biểu tán thành, HĐND tỉnh Phú Thọ thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc.
TPO - Lực lượng CSGT Hà Nội xử lý nhiều xe tải lắp thêm còi hơi, đèn chiếu sáng gây chói mắt, ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
TPO - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai vừa thông báo tổ chức thi lựa chọn nhân sự để giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đến hết ngày 20/10/2026.
TPO - Sau vụ va chạm giữa hai phương tiện trên vùng đầm phá gần cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP. Huế), một người đàn ông rơi xuống nước tử vong, vợ được cứu sống.
TPO - Hôm nay (14/10), mưa lớn ở miền Trung thu hẹp dần về phạm vi, từ đêm nay mưa giảm cường độ và giảm nhanh vào ngày mai. Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa dông rải rác trong chiều và tối nay.
TPO - Sự phổ biến của AI đang khiến ranh giới giữa thật và giả trên không gian mạng ngày càng khó nhận biết. Người trẻ, dù được xem là nhóm có khả năng thích ứng công nghệ nhanh, vẫn có thể bị đánh lừa bởi deepfake, mạo danh, tuyển dụng giả hay thao túng tâm lý. Điều cần thiết không chỉ là hiểu công nghệ mà còn phải hình thành năng lực tự bảo vệ trong môi trường số.
TPO - UBND TP.Đồng Nai vừa bổ sung danh mục 16 tuyến xe buýt kết nối trong địa phương và TPHCM với tuyến dài nhất lên tới 115 km.
Xe bất ngờ chết máy giữa đường, thấy du khách Trung Quốc loay hoay, tài xế xe công nghệ ở TPHCM (Vũng Tàu cũ) nhanh chóng đẩy chiếc xe đến tiệm sửa, nhất quyết từ chối nhận tiền.
TPO - Việc nghiên cứu cáp treo tại khu vực Mã Pì Lèng được đưa vào danh mục 181 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Tuyên Quang đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Công trình được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch, tăng nguồn thu cho địa phương, nhưng không ít người lo ngại nguy cơ tác động đến cảnh quan hoang sơ vốn làm nên sức hút của Hà Giang Loop.
TPO - Đoàn xe đưa hài cốt 731 liệt sĩ rời Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Dọc các tuyến đường, người dân cầm hoa trắng, thành kính tiễn đưa các liệt sĩ.
TPO - Bộ Công an khen thưởng các lực lượng phá án vụ vợ chồng tự xưng được “bề trên” cho số trúng xổ số, dựng chiêu bán “lộc” để lừa đảo hơn 50 tỷ đồng
TPO - Ngày 13/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng với vốn đầu tư 3.244 tỷ đồng.
Một đời cống hiến cho ngành giao thông vận tải, nguyên Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn còn được nhớ mãi bởi sự giản dị, nhân hậu và những nghĩa tình sâu nặng.
TPO - Hôm nay (13/10), tại Lào Cai, Hưng Yên và Đồng Nai đã diễn ra Hội nghị để triển khai các quyết định về công tác cán bộ.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) và Hưng Yên khẩn trương thống nhất các nội dung hợp tác, thúc đẩy đầu tư giữa hai địa phương, trở thành hợp tác điển hình giữa các địa phương hai nước.
Chiều 13/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đi kiểm tra thực địa 2 dự án chống ngập, cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu trọng điểm của TPHCM.