Người dân TPHCM trao những nhành hoa tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ

TPO - Sự phổ biến của AI đang khiến ranh giới giữa thật và giả trên không gian mạng ngày càng khó nhận biết. Người trẻ, dù được xem là nhóm có khả năng thích ứng công nghệ nhanh, vẫn có thể bị đánh lừa bởi deepfake, mạo danh, tuyển dụng giả hay thao túng tâm lý. Điều cần thiết không chỉ là hiểu công nghệ mà còn phải hình thành năng lực tự bảo vệ trong môi trường số.