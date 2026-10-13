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Lấy ý kiến người dân về Dự án cải tạo đường Hồ Chí Minh qua Cao Bằng hơn 3.200 tỷ đồng

Anh Trọng

TPO - Ngày 13/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng với vốn đầu tư 3.244 tỷ đồng.

Tại buổi lấy ý kiến, người dân trong phạm vi dự án đã nghe thông tin về dự án, quá trình triển khai trong đó có khảo sát thực địa, cắm mốc giới phạm vi ảnh hưởng đến thời điểm tháng 10.

Thông tin về dự án, đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng - chủ đầu tư) cho biết dự án nâng cấp, cải tạo đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng thuộc nhóm B, dự án có tổng mức đầu tư 3.244 tỷ đồng.

Dự án có mục tiêu tăng cường kết nối giao thông của tỉnh với mạng lưới giao thông quốc gia, các tỉnh trong khu vực, cửa khẩu biên giới và Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, đáp ứng nhu cầu vận tải, nâng cao an toàn giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai.

Ở phần thảo luận, đa số các hộ dân đã đồng thuận chủ trương triển khai dự án. Với công tác thực hiện, các hộ dân mong muốn công trình sớm được triển khai, bảo đảm tiến độ đề ra.

Ở phần đề xuất, các ý kiến của người dân tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, xác định rõ mốc giới thu hồi đất và sớm thông tin cụ thể phương án triển khai để người dân chủ động chuẩn bị.

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Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Cao Bằng.

Người dân cũng đề nghị việc kiểm đếm đất đai, tài sản, hoa màu cần chính xác, công khai, minh bạch, việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ bị ảnh hưởng.

Mức bồi thường cần phù hợp với quy định hiện hành và sát với giá trị thị trường, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, chuyển đổi nghề nghiệp sau khi thu hồi đất.

Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh dự hội nghị đã ghi nhận các ý kiến của người dân và cho biết, sẽ nghiên cứu và cùng với các cơ quan chức năng có liên quan điều chỉnh phù hợp trong quá trình triển khai.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng dài hơn 38 km đi qua địa bàn các xã: Trường Hà, Hà Quảng, Nam Tuấn, Hòa An, Bạch Đằng và 2 phường: Nùng Trí Cao, Thục Phán.

Tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe, đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/h, tổng chiều dài khoảng 38,56 km.

Công tác chuẩn bị và thi công dự án được thực hiện từ năm 2026, dự kiến hoàn thành năm 2029.

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#Đường Hồ Chí Minh #đường Hồ Chí Minh mở rộng #tỉnh Cao bằng #Giao thông #Ban Hồ Chí Minh

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