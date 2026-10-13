Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở 3 tỉnh, thành

TPO - Hôm nay (13/10), tại Lào Cai, Hưng Yên và Đồng Nai đã diễn ra Hội nghị để triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Chiều 13/10, Thành ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Đồng Nai, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động bà Nguyễn Thị Hồng Trang, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, đến công tác tại Văn phòng Thành ủy kể từ ngày 15/10/2026; bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Trang giữ chức Phó Chánh văn phòng Thành ủy kể từ ngày 15/10/2026, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai Thái Bảo trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và chúc mừng các cán bộ được nhận nhiệm vụ công tác mới. Ảnh: Báo Đồng Nai

Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai điều động ông Nông Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hàng Gòn đến công tác tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai kể từ ngày 15/10/2026; bổ nhiệm ông Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai kể từ ngày 15/10/2026, với thời gian giữ chức vụ là 5 năm; giao ông Tuấn phụ trách điều hành hoạt động của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định giao ông Đỗ Chánh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hàng Gòn phụ trách điều hành hoạt động của Đảng bộ phường Hàng Gòn kể từ ngày 15/10/2026 cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy phường Hàng Gòn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động công tác đối với một số cán bộ khác.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai công bố các quyết định điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với 7 cán bộ.

Theo đó, ông Trần Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trấn Yên, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được phân công, điều động tham gia Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, phân công nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Bản Hồ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bản Hồ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đỗ Hiếu Thảo, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Mường Bo, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Cát Thịnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cát Thịnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thúc Mạnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Trấn Yên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Trấn Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Ngà, thành viên Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trương Mạnh Quyết, thành viên Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ngày 13/10, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Phong.

Theo báo Hưng Yên, tại hội nghị, ông Phạm Văn Khuê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Phong, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 13/10/2026.