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Chốt lộ trình phát triển cửa khẩu Chi Ma giáp Trung Quốc

Anh Trọng

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kế hoạch để thực hiện quy hoạch, phát triển cửa khẩu Chi Ma. Kế hoạch được ban hành sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045.

Theo kế hoạch số Kế hoạch số 382/KH-UBND vừa được UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành, việc tổ chức thực hiện quy hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; làm cơ sở lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và triển khai các chương trình, dự án đầu tư.

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Cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn.

Mục tiêu đặt ra là từng bước xây dựng Chi Ma thành khu vực cửa khẩu hiện đại, thông minh; phát triển thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu, logistics và du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông tỉnh Lạng Sơn. Quá trình phát triển phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia.

Kế hoạch xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm tổ chức lập quy hoạch hằng năm; xác định danh mục, trình tự triển khai các đồ án quy hoạch; xây dựng kế hoạch thực hiện 5 năm; dự kiến nhu cầu vốn và đề xuất cơ chế huy động nguồn lực. Đồng thời, tỉnh phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị và thiết lập kế hoạch kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Trong giai đoạn đầu, Lạng Sơn tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung, lập các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết cần thiết. Các hạng mục được ưu tiên gồm giao thông đối ngoại, đường kết nối Chi Ma - Co Sa, hạ tầng cửa khẩu, kho bãi, logistics, hạ tầng kỹ thuật đầu mối và hạ tầng số.

Ở giai đoạn tiếp theo đến năm 2045, các khu chức năng sẽ được phát triển đồng bộ theo quy hoạch; hệ thống thương mại - logistics được mở rộng, không gian đô thị cửa khẩu từng bước nâng cao chất lượng.

Du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa cộng đồng cũng được định hướng phát triển, song song với cải tạo khu vực hiện hữu, khai thác hiệu quả quỹ đất và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại, xanh, thông minh.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan tổ chức thực hiện. Trọng tâm là phối hợp lập quy hoạch, tham mưu triển khai đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng và tổ chức các hoạt động trong khu vực theo đúng quy định.

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