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Giá vàng hôm nay (13/10): Đồng loạt giảm

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm theo giá vàng thế giới. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC về mốc 143,5 triệu đồng/lượng.

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các đơn vị kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo giá vàng miếng ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 140-143 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 140,8 - 142,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 139,4 - 143,4 triệu đồng/lượng…

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Giá vàng trong nước giảm mạnh theo giá vàng thế giới. Ảnh: NY.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.165 USD/ounce, giảm 40 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.633 đồng/USD, tăng 12 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.730 - 26.110 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 40 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do quanh mức 26.110 - 26.160 đồng/USD.

Tại cuộc họp báo Ngân hàng Nhà nước quý III mới đây, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, VNĐ tăng giá khoảng 1,12% so với USD. Trong khi đó, chỉ số DXY phản ánh sức mạnh của đồng USD có thời điểm vượt 102 điểm, tăng hơn 4% so với đầu năm.

Nhiều đồng tiền trong khu vực châu Á và một số đồng tiền chủ chốt trên thế giới như đồng yên của Nhật, ringgit của Malaysia, peso Philippines, rupiah Indonesia, rupee Ấn Độ, euro giảm khoảng 2-7% so với USD.

Ông Quang phân tích, trong điều kiện lạm phát toàn cầu còn cao, biến động tỷ giá có thể tác động đáng kể đến mặt bằng giá trong nước. Nếu tỷ giá không được kiểm soát phù hợp, áp lực giá từ bên ngoài có thể truyền dẫn vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Tuy nhiên, kết quả ổn định trong 9 tháng đầu năm không đồng nghĩa áp lực tỷ giá đã được loại bỏ.

Bước vào quý IV, nhu cầu ngoại tệ thường tăng theo chu kỳ nhập khẩu, thanh toán quốc tế và các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Cùng với đó, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và dòng vốn quốc tế tiếp tục là những biến số cần theo dõi.

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