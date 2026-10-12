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Giá vàng nhẫn bật tăng, vàng SJC 'bất động'

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (12/10), giá vàng nhẫn các thương hiệu quay đầu tăng theo giá thế giới. Trong khi đó, vàng miếng SJC vẫn đứng im ở mốc 144,8 triệu đồng/lượng và nới rộng khoảng cách với thế giới gần 13 triệu đồng/lượng.

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá bán vàng miếng ở mốc 144,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn quay đầu tăng và tiến sát với giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng mua - bán, tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua; vàng nhẫn DOJI 140,3 - 144,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 142,3 - 143,8 triệu đồng/lượng…

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Giá vàng nhẫn tăng mạnh theo giá thế giới (ảnh: NY).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.205 USD/ounce, tăng 44 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,1 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 12,7 triệu đồng/lượng, nới rộng thêm nửa triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.621 đồng/USD, giảm 22 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.690 - 26.070 đồng/USD (mua vào - bán ra), không đổi so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do quanh mức 26.110 - 26.160 đồng/USD, tăng 40 đồng chiều mua vào và giảm 10 đồng chiều bán ra so với hôm qua.

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