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Kinh tế

Shinhan đồng hành hành trình tài chính của gia đình

Ngọc Linh

Mỗi giai đoạn trong cuộc sống đều đi cùng những mục tiêu tài chính khác nhau: chuẩn bị cho con du học, sở hữu một mái ấm, nâng cấp không gian sống và thực hiện những kế hoạch cá nhân. Thay vì chỉ đáp ứng một nhu cầu tài chính tại một thời điểm, Ngân hàng Shinhan hướng đến việc xây dựng các giải pháp gắn với từng hành trình của khách hàng. K-Study và Flexi loan – Vay Tiêu dùng Linh hoạt là hai giải pháp được phát triển theo định hướng đó.

K-Study – kết nối hành trình tài chính du học Việt Nam – Hàn Quốc

Du học là hành trình không chỉ của riêng người học mà còn của cả gia đình. Khi con bắt đầu cuộc sống tại Hàn Quốc, khoảng cách địa lý tạo ra một bài toán mới: Làm thế nào để chủ động hỗ trợ con khi cần, quản lý các khoản chi tiêu và xử lý những nhu cầu tài chính phát sinh tại một quốc gia khác.

Từ nhu cầu thực tế đó, Ngân hàng Shinhan phát triển K-Study – giải pháp tài chính hướng đến học sinh, sinh viên Việt Nam có nhu cầu du học Hàn Quốc và gia đình.

Điểm đáng chú ý của K-Study nằm ở cách sản phẩm được xây dựng theo hành trình của khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào một giao dịch hoặc một nhu cầu đơn lẻ. Giải pháp hướng tới kết nối hệ sinh thái Shinhan tại Việt Nam và Hàn Quốc, phù hợp với đặc thù của hành trình du học có điểm bắt đầu tại Việt Nam nhưng nhu cầu tài chính tiếp tục phát sinh khi khách hàng đặt chân đến Hàn Quốc.

Đây cũng là lợi thế từ mạng lưới hiện diện của Ngân hàng Shinhan tại cả hai quốc gia. Với du học sinh và gia đình, sự kết nối này góp phần tạo nên một hành trình tài chính liền mạch hơn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển tiếp từ chuẩn bị du học đến bắt đầu cuộc sống tại Hàn Quốc.

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Ngân hàng Shinhan phát triển K-Study – giải pháp tài chính hướng đến học sinh, sinh viên Việt Nam có nhu cầu du học Hàn Quốc và gia đình.

Bên cạnh chức năng của một tài khoản giao dịch ngân hàng thông thường, sản phẩm K-Study được đông đảo khách hàng đón nhận bởi những ưu điểm vượt trội, đáp ứng hiệu quả nhu cầu thiết thực của du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Theo đó, K-Study hỗ trợ việc chứng minh tài chính xin cấp visa du học trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn.

Đặc biệt, khi cần gia hạn thẻ cư trú tại Hàn Quốc, du học sinh có thể chủ động truy cập Internet banking hoặc ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam của Ngân hàng Shinhan để lấy giấy xác nhận tiền gửi đảm bảo phí du học. Bên cạnh đó, Ngân hàng Shinhan luôn có các chính sách ưu đãi về tỷ giá, nhằm hỗ trợ tối đa cho du học sinh.

Flexi loan – thêm nguồn vốn để tiếp tục kế hoạch sau khi an cư

Nếu K-Study đồng hành với khách hàng trên hành trình học tập xuyên biên giới, Flexi loan lại được thiết kế cho một giai đoạn khác: khi khách hàng đã sở hữu nhà nhưng tiếp tục có những mục tiêu cần nguồn lực tài chính.

Flexi loan – Vay Tiêu dùng Linh hoạt dành cho nhóm khách hàng đang có khoản vay mua nhà tại Shinhan, giúp khách hàng tiếp cận thêm nguồn vốn cho các nhu cầu cá nhân mà không cần thế chấp thêm tài sản.

Đây là một trong những đặc tính nổi bật của sản phẩm. Thay vì phải tìm kiếm thêm tài sản bảo đảm cho một nhu cầu vay mới, khách hàng đủ điều kiện có thể tiếp cận khoản vay tiêu dùng trên nền tảng mối quan hệ tín dụng hiện hữu với Ngân hàng.

Bên cạnh đó, Flexi loan cung cấp hạn mức vay lên đến 1,2 tỷ đồng và thời hạn vay tối đa 120 tháng, tương đương 10 năm. Kỳ hạn dài tạo thêm dư địa để khách hàng phân bổ nghĩa vụ trả nợ theo khả năng tài chính của gia đình, đặc biệt đối với những kế hoạch cần nguồn vốn tương đối lớn.

Sự linh hoạt còn được thể hiện trong quy trình. Sản phẩm chấp nhận sử dụng hồ sơ của khoản vay thế chấp hiện hữu, góp phần giảm bớt việc chuẩn bị lại hồ sơ, đồng thời hướng tới quy trình xét duyệt đơn giản và giải ngân nhanh chóng.

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Flexi loan – Vay Tiêu dùng Linh hoạt dành cho nhóm khách hàng đang có khoản vay mua nhà tại Shinhan.

Theo chính sách Ngân hàng Shinhan công bố tại thời điểm hiện tại, Flexi loan có lãi suất ưu đãi từ 11,8%/năm, tính trên dư nợ giảm dần. Nhờ đó, khách hàng có thêm một phương án để cân nhắc tổng thể giữa nhu cầu vốn, thời hạn vay, nghĩa vụ thanh toán hàng tháng và kế hoạch tài chính dài hạn.

Từ cung cấp sản phẩm đến đồng hành cùng hành trình khách hàng

K-Study và Flexi loan phục vụ hai nhóm nhu cầu khác nhau, nhưng cùng cho thấy một cách tiếp cận chung: dịch vụ tài chính được xây dựng xoay quanh những cột mốc và hành trình thực tế của khách hàng.

Với K-Study, đó là hành trình từ Việt Nam đến Hàn Quốc – từ chuẩn bị tài chính trước khi du học đến những trải nghiệm đầu tiên về tự chủ tài chính tại một quốc gia mới.

Với Flexi loan, đó là hành trình sau khi sở hữu nhà – khi khách hàng tiếp tục cần nguồn lực để đầu tư cho gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện những kế hoạch mới.

Một bên khai thác lợi thế kết nối hệ sinh thái Shinhan giữa Việt Nam và Hàn Quốc; một bên tận dụng nền tảng quan hệ tín dụng và hồ sơ hiện hữu để mở rộng khả năng tiếp cận vốn. Điểm gặp nhau của hai giải pháp chính là sự thuận tiện, tính linh hoạt và khả năng đồng hành dài hạn.

Với K-Study và Flexi loan, Ngân hàng Shinhan hướng tới việc không chỉ cung cấp một sản phẩm tài chính cho một nhu cầu riêng lẻ, mà từng bước xây dựng những giải pháp có thể đồng hành cùng khách hàng qua nhiều cột mốc của cuộc sống.

Bởi khi có một kế hoạch tài chính phù hợp, mỗi mục tiêu, từ hành trình học tập tại Hàn Quốc đến những dự định sau khi an cư – đều có thêm nền tảng để trở thành hiện thực.

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#Shinhan #tài chính #du học #Flexi loan #hành trình tài chính #gia đình

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