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Vinh danh 96 nông dân Việt Nam xuất sắc

Dương Hưng

TPO - Tại lễ tôn vinh 96 nông dân tiêu biểu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Hội Nông dân và hội viên cả nước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, nâng chất lượng và giá trị nông sản, đồng thời tập trung khắc phục những hạn chế kéo dài của ngành.

Tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại nhiều năm

Tối 12/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá nông dân có đóng góp lớn vào những thành tựu của đất nước trong 40 năm đổi mới. Từ một nước còn thiếu lương thực, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về sản xuất và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, với kim ngạch hằng năm trên 70 tỷ USD.

Để tiếp tục phát huy kết quả đó, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Nông dân Việt Nam và hội viên nông dân cả nước cùng chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy kinh tế nông nghiệp; từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu và thị trường.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại chương trình.

Theo Phó Thủ tướng các cấp, ngành và Hội Nông dân cần thúc đẩy cơ cấu lại sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp, ngành, Hội Nông dân và hội viên cùng tập trung khắc phục những hạn chế đã tồn tại nhiều năm: Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, liên kết chưa cao; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số còn chậm và chưa đồng đều; năng suất lao động thấp, tình trạng “được mùa mất giá” vẫn tiếp diễn.

Đánh giá về 96 nông dân được vinh danh, Phó Thủ tướng cho rằng họ là những điển hình về ý chí và khát vọng vươn lên. Nhiều người từng trải qua thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường nhưng kiên trì đứng lên làm lại. Những mô hình sản xuất, kinh doanh của họ không chỉ tạo sinh kế cho gia đình mà còn tạo việc làm, hỗ trợ cộng đồng và đóng góp cho địa phương.

Nhiều nông dân... "tỷ phú"

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - cho biết, những người được vinh danh là các điển hình có tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt khó làm giàu cho gia đình và đóng góp cho xã hội.

Ông Lương Quốc Đoàn kỳ vọng 96 nông dân sẽ tiếp tục là những hạt nhân lan tỏa tinh thần vượt khó, sáng tạo, truyền cảm hứng để nông dân cả nước cùng hành động và làm giàu chính đáng.

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Nhiều nông dân tỷ phú và tiên phong hội nhập quốc tế được vinh danh.

Theo ban tổ chức, sau 14 năm triển khai, chương trình đã vinh danh 1.052 nông dân xuất sắc và 126 hợp tác xã tiêu biểu.

Các hồ sơ được bình chọn năm nay tập trung vào những mô hình sản xuất xanh, tuần hoàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong đó, doanh thu cao nhất là ông Phạm Văn Lượng (Hải Phòng), sản xuất, kinh doanh giống gia cầm đạt 206 tỷ đồng (năm 2024); ông Đặng Văn Bảy (Vĩnh Long, nuôi tôm và kinh doanh vật tư nông nghiệp đạt 200 tỷ đồng; ông Lê Mạnh Cường (Phú Thọ), chăn nuôi, cây cảnh đạt 200 tỷ đồng.

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#nông nghiệp #được mùa mất giá #nông dân #công nghệ #phát triển nông thôn #chuyển đổi số #hội nông dân

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