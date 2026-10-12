Người phụ nữ An Giang trúng Vietlott gần 200 tỷ đồng

TPO - Người phụ nữ ở An Giang trúng Vietlott gần 200 tỷ đồng, trở thành người phụ nữ trúng thưởng lớn nhất trong lịch sử Vietlott.

Ngày 12/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01571 cho chị V.N, với giá trị giải thưởng hơn 199,5 tỷ đồng, chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Theo Vietlott, qua kiểm tra hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân, công ty xác định chị V.N. là chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot. Chị V.N. là thuê bao MobiFone, mua vé qua kênh phân phối bằng điện thoại của Vietlott, thông qua ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS.

Đáng chú ý, với giải thưởng gần 200 tỷ đồng này, chị V.N. trở thành người chơi trúng Jackpot có giá trị lớn nhất của xổ số Mega 6/45, đồng thời là người phụ nữ trúng thưởng lớn nhất trong lịch sử Vietlott tính đến thời điểm hiện tại.

Chị V.N. nhận giải thưởng gần 200 tỷ đồng ngày 12/10.

Chị V.N. thuộc thế hệ 9X, hiện sinh sống và làm việc tự do tại tỉnh An Giang. Chị V.N. bắt đầu tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 3 năm trước, sau khi được một người bạn giới thiệu.

Chị thường xuyên tham gia dự thưởng Mega 6/45, Power 6/55 và xổ số quay nhanh Lotto 5/35 vì các sản phẩm này có cơ hội nhận giải thưởng giá trị lớn.

Chị V.N. cho biết gia đình có thói quen ăn cơm muộn. Mới đây, trong lúc đang nấu cơm, chị V.N. tranh thủ kiểm tra kết quả các vé Lotto 5/35 đã mua buổi sáng. Thấy tài khoản dự thưởng còn 20.000 đồng, chị V.N. tiếp tục mua hai vé Mega 6/45, các dãy số hoàn toàn ngẫu nhiên.

Hôm nhận tin nhắn trúng thưởng hai vợ chồng chị V.N. đang ăn cơm tối. Sau khi hoàn thành công việc nhà, chị V.N. kiểm tra thông tin và bất ngờ khi biết giá trị giải thưởng lên tới gần 200 tỷ đồng.

Hai vợ chồng chị V.N. nhiều lần đối chiếu thông tin trên website chính thức của Vietlott trước khi tin rằng mình thực sự là chủ nhân của giải Jackpot đặc biệt lớn này. Do giải thưởng đến quá bất ngờ, chị V.N. cho biết dự định gửi tiết kiệm và cùng gia đình lên kế hoạch sử dụng số tiền một cách hiệu quả.

Vietlott cho hay, chị V.N là nữ khách hàng thứ 23 trúng giải Jackpot Mega 6/45 và là một trong 41 nữ khách hàng từng trúng các giải Jackpot của hai sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55.

Theo quy định, chị V.N. phải nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh An Giang. Với giá trị giải thưởng gần 200 tỷ đồng, số thuế phải nộp ước tính hơn 19 tỷ đồng, được khấu trừ trực tiếp khi nhận thưởng theo quy định hiện hành.