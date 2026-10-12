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Kinh tế

Tổng Giám đốc Eurowindow Nguyễn Cảnh Hồng được vinh danh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026

P.V

Ngày 11/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa vinh danh ông Nguyễn Cảnh Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Eurowindow là Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026.

Lễ vinh danh diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 do VCCI tổ chức. Trong khuôn khổ sự kiện còn có Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới” và Triển lãm “Doanh nghiệp Việt - Kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước”, là dịp để cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi về thể chế, môi trường kinh doanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tổng Giám đốc Eurowindow Nguyễn Cảnh Hồng được vinh danh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026 ảnh 1Tổng Giám đốc Nguyễn Cảnh Hồng được vinh danh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026.

Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành và địa phương cùng đại diện hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Ông nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh phải thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nhân cần chủ động nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ, coi đầu tư cho nghiên cứu phát triển, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao là nền tảng phát triển nhanh, bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại sự kiện.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại sự kiện.

Theo VCCI, chương trình nhằm ghi nhận những doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, tiên phong đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mỗi doanh nhân được tôn vinh là đại diện cho tinh thần doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới: Liêm chính - Sáng tạo - Bản lĩnh - Hội nhập - Phát triển bền vững.

Ghi nhận thành tích trong giai đoạn 2021-2025, Tổng Giám đốc Nguyễn Cảnh Hồng tiếp tục ghi dấu ấn trong đổi mới khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm và hiện đại hóa sản xuất tại Eurowindow. Doanh nghiệp liên tục nghiên cứu, đưa ra thị trường các hệ nhôm có cầu cách nhiệt, bộ sưu tập cửa thông minh thế hệ mới, cửa Slim Eurowindow; đồng thời đầu tư dây chuyền sản xuất kính điện, kính chống cháy, nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao.

Cùng với đổi mới công nghệ, chuyển đổi số được đẩy mạnh trong hoạt động quản trị, sản xuất và kinh doanh, hướng tới tối ưu quy trình, nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng phục vụ khách hàng. Đây là một trong những trọng tâm giúp Eurowindow nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Hiện Eurowindow sở hữu hệ thống nhà máy và trung tâm kính tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương cùng mạng lưới hơn 40 chi nhánh, showroom trên toàn quốc. Sản phẩm Eurowindow đã góp mặt tại hàng trăm nghìn công trình trong và ngoài nước, trong đó có Nhà Quốc hội, Trụ sở Bộ Công an, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, Eurowindow còn lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại các nhà máy, xây dựng hệ thống tuần hoàn nước phục vụ sản xuất kính. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp tiếp tục tập trung đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi sản xuất xanh, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm thân thiện môi trường, góp phần thúc đẩy công trình xanh, kiến trúc bền vững tại Việt Nam.

#Eurowindow #Nguyễn Cảnh Hồng #doanh nhân #đổi mới sáng tạo #phát triển bền vững #khoa học công nghệ #chuyển đổi số

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