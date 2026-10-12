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Kinh tế

Nam A Bank khẳng định nội lực bền vững trong hành trình 34 năm ghi dấu bản sắc

P.V

Trải qua 34 năm phát triển, Nam A Bank đã thực thi thành công chiến lược phát triển bền vững dựa trên hai trụ cột chính là số hóa và xanh hóa. Đây không chỉ khẳng định năng lực điều hành chiến lược của Ban lãnh đạo, mà còn kết tinh từ sự cống hiến bền bỉ của tập thể cán bộ nhân viên. Đánh dấu mốc phát triển mới, ngân hàng liên tiếp ghi dấu ấn bằng hàng loạt giải thưởng uy tín từ các tổ chức trong nước và quốc tế.

Nhìn lại chặng đường phát triển, Nam A Bank đã khẳng định vị thế vững chắc cả về quy mô tài chính lẫn năng lực quản trị, đặc biệt trong vòng 10 năm trở lại đây.

Năm 2015, tổng tài sản của Nam A Bank mới dừng lại ở mức hơn 35.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 252 tỷ đồng. Đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Ngân hàng đã tiệm cận mốc 465.000 tỷ đồng – gấp khoảng 13 lần so với năm 2015. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ; tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt gần 20%, trong khi tỷ lệ nợ xấu trước CIC được kiểm soát chặt chẽ ở mức quanh 1,5%.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành VIFC - HCMC trao Chứng nhận Thành viên chiến lược cho đại diện Nam A Bank - ông Trần Khải Hoàn, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Nam A Bank.
Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành VIFC - HCMC trao Chứng nhận Thành viên chiến lược cho đại diện Nam A Bank - ông Trần Khải Hoàn, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Nam A Bank.

Trong lộ trình số hóa, Nam A Bank khẳng định vị thế tiên phong khi xây dựng thành công mô hình vận hành số toàn diện với hệ sinh thái ngân hàng số Open Banking và điểm giao dịch số OneBank. Hiện nay, mạng lưới kinh doanh của Nam A Bank đạt gần 350 điểm, kết hợp hài hòa giữa 148 điểm giao dịch truyền thống và gần 200 điểm OneBank, giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Bên cạnh số hóa, “Tài chính xanh” trở thành cấu phần chiến lược trong định hướng phát triển bền vững của Ngân hàng. Tiếp cận lĩnh vực này từ sớm thông qua hợp tác với Quỹ Quản lý Khí hậu toàn cầu (GCPF) từ năm 2018, Nam A Bank đã liên tục triển khai các gói tín dụng xanh, phát hành Báo cáo phát triển bền vững và tích hợp tiêu chuẩn ESG vào khung quản trị rủi ro. Đến nay, Ngân hàng đã đạt tiêu chuẩn Ngân hàng xanh cấp độ 4, đồng thời chủ động tham gia tích cực vào thị trường vốn xanh và tín chỉ carbon.

Ông Trần Khải Hoàn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Nam A Bank phát biểu tại Hội nghị “Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế - thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam”- đây là hội nghị quốc tế do Nam A Bank tổ chức, thu hút đông đảo diễn giả trong và ngoài nước tham dự.
Ông Trần Khải Hoàn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Nam A Bank phát biểu tại Hội nghị “Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế - thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam”- đây là hội nghị quốc tế do Nam A Bank tổ chức, thu hút đông đảo diễn giả trong và ngoài nước tham dự.

Song song đó, tinh thần minh bạch và nâng cao trách nhiệm với cổ đông được thể hiện rõ qua lộ trình niêm yết: từ giao dịch trên UPCoM (2020) đến chính thức niêm yết trên HOSE (2024). Nam A Bank cũng là đơn vị đi đầu trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế khắt khe như IFRS, Basel III và đang chuẩn bị hoàn thành Basel II nâng cao. Đến cuối tháng 9/2026, Nam A Bank hoàn thành đánh giá tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN với hệ số CAR đạt 11,3%, cao hơn nhiều so với quy định tối thiểu 8%.

Những thành tựu kinh doanh vượt trội, sự tăng trưởng an toàn và vị thế tiên phong trên thị trường không phải là kết quả ngẫu nhiên. Chiến lược của Nam A Bank dưới sự điều hành của Ban lãnh đạo không theo đuổi tăng trưởng nóng bằng mọi giá, mà tập trung củng cố nội lực, nâng cao chất lượng tài sản, đa dạng hóa nguồn thu và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

Về nguồn vốn quốc tế, Ngân hàng cũng đã quan hệ hợp tác với các định chế tài chính quốc tế uy tín như IFC, ADB, BlueOrchard, SIFEM, responsAbility, Proparco, FMO, Symbiotics và nhiều định chế tài chính khác.

Nam A Bank ký kết hợp tác sâu rộng với Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) tại thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha).
Nam A Bank ký kết hợp tác sâu rộng với Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) tại thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha).

Sự thành công này không thể tách rời sự cống hiến thầm lặng, nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống. Trong suốt hành trình phát triển, Nam A Bank luôn đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa và tri ân những nhân sự gắn bó lâu dài - những người đã góp phần đặt nền móng và đồng hành cùng sự lớn mạnh của Ngân hàng. Chính sự đồng lòng, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên của từng nhân sự đã kết tinh thành sức mạnh tổng thể, đưa Nam A Bank vượt qua những thách thức của thị trường để gặt hái những thành quả nêu trên.

Trước thềm kỷ niệm 34 năm thành lập (21/10/1992 – 21/10/2026), Nam A Bank đã liên tục khẳng định qua hàng loạt giải thưởng và danh hiệu từ các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế.

Ngân hàng đã xuất sắc được vinh danh là Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu và Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh tại Lễ công bố và vinh danh Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2026 (Vietnam Banking Awards 2026). Đồng thời, Nam A Bank cũng nhận danh hiệu “Thương hiệu Văn hóa và Phát triển Bền vững UNESCO – Ngân hàng đột phá trong xây dựng và phát triển bền vững gắn chặt lợi ích cộng đồng Nhân văn, Văn hóa thông qua mô hình “Ngân hàng Trà” do Liên hiệp các tổ chức UNESCO trao tặng.

Nam A Bank cũng vừa được ghi nhận trong danh sách 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á xét theo hiệu quả hoạt động tài chính, đồng thời xếp vị trí thứ 10 toàn khu vực. Đây là kết quả xếp hạng của S&P Global Market Intelligence trên dữ liệu năm tài chính 2025.

Ông Trần Khải Hoàn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Nam A Bank nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026”.
Ông Trần Khải Hoàn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Nam A Bank nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026”.

Tối ngày 11/10/2026, ông Trần Khải Hoàn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Nam A Bank đã vinh dự nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026”. Danh hiệu này không chỉ tôn vinh năng lực quản trị của người đứng đầu Ban điều hành, mà còn đại diện cho niềm tự hào và thành quả kết tinh từ sự nỗ lực bền bỉ của cả một tập thể.

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức xét chọn và trao tặng. Đây là một trong những giải thưởng cấp quốc gia uy tín bậc nhất dành cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam, thực hiện trên cơ sở Luật Thi đua, Khen thưởng. Năm nay, giải thưởng tôn vinh 100 doanh nhân tiêu biểu trên toàn quốc thông qua quy trình bình xét khắt khe 5 bước bởi Hội đồng thẩm định gồm hơn 40 chuyên gia, đại diện các bộ, ngành và tổ chức uy tín. Các tiêu chí tập trung đánh giá toàn diện thành tích xuất sắc giai đoạn 2021 – 2025: năng lực quản trị điều hành, tinh thần đổi mới sáng tạo, kết quả kinh doanh vượt trội, việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại Văn hóa và Tri thức 2026 (Dialogue of Culture and Knowledge) tại Hy Lạp diễn ra vừa qua, ông Trần Khải Hoàn cũng vinh dự nhận danh hiệu "Doanh nhân Văn hóa UNESCO" do Liên hiệp các Hội UNESCO Khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ trao tặng. Danh hiệu ghi nhận tầm nhìn kiên định của Tổng giám đốc trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuẩn mực, gắn liền hoạt động kinh doanh với các giá trị văn hóa và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Việc vinh danh ông Trần Khải Hoàn không chỉ ghi nhận năng lực điều hành xuất sắc mà còn là sự tôn vinh chung cho những nỗ lực bền bỉ, sức mạnh tập thể của toàn thể cán bộ nhân viên Nam A Bank trong suốt chặng đường chuyển đổi bứt phá vừa qua.

Những giá trị tích lũy suốt 34 năm cùng hàng loạt giải thưởng uy tín trên chính là bệ phóng vững chắc để Nam A Bank tự tin bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.

#Nam A Bank #phát triển bền vững #số hóa #xanh hóa #giải thưởng #ngân hàng

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