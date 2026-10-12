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Kinh tế

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga được vinh danh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc – Cúp Thánh Gióng năm 2026

P.V

Tiên phong kiến tạo và khai mở thị trường, tiếp nhận chuẩn mực quốc tế đến bồi đắp năng lực cho doanh nghiệp Việt, Chủ tịch Tập đoàn BRG – Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga đã khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn trong phát triển kinh doanh và trách nhiệm phụng sự đất nước.

Tối 11/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” năm 2026. Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga được Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Cúp Thánh Gióng tại lễ vinh danh.

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Chủ tịch VCCI trao tặng Cúp Thánh Gióng cho Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Chủ tịch VCCI trao tặng Cúp Thánh Gióng cho Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga

Ghi nhận những đóng góp và dấu ấn hội nhập của bà Nga, PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI chia sẻ: “Một trong những người tiêu biểu của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nga có những hoạt động rất tích cực và chủ động tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Từ các hoạt động của BRG cho tới hoạt động ở cấp mạng lưới kinh doanh khu vực như ASEAN, thậm chí là APEC đã kéo theo các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào cũng như kéo theo các doanh nghiệp nước ngoài có tên tuổi vào Việt Nam”.

Vai trò kết nối ấy cho thấy tầm nhìn chiến lược trong hành trình của bà Nga: phát triển năng lực cho BRG đồng thời mở rộng cơ hội hội nhập cho doanh nghiệp Việt. Danh hiệu Cúp Thánh Gióng tiếp nối những ghi nhận đầy tự hào dành cho bà: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Top 10 doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2022, giải Nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn ASEAN cùng nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Tầm nhìn tiên phong và giá trị khai mở

Giá trị của người tiên phong được thể hiện qua khả năng biến cơ hội thành những mô hình có tính khả thi, tạo cơ sở để nhiều doanh nghiệp cùng tham gia và phát triển. Nhận xét về đóng góp của bà Nga, GS.TSKH. NGND. Vũ Minh Giang đề nghị nhìn nhận ở hai phương diện: “Thành công của một doanh nghiệp và giá trị khai mở một ngành, một hệ sinh thái kinh tế mới”.

Tinh thần Going Global mà AHLĐ Nguyễn Thị Nga theo đuổi từ sớm thể hiện ở việc chủ động tiếp cận chuẩn mực quốc tế, tham gia mạng lưới kinh doanh khu vực và kết nối nguồn lực trong nước với đối tác nước ngoài. Giá trị hội nhập được lan tỏa qua những cơ hội hợp tác dành cho doanh nghiệp Việt.

Hội nhập tạo sức mạnh nội sinh khi tri thức, kinh nghiệm quản trị và yêu cầu chất lượng được chuyển hóa thành năng lực của con người và doanh nghiệp trong nước. Đó là nền tảng để doanh nghiệp Việt từng bước nâng vị thế trong quan hệ hợp tác, đáp ứng những yêu cầu cao hơn và cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Bồi đắp nội lực và trách nhiệm với đất nước

Sức cạnh tranh của nền kinh tế chỉ thực sự được nâng tầm khi các doanh nghiệp trong nước tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nhìn vào hệ sinh thái BRG, có thể thấy rõ nỗ lực này: Lĩnh vực bán lẻ, sản xuất công nghệ cao không ngừng phát triển các mặt hàng chế biến, đóng gói mang thương hiệu Việt nhằm vươn tới những chuỗi phân phối quốc tế. Cùng với đó, mảng khách sạn, sân gôn, bất động sản và dịch vụ khác có vai trò mở rộng đầu ra, tạo động lực thúc đẩy các nhà cung ứng nội địa nâng cao chất lượng. Chính những chuỗi liên kết chặt chẽ ấy đã làm bệ phóng giúp sản phẩm Việt tự tin cạnh tranh bằng thương hiệu và các tiêu chuẩn khắt khe.

Song song với hoạt động kinh doanh, BRG hiện đang duy trì việc làm ổn định cho hơn 22.000 lao động. Năm 2025, Tập đoàn đã đóng góp hơn 18.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và vinh dự góp mặt trong Top 4 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026. Không dừng lại ở đó, chỉ trong giai đoạn 2024–2025, BRG cùng các đơn vị thành viên đã cống hiến hơn 583 tỷ đồng cho việc phát triển hạ tầng cộng đồng và các chương trình an sinh xã hội.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga tham dự và phát biểu tại Hội nghị“Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân” do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng uỷ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tháng 5/2026
Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga tham dự và phát biểu tại Hội nghị“Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân” do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng uỷ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tháng 5/2026

Trên cương vị Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, AHLĐ Nguyễn Thị Nga còn mang những kinh nghiệm thực tiễn quý báu vào các buổi toạ đàm, trao đổi góp ý xây dựng chính sách, nỗ lực gắn kết cộng đồng doanh nghiệp lớn với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo GS. Vũ Minh Giang, sự tham gia của những doanh nhân có uy tín như bà góp phần hình thành “một văn hóa đối thoại và đồng hành giữa Nhà nước với doanh nghiệp”. Kết nối nguồn lực và đưa tiếng nói từ thực tiễn kinh doanh vào quá trình xây dựng chính sách cũng là cách bồi đắp sức mạnh nội sinh của nền kinh tế.

Về tầm nhìn dài hạn của bà, GS. Vũ Minh Giang cũng chia sẻ: “Vì thế, điều tôi ấn tượng ở Madame Nguyễn Thị Nga chính là khát vọng tạo dựng những giá trị có khả năng vượt qua vòng đời của một dự án hay một chu kỳ kinh doanh. Đó chính là phẩm chất làm nên tầm vóc của một doanh nhân lớn: Biết nhìn xa hơn lợi ích trước mắt, biết kết hợp giữa chuẩn mực quốc tế với bản sắc dân tộc, giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, và quan trọng nhất là luôn đặt câu hỏi: Chúng ta sẽ để lại điều gì cho đất nước và cho các thế hệ sau?”.

Những giá trị ấy hiện diện trong hệ sinh thái đa ngành BRG được mở rộng, đội ngũ lao động được nâng chuẩn, cơ hội tiếp cận thị trường của doanh nghiệp Việt và tiếng nói của cộng đồng doanh nhân trong tiến trình phát triển đất nước. Đó là những nền tảng để sức mạnh doanh nghiệp tiếp tục đóng góp vào nội lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

#Nguyễn Thị Nga #Doanh nhân Việt Nam #BRG #Thánh Gióng #Hội nhập #Doanh nghiệp Việt

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