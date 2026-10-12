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Kinh tế

Chủ tịch HĐQT BIDV được vinh danh Doanh nhân tiêu biểu xuất sắc 2026

P.V

Ngày 11/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Lễ kỷ niệm và tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 đã diễn ra với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Lễ kỷ niệm đã quy tụ hàng ngàn đại diện các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Lễ tôn vinh do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Năm nay, 100 doanh nhân đại diện các khu vực, lĩnh vực, ngành nghề của nền kinh tế được bình chọn, vinh danh vì những đóng góp nổi bật trong quản trị, điều hành doanh nghiệp giai đoạn 2021–2025.

Vinh danh các doanh nghiệp đồng hành với chương trình doanh nhân Việt Nam.
Vinh danh các doanh nghiệp đồng hành với chương trình doanh nhân Việt Nam.

Được VCCI khởi xướng từ năm 2006, danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” không chỉ ghi nhận thành tựu sản xuất, kinh doanh mà còn đề cao phát triển bền vững, năng lực lãnh đạo, đổi mới sáng tạo, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với người lao động, cộng đồng, xã hội.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đội ngũ doanh nhân giữ vai trò ngày càng quan trọng trong khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam phát triển, hùng cường, thịnh vượng.

Ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, được vinh danh trong Top 10 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu và nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026. Đây là dấu mốc ý nghĩa với cá nhân ông, đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong quản trị, điều hành và phát triển BIDV.

Ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT BIDV nhận Cúp Thánh Gióng và được vinh danh trong Top Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc năm 2026.
Ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT BIDV nhận Cúp Thánh Gióng và được vinh danh trong Top Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc năm 2026.

Cùng với lễ tôn vinh, chuỗi hoạt động năm nay còn có Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong – Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới” và Triển lãm “Doanh nghiệp Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước”, kết nối đối thoại chính sách với thực tiễn doanh nghiệp, lan tỏa tinh thần tiên phong và khát vọng phát triển của doanh nhân Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành Ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ, BIDV tiếp tục củng cố nền tảng quản trị, phát triển kinh doanh an toàn, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh và đồng hành cùng khách hàng, doanh nghiệp.

BIDV đóng góp cho sự lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam

Là một trong những ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam, BIDV không chỉ cung ứng giải pháp tài chính, tín dụng, dịch vụ ngân hàng mà còn tích cực tham gia kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế, gắn hiệu quả kinh doanh với lợi ích của khách hàng, đối tác và xã hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tham quan gian hàng chuyển đổi số của BIDV. Ảnh: Hoàng Long
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tham quan gian hàng chuyển đổi số của BIDV. Ảnh: Hoàng Long

BIDV kiên định đồng hành với doanh nghiệp trong tiếp cận vốn, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với yêu cầu mới của thị trường. Song song với kinh doanh, ngân hàng triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Với tinh thần tiên phong, đổi mới và trách nhiệm, BIDV tiếp tục khẳng định vai trò đối tác tài chính tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp, cùng doanh nhân Việt Nam kiến tạo giá trị và đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

#BIDV

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