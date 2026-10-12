Ngân hàng SCB chỉ còn hoạt động tại 6 tỉnh thành

TPO - Ngân hàng SCB đã đóng cửa 37 chi nhánh từ giữa tháng 7 đến nay, thu hẹp mạng lưới xuống còn 10 chi nhánh tại 6 tỉnh, thành phố.

Theo thông báo từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (mã chứng khoán: SCB), SCB tiếp tục thu hẹp mạng lưới khi chấm dứt hoạt động thêm các chi nhánh trong tháng 10. Theo đó, SCB sẽ đóng thêm hai chi nhánh trong tuần tới.

SCB khẳng định, mọi quyền lợi và giao dịch của khách hàng đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch của SCB. Khách hàng liên hệ hotline SCB nếu cần thêm sự hỗ trợ.

Vào cuối tháng 9, SCB chấm dứt hoạt động hàng loạt chi nhánh ở Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Hồi tháng 8, SCB đóng cửa chi nhánh An Giang, Cà Mau và 11 điểm khác.

Tính từ giữa tháng 7 đến nay, SCB đã đóng cửa 37 chi nhánh. Hiện tại, SCB chỉ còn 10 chi nhánh hoạt động tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng và Vĩnh Long.

Hiện tại SCB chỉ còn 10 chi nhánh hoạt động.

Trước khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, SCB có gần 240 điểm giao dịch trên cả nước, gồm 50 chi nhánh và 190 phòng giao dịch tại 28 tỉnh thành. Riêng tại TPHCM có 16 chi nhánh và 100 phòng giao dịch.

Quá trình thu hẹp mạng lưới được SCB triển khai từ năm 2023 và không ngừng tăng tốc thời gian gần đây. Trước đó, giai đoạn 2023-2025, SCB đã đóng gần 190 phòng giao dịch trên cả nước.

Việc thu hẹp mạng lưới diễn ra trong bối cảnh SCB tiếp tục quá trình tái cơ cấu và xử lý các tồn đọng sau khi bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022.

Ngân hàng Nhà nước quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng SCB để ổn định hoạt động của nhà băng này. Đây là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo đó, hoạt động của SCB được thực hiện dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) tham gia quản trị, điều hành SCB.

Hiện tại, SCB bước vào giai đoạn xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Tiến trình thực hiện, SCB đã thành lập bộ phận quản lý độc lập, tiến hành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và gửi hơn 7.200 lượt văn bản đến các cơ quan chức năng nhằm xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản.

Trong quá trình xử lý các tài sản có giá trị lớn, tính chất pháp lý phức tạp và liên quan đến nhiều bên, SCB đang từng bước hoàn thiện các thủ tục cần thiết dưới sự hướng dẫn, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, Ban Kiểm soát đặc biệt và các cơ quan ban ngành liên quan, bảo đảm việc xử lý tài sản được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, SCB đã tiến hành thu nợ, khắc phục đối với nghĩa vụ nợ thuộc bản án 157 và bản án 1125 với tổng số tiền 897 tỷ đồng. Đối với dư nợ tín dụng nằm ngoài 2 bản án trên, SCB đã xử lý, thu hồi hơn 36.000 tỷ đồng nợ gốc, lãi và phí.

SCB cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan triển khai công tác xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ theo đúng trình tự, quy định pháp luật.