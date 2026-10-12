Trang sức DOJI và TGKC ưu đãi tới 20 triệu và nhiều quà tặng cao cấp mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI và Thế Giới Kim Cương (TGKC) triển khai chuỗi chương trình ưu đãi quy mô trên toàn quốc với nhiều quà tặng mỹ phẩm hàng hiệu từ ngày 08 - 20/10/2026.

Tháng 10 là dịp để phái đẹp thêm rạng rỡ khi đón nhận những món quà yêu thương từ người thân, đồng thời cũng là thời điểm lý tưởng để tự thưởng cho bản thân một thiết kế trang sức yêu thích.Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, DOJI và TGKC mang đến chuỗi ưu đãi dành cho khách hàng trong mùa mua sắm đặc biệt. Nổi bật là ưu đãi tới 20 triệu đồng, giúp khách hàng có thêm cơ hội dễ dàng sở hữu món trang sức hay quà tặng vàng yêu thích.

DOJI và Thế Giới Kim Cương mang tới nhiều ưu đãi hấp dẫn từ 08 - 20/10/2026.

Cụ thể, DOJI và Thế Giới Kim Cương ưu đãi trang sức vàng 14K/18K/24K và quà tặng vàng Kim Bảo Phúc, khách hàng mua sắm được tặng tới 20 triệu đồng. Riêng với trang sức vàng 14K/18K, khách hàng còn được tặng thêm mỹ phẩm hàng hiệu tới 5 triệu đồng, đón niềm vui thêm trọn vẹn mùa yêu thương.

Chương trình đồng thời ưu đãi kim cương viên theo danh mục đặc biệt và ưu đãi tới 50% đối với đồng hồ hiệu, mang đến thêm nhiều phương án để khách hàng tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu và sở thích riêng.

Không chỉ gia tăng quyền lợi mua sắm, những ưu đãi của DOJI và Thế Giới Kim Cương trong tháng 10 còn giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn thiết kế trang sức yêu thích để tự thưởng cho bản thân hoặc gửi trao món quà ý nghĩa đến người phụ nữ đặc biệt.

Trang sức vàng 14K/18K - điểm nhấn ghi dấu ấn cho những khoảnh khắc đặc biệt.

Theo chia sẻ từ DOJI, trang sức vàng 14K/18K mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng. Với những khách hàng yêu thích vẻ đẹp sang trọng, tinh xảo của kim cương, dòng sản phẩm trang sức gắn kim cương Shining Heart nổi bật với hiệu ứng quang học 8 trái tim - 8 mũi tên độc đáo, kết hợp kỹ nghệ chế tác tỉ mỉ cùng thông điệp ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp và phẩm chất của người phụ nữ. Trong khi đó, trang sức TrenD chinh phục khách hàng bằng những thiết kế kim cương đa dạng kiểu cắt, kiểu dáng và phong cách, từ thanh lịch, tinh tế đến trẻ trung, cá tính, phù hợp để dành tặng mẹ, mẹ vợ hay người yêu. Với ngân sách vừa phải hơn, các thiết kế đính đá CZ cũng là lựa chọn đáng cân nhắc, giúp khách hàng dễ dàng tìm được món trang sức ưng ý để tôn vinh vẻ đẹp và gửi trao yêu thương nhân dịp 20/10.

Trang sức vàng 24K – vẻ đẹp mang theo những lời chúc tốt lành.

Nếu trang sức cao cấp ghi dấu bằng vẻ đẹp tinh tế và ý nghĩa của từng dịp, trang sức vàng 24K lại mang đến một sắc thái riêng khi kết hợp giá trị truyền thống của vàng với tinh thần làm đẹp hiện đại.

Các thiết kế vàng 24K hiện nay không chỉ gợi nhắc đến giá trị quý báu của chất liệu vàng mà còn được thể hiện đa dạng hơn về kiểu dáng, giúp người sở hữu dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với phong cách cá nhân. Đây cũng là món quà giàu ý nghĩa khi trao tặng trong những dịp đặc biệt, gửi gắm lời chúc về may mắn, đủ đầy và những điều tốt đẹp đến người nhận.

20/10 vì thế không chỉ là dịp để trao gửi quà tặng, mà còn là cơ hội để mỗi người dành thêm sự quan tâm cho những người phụ nữ mình yêu thương, hoặc tự dành cho mình một niềm vui xứng đáng. Từ trang sức kim cương đến trang sức vàng 14K/18K/24K, mỗi thiết kế đều có thể trở thành một cách riêng để thể hiện tình cảm và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Với thông điệp “Rực rỡ bởi yêu thương”, chương trình ưu đãi 20/10 tại DOJI và Thế Giới Kim Cương mang đến thêm nhiều cơ hội để khách hàng tìm thấy món quà tặng, quà trang sức lý tưởng, trao gửi tình cảm theo cách tinh tế và cùng những người phụ nữ đặc biệt đón một mùa 20/10 thật đáng nhớ.

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