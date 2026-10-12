F88 khai trương cửa hàng thứ 1.000, đánh dấu cột mốc mới về quy mô mạng lưới

Ngày 10/10/2026, F88 đưa vào hoạt động cửa hàng thứ 1.000 tại Hà Nội, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình mở rộng mạng lưới và gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của doanh nghiệp trên toàn quốc.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, F88 đã mở rộng mạng lưới từ những cửa hàng đầu tiên vào năm 2013 lên 1.000 cửa hàng trên toàn quốc. Cửa hàng thứ 1.000 được khai trương tại Ngã 3 Chợ Hòa Lạc, Hà Nội, đánh dấu bước tiến mới về quy mô hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính thay thế.

Lễ cắt băng khai trương cửa hàng thứ 1000 của F88.

Chia sẻ về cột mốc này, ông Phạm Trần Long, Phó Tổng giám đốc F88, cho biết: “Việc đạt mốc 1.000 cửa hàng là dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của F88, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả vận hành và năng lực quản trị toàn hệ thống. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới tại những khu vực có nhu cầu phù hợp, song song với việc nâng cao hiệu quả hoạt động tại từng cửa hàng và chất lượng phục vụ khách hàng”.

Với quy mô hiện tại, F88 thuộc nhóm doanh nghiệp có mạng lưới cửa hàng lớn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ngân hàng và tài chính tại Việt Nam. Cột mốc 1.000 cửa hàng cũng tạo tiền đề cho doanh nghiệp tiếp tục phát triển độ phủ, song hành với việc nâng cao năng lực quản trị và củng cố nền tảng hoạt động.

Thống kê số lượng mạng lưới các doanh nghiệp có mạng lưới cửa hàng lớn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ngân hàng và tài chính tại Việt Nam.

Bên cạnh mạng lưới cửa hàng, F88 phát triển nền tảng số MyF88 và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thanh toán, ngân hàng và bảo hiểm. Mô hình kết hợp giữa cửa hàng trực tiếp và kênh số giúp doanh nghiệp đa dạng hóa phương thức tiếp cận khách hàng, đồng thời hỗ trợ mở rộng hoạt động mà không chỉ phụ thuộc vào sự gia tăng về số lượng cửa hàng.

Sau khi cán mốc 1.000 cửa hàng, F88 đặt mục tiêu nâng số lượng lên 1.050 cửa hàng trong năm 2026 và hướng tới khoảng 1.500 - 2.000 cửa hàng vào năm 2030. Lộ trình này cho thấy doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi chiến lược mở rộng hiện diện, song hành với phát triển nền tảng công nghệ và nâng cao năng lực quản trị.

Từ cột mốc 1.000 cửa hàng đến mục tiêu dài hạn, thách thức của F88 không chỉ nằm ở tốc độ mở rộng mà còn ở khả năng duy trì hiệu quả hoạt động trên toàn hệ thống. Đây sẽ là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng tăng trưởng của doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.