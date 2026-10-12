Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đảng viên làm kinh tế: Khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò tiên phong

Ngọc Mai

TPO - Việc tạo điều kiện, khuyến khích đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh được kỳ vọng góp phần khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cơ hội kinh doanh phải đi cùng trách nhiệm nêu gương, thượng tôn pháp luật và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Việc khuyến khích đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh đang được đặt ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Nghị quyết số 28-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có quy định về Đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Nội dung này đặt ra yêu cầu vừa phát huy năng lực, khát vọng kinh doanh của đội ngũ đảng viên, vừa bảo đảm việc tham gia thị trường tuân thủ các quy định và gắn với trách nhiệm nêu gương.

Trao đổi với PV Tiền Phong GS, TS. Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam - cho rằng, việc tạo điều kiện để đảng viên tham gia hoạt động kinh tế tư nhân có ý nghĩa quan trọng trong giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế, phát huy năng lực của những người có trình độ, kinh nghiệm và khát vọng kinh doanh. Đây cũng là hướng đi góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân.

hvc.jpg
GS, TS. Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Theo ông Cường, đội ngũ đảng viên có nhiều người sở hữu kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn, năng lực tổ chức và quản lý. Nếu được tạo điều kiện phù hợp, những lợi thế này có thể chuyển hóa thành năng lực sản xuất, kinh doanh, tạo ra giá trị mới cho xã hội. Việc mở rộng cơ hội tham gia kinh tế tư nhân không chỉ tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy sở trường mà còn giúp khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực trong xã hội.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, sự tham gia của những người có tư duy đổi mới, tinh thần khởi nghiệp và năng lực quản trị được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi doanh nghiệp phát triển, nguồn lực được huy động hiệu quả hơn, cơ hội việc làm được mở rộng và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế cũng được gia tăng.

Một khía cạnh khác ông Cường nhấn mạnh là khả năng thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển theo định hướng của Đảng, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những người có năng lực quản trị và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia kinh doanh có thể góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp và có trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, việc mở rộng cơ hội kinh doanh không chỉ dừng lại ở quyền tham gia thị trường mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm và tính gương mẫu.

Theo ông Trần Văn Hiển - Trưởng ban Kinh tế và Xúc tiến thương mại, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, việc mở rộng cơ hội để đảng viên tham gia phát triển kinh tế tư nhân là hướng đi tích cực, tạo thêm động lực cho khu vực kinh tế này. Dù vậy, quá trình cụ thể hóa chủ trương cần được tính toán kỹ lưỡng, trên cơ sở nhận diện những vấn đề có thể phát sinh trong thực tiễn.

Theo ông Hiển, việc đưa chủ trương vào cuộc sống cần gắn với những quy định rõ ràng, bảo đảm đảng viên tham gia kinh doanh đúng pháp luật, đồng thời xử lý hài hòa mối quan hệ giữa trách nhiệm của người đảng viên với hoạt động quản trị, điều hành doanh nghiệp. Những vấn đề nảy sinh trong thực tế cần được xem xét thấu đáo để vừa khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, vừa bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và tính minh bạch trong hoạt động kinh tế.

Xem thêm

#đảng viên #kinh tế tư nhân #phát triển #doanh nghiệp #chính sách #khởi nghiệp #quản trị

Cùng chuyên mục

Công ty chứng khoán 'đua' tăng vốn

Công ty chứng khoán 'đua' tăng vốn

TPO - Chỉ trong hơn một tháng, vị trí dẫn đầu về vốn điều lệ ngành chứng khoán liên tục đổi chủ giữa SSI và TCBS. Cùng với VPS, VIX và HSC, các công ty chứng khoán đang tăng tốc mở rộng quy mô vốn, trong cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt về cho vay ký quỹ và thị phần môi giới.

Xoá lõm sóng ở vùng cao mở đường cho sinh kế người dân

Xoá lõm sóng ở vùng cao mở đường cho sinh kế người dân

Từ chỗ phải nhờ người quen dò hỏi việc làm, tự chở lợn, dê xuống chợ, người dân Sáng Sò nay có thể gọi nơi tuyển lao động, xem giá và mời thương lái tới tận nhà. Đằng sau những cuộc gọi tưởng như bình thường ấy là hành trình đưa hơn một tấn thiết bị lên các điểm cao, nối những bản làng giữa địa hình chia cắt của Tuyên Quang với thị trường bên ngoài.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm để doanh nghiệp giảm áp lực chi phí

Sử dụng năng lượng tiết kiệm để doanh nghiệp giảm áp lực chi phí

TPO - Chi phí năng lượng đang tác động trực tiếp đến giá thành và sức cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất. Trao đổi với PV báo Tiền Phong, TS. Phạm Viết Thuận — Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho rằng, cần tạo cơ chế để doanh nghiệp chủ động nguồn năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo tại chỗ.

Bộ Tài chính: Xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp trong 1 ngày

Bộ Tài chính: Xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp trong 1 ngày

TPO - Bộ Tài chính đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục giải thể doanh nghiệp, trong đó có các bước xử lý hồ sơ và cập nhật tình trạng pháp lý doanh nghiệp trong thời hạn 1 ngày làm việc.

Nam A Bank khẳng định nội lực bền vững trong hành trình 34 năm ghi dấu bản sắc

Nam A Bank khẳng định nội lực bền vững trong hành trình 34 năm ghi dấu bản sắc

Trải qua 34 năm phát triển, Nam A Bank đã thực thi thành công chiến lược phát triển bền vững dựa trên hai trụ cột chính là số hóa và xanh hóa. Đây không chỉ khẳng định năng lực điều hành chiến lược của Ban lãnh đạo, mà còn kết tinh từ sự cống hiến bền bỉ của tập thể cán bộ nhân viên. Đánh dấu mốc phát triển mới, ngân hàng liên tiếp ghi dấu ấn bằng hàng loạt giải thưởng uy tín từ các tổ chức trong nước và quốc tế.

Lãi suất qua đêm hạ nhiệt, vì sao vốn vay vẫn cao?

Lãi suất qua đêm hạ nhiệt, vì sao vốn vay vẫn cao?

TPO - Lãi suất VNĐ qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm xuống dưới 1%/năm, trong khi tín dụng toàn hệ thống đến cuối tháng 9/2026 tăng 11,5% so với cuối năm trước. Tuy nhiên, tiền vay mượn qua đêm rẻ chưa đồng nghĩa doanh nghiệp và người dân được vay vốn với chi phí thấp hơn.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga được vinh danh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc – Cúp Thánh Gióng năm 2026

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga được vinh danh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc – Cúp Thánh Gióng năm 2026

Tiên phong kiến tạo và khai mở thị trường, tiếp nhận chuẩn mực quốc tế đến bồi đắp năng lực cho doanh nghiệp Việt, Chủ tịch Tập đoàn BRG – Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga đã khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn trong phát triển kinh doanh và trách nhiệm phụng sự đất nước.

AEON Thanh Hóa trước ngày mở cửa

AEON Thanh Hóa trước ngày mở cửa

Từ ngày 15/10/2026, AEON Thanh Hóa mở cửa đón khách. Là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị thứ 13 của AEON tại Việt Nam, đây là nơi cả gia đình có thể thư giãn, ăn uống, vui chơi và mua sắm trọn vẹn cả ngày, cùng những sản phẩm, trải nghiệm “chỉ có tại AEON.

Giá vàng nhẫn bật tăng, vàng SJC 'bất động'

Giá vàng nhẫn bật tăng, vàng SJC 'bất động'

TPO - Sáng nay (12/10), giá vàng nhẫn các thương hiệu quay đầu tăng theo giá thế giới. Trong khi đó, vàng miếng SJC vẫn đứng im ở mốc 144,8 triệu đồng/lượng và nới rộng khoảng cách với thế giới gần 13 triệu đồng/lượng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe