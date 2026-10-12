Đảng viên làm kinh tế: Khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò tiên phong

TPO - Việc tạo điều kiện, khuyến khích đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh được kỳ vọng góp phần khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cơ hội kinh doanh phải đi cùng trách nhiệm nêu gương, thượng tôn pháp luật và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Việc khuyến khích đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh đang được đặt ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Nghị quyết số 28-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có quy định về Đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Nội dung này đặt ra yêu cầu vừa phát huy năng lực, khát vọng kinh doanh của đội ngũ đảng viên, vừa bảo đảm việc tham gia thị trường tuân thủ các quy định và gắn với trách nhiệm nêu gương.

Trao đổi với PV Tiền Phong GS, TS. Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam - cho rằng, việc tạo điều kiện để đảng viên tham gia hoạt động kinh tế tư nhân có ý nghĩa quan trọng trong giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế, phát huy năng lực của những người có trình độ, kinh nghiệm và khát vọng kinh doanh. Đây cũng là hướng đi góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân.

GS, TS. Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Theo ông Cường, đội ngũ đảng viên có nhiều người sở hữu kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn, năng lực tổ chức và quản lý. Nếu được tạo điều kiện phù hợp, những lợi thế này có thể chuyển hóa thành năng lực sản xuất, kinh doanh, tạo ra giá trị mới cho xã hội. Việc mở rộng cơ hội tham gia kinh tế tư nhân không chỉ tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy sở trường mà còn giúp khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực trong xã hội.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, sự tham gia của những người có tư duy đổi mới, tinh thần khởi nghiệp và năng lực quản trị được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi doanh nghiệp phát triển, nguồn lực được huy động hiệu quả hơn, cơ hội việc làm được mở rộng và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế cũng được gia tăng.

Một khía cạnh khác ông Cường nhấn mạnh là khả năng thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển theo định hướng của Đảng, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những người có năng lực quản trị và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia kinh doanh có thể góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp và có trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, việc mở rộng cơ hội kinh doanh không chỉ dừng lại ở quyền tham gia thị trường mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm và tính gương mẫu.

Theo ông Trần Văn Hiển - Trưởng ban Kinh tế và Xúc tiến thương mại, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, việc mở rộng cơ hội để đảng viên tham gia phát triển kinh tế tư nhân là hướng đi tích cực, tạo thêm động lực cho khu vực kinh tế này. Dù vậy, quá trình cụ thể hóa chủ trương cần được tính toán kỹ lưỡng, trên cơ sở nhận diện những vấn đề có thể phát sinh trong thực tiễn.

Theo ông Hiển, việc đưa chủ trương vào cuộc sống cần gắn với những quy định rõ ràng, bảo đảm đảng viên tham gia kinh doanh đúng pháp luật, đồng thời xử lý hài hòa mối quan hệ giữa trách nhiệm của người đảng viên với hoạt động quản trị, điều hành doanh nghiệp. Những vấn đề nảy sinh trong thực tế cần được xem xét thấu đáo để vừa khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, vừa bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và tính minh bạch trong hoạt động kinh tế.