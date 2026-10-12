Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chứng khoán 'đỏ lửa' đầu tuần, VN-Index mất hơn 14 điểm

Xuân Phong

TPO - Thị trường chứng khoán ngày 12/10 phân hóa mạnh. Dù nhiều cổ phiếu ngân hàng, thép và xây dựng giữ được sắc xanh, áp lực bán tại nhóm bất động sản vốn hóa lớn khiến VN-Index giảm hơn 14 điểm, lùi về 1.720,9 điểm.

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh sớm ngay từ đầu phiên. Dù xuất hiện những nhịp hồi phục nhẹ, chỉ số chủ yếu vận động dưới tham chiếu và tiếp tục suy yếu về cuối phiên. Sắc đỏ bao phủ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền vẫn tìm đến một số nhóm ngành riêng lẻ.

Trên HoSE, VIC là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên thị trường, kéo giảm khoảng 10 điểm của chỉ số. VHM cũng nằm trong nhóm các cổ phiếu tác động tiêu cực, cùng với GAS, VPL và BSR.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu ngân hàng như VPB, SHB, TCB và ACB góp phần nâng đỡ thị trường. Tuy nhiên, mức đóng góp tích cực của nhóm này không đủ bù đắp áp lực giảm từ các mã vốn hóa lớn.

Sự phân hóa thể hiện rõ qua diễn biến các nhóm ngành. Bất động sản giảm mạnh nhất với 2,49%, tiếp đến là dầu khí giảm 1,79% và hóa chất giảm 1,32%. Nhóm dịch vụ tiện ích, bảo hiểm, công nghệ và bán lẻ cũng chìm trong sắc đỏ.

Đáng chú ý, một số cổ phiếu vẫn thu hút dòng tiền khá tốt. SHB tăng 4%; HSG tăng 3,54%; HPG tăng 2,99%...

ck.jpg
Thị trường phân hoá rõ nét trong phiên giao dịch 12/10.

Độ rộng thị trường trên HoSE nghiêng về bên bán với 148 mã giảm, 154 mã tăng và 60 mã đứng giá. Tuy số lượng cổ phiếu tăng và giảm không quá chênh lệch, sức ép từ nhóm vốn hóa lớn khiến VN-Index không thể giữ được sắc xanh.

Thanh khoản trên HoSE đạt gần 13.000 tỷ đồng, với hơn 578,7 triệu cổ phiếu được giao dịch. Trên HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 43,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 678 tỷ đồng. UPCoM ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 379 tỷ đồng.

Cùng với áp lực điều chỉnh của VN-Index, hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý.

Trong phiên 12/10, khối ngoại mua vào hơn 51,77 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 1.270 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, lượng bán ra đạt hơn 71 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 1.885 tỷ đồng.

Tính chung, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 615,53 tỷ đồng, tương đương hơn 19,24 triệu cổ phiếu trên cả ba sàn và thị trường UPCoM.

Áp lực bán tập trung tại một số cổ phiếu lớn. HPG bị bán ròng gần 115 tỷ đồng, PNJ gần 105 tỷ đồng và FPT hơn 91 tỷ đồng. Các mã VIX, VIC, SSI, ACB và GMD cũng nằm trong danh sách bị bán ròng đáng kể.

Ở chiều mua, HDB dẫn đầu với giá trị mua ròng hơn 128 tỷ đồng. Tiếp đến là NVL, VIB, PVT và CII, song giá trị mua ròng của các mã này thấp hơn nhiều so với nhóm dẫn đầu chiều bán.

Diễn biến trên cho thấy áp lực rút vốn của khối ngoại vẫn hiện hữu, trong bối cảnh thị trường thiếu sự đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu lớn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/10, VN-Index giảm 14,11 điểm, tương đương 0,81%, xuống 1.720,9 điểm. Ở chiều ngược lại, HNX-Index tăng 3,09 điểm (1,18%), lên 264,6 điểm, còn UPCoM-Index tăng 0,49 điểm, lên 124,7 điểm.

Xem thêm

#Chứng khoán #VN-Index #Thị trường #Cổ phiếu #Giao dịch #Nhà đầu tư #Chứng khoán Việt Nam

Cùng chuyên mục

Đảng viên làm kinh tế: Khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò tiên phong

Đảng viên làm kinh tế: Khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò tiên phong

TPO - Việc tạo điều kiện, khuyến khích Đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh được kỳ vọng góp phần khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cơ hội kinh doanh phải đi cùng trách nhiệm nêu gương, thượng tôn pháp luật và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Công ty chứng khoán 'đua' tăng vốn

Công ty chứng khoán 'đua' tăng vốn

TPO - Chỉ trong hơn một tháng, vị trí dẫn đầu về vốn điều lệ ngành chứng khoán liên tục đổi chủ giữa SSI và TCBS. Cùng với VPS, VIX và HSC, các công ty chứng khoán đang tăng tốc mở rộng quy mô vốn, trong cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt về cho vay ký quỹ và thị phần môi giới.

Xoá lõm sóng ở vùng cao mở đường cho sinh kế người dân

Xoá lõm sóng ở vùng cao mở đường cho sinh kế người dân

Từ chỗ phải nhờ người quen dò hỏi việc làm, tự chở lợn, dê xuống chợ, người dân Sáng Sò nay có thể gọi nơi tuyển lao động, xem giá và mời thương lái tới tận nhà. Đằng sau những cuộc gọi tưởng như bình thường ấy là hành trình đưa hơn một tấn thiết bị lên các điểm cao, nối những bản làng giữa địa hình chia cắt của Tuyên Quang với thị trường bên ngoài.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm để doanh nghiệp giảm áp lực chi phí

Sử dụng năng lượng tiết kiệm để doanh nghiệp giảm áp lực chi phí

TPO - Chi phí năng lượng đang tác động trực tiếp đến giá thành và sức cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất. Trao đổi với PV báo Tiền Phong, TS. Phạm Viết Thuận — Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho rằng, cần tạo cơ chế để doanh nghiệp chủ động nguồn năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo tại chỗ.

Bộ Tài chính: Xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp trong 1 ngày

Bộ Tài chính: Xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp trong 1 ngày

TPO - Bộ Tài chính đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục giải thể doanh nghiệp, trong đó có các bước xử lý hồ sơ và cập nhật tình trạng pháp lý doanh nghiệp trong thời hạn 1 ngày làm việc.

Nam A Bank khẳng định nội lực bền vững trong hành trình 34 năm ghi dấu bản sắc

Nam A Bank khẳng định nội lực bền vững trong hành trình 34 năm ghi dấu bản sắc

Trải qua 34 năm phát triển, Nam A Bank đã thực thi thành công chiến lược phát triển bền vững dựa trên hai trụ cột chính là số hóa và xanh hóa. Đây không chỉ khẳng định năng lực điều hành chiến lược của Ban lãnh đạo, mà còn kết tinh từ sự cống hiến bền bỉ của tập thể cán bộ nhân viên. Đánh dấu mốc phát triển mới, ngân hàng liên tiếp ghi dấu ấn bằng hàng loạt giải thưởng uy tín từ các tổ chức trong nước và quốc tế.

Lãi suất qua đêm hạ nhiệt, vì sao vốn vay vẫn cao?

Lãi suất qua đêm hạ nhiệt, vì sao vốn vay vẫn cao?

TPO - Lãi suất VNĐ qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm xuống dưới 1%/năm, trong khi tín dụng toàn hệ thống đến cuối tháng 9/2026 tăng 11,5% so với cuối năm trước. Tuy nhiên, tiền vay mượn qua đêm rẻ chưa đồng nghĩa doanh nghiệp và người dân được vay vốn với chi phí thấp hơn.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga được vinh danh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc – Cúp Thánh Gióng năm 2026

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga được vinh danh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc – Cúp Thánh Gióng năm 2026

Tiên phong kiến tạo và khai mở thị trường, tiếp nhận chuẩn mực quốc tế đến bồi đắp năng lực cho doanh nghiệp Việt, Chủ tịch Tập đoàn BRG – Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga đã khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn trong phát triển kinh doanh và trách nhiệm phụng sự đất nước.

AEON Thanh Hóa trước ngày mở cửa

AEON Thanh Hóa trước ngày mở cửa

Từ ngày 15/10/2026, AEON Thanh Hóa mở cửa đón khách. Là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị thứ 13 của AEON tại Việt Nam, đây là nơi cả gia đình có thể thư giãn, ăn uống, vui chơi và mua sắm trọn vẹn cả ngày, cùng những sản phẩm, trải nghiệm “chỉ có tại AEON.

Giá vàng nhẫn bật tăng, vàng SJC 'bất động'

Giá vàng nhẫn bật tăng, vàng SJC 'bất động'

TPO - Sáng nay (12/10), giá vàng nhẫn các thương hiệu quay đầu tăng theo giá thế giới. Trong khi đó, vàng miếng SJC vẫn đứng im ở mốc 144,8 triệu đồng/lượng và nới rộng khoảng cách với thế giới gần 13 triệu đồng/lượng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 phát biểu khai mạc toạ đàm "Chạm số - Sống xanh"

Mỗi cú 'chạm số' là một hành động cụ thể để kiến tạo lối sống xanh

TPO - Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, những năm gần đây, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai từ khóa được nhắc đến nhiều trong kỷ nguyên mới. Với thế hệ Gen Z - những công dân bản địa số - hai khái niệm này không hề trừu tượng mà hiện diện ngay trong lòng bàn tay, qua những thao tác thường ngày.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe