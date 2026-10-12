Chứng khoán 'đỏ lửa' đầu tuần, VN-Index mất hơn 14 điểm

TPO - Thị trường chứng khoán ngày 12/10 phân hóa mạnh. Dù nhiều cổ phiếu ngân hàng, thép và xây dựng giữ được sắc xanh, áp lực bán tại nhóm bất động sản vốn hóa lớn khiến VN-Index giảm hơn 14 điểm, lùi về 1.720,9 điểm.

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh sớm ngay từ đầu phiên. Dù xuất hiện những nhịp hồi phục nhẹ, chỉ số chủ yếu vận động dưới tham chiếu và tiếp tục suy yếu về cuối phiên. Sắc đỏ bao phủ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền vẫn tìm đến một số nhóm ngành riêng lẻ.

Trên HoSE, VIC là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên thị trường, kéo giảm khoảng 10 điểm của chỉ số. VHM cũng nằm trong nhóm các cổ phiếu tác động tiêu cực, cùng với GAS, VPL và BSR.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu ngân hàng như VPB, SHB, TCB và ACB góp phần nâng đỡ thị trường. Tuy nhiên, mức đóng góp tích cực của nhóm này không đủ bù đắp áp lực giảm từ các mã vốn hóa lớn.

Sự phân hóa thể hiện rõ qua diễn biến các nhóm ngành. Bất động sản giảm mạnh nhất với 2,49%, tiếp đến là dầu khí giảm 1,79% và hóa chất giảm 1,32%. Nhóm dịch vụ tiện ích, bảo hiểm, công nghệ và bán lẻ cũng chìm trong sắc đỏ.

Đáng chú ý, một số cổ phiếu vẫn thu hút dòng tiền khá tốt. SHB tăng 4%; HSG tăng 3,54%; HPG tăng 2,99%...

Thị trường phân hoá rõ nét trong phiên giao dịch 12/10.

Độ rộng thị trường trên HoSE nghiêng về bên bán với 148 mã giảm, 154 mã tăng và 60 mã đứng giá. Tuy số lượng cổ phiếu tăng và giảm không quá chênh lệch, sức ép từ nhóm vốn hóa lớn khiến VN-Index không thể giữ được sắc xanh.

Thanh khoản trên HoSE đạt gần 13.000 tỷ đồng, với hơn 578,7 triệu cổ phiếu được giao dịch. Trên HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 43,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 678 tỷ đồng. UPCoM ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 379 tỷ đồng.

Cùng với áp lực điều chỉnh của VN-Index, hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý.

Trong phiên 12/10, khối ngoại mua vào hơn 51,77 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 1.270 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, lượng bán ra đạt hơn 71 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 1.885 tỷ đồng.

Tính chung, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 615,53 tỷ đồng, tương đương hơn 19,24 triệu cổ phiếu trên cả ba sàn và thị trường UPCoM.

Áp lực bán tập trung tại một số cổ phiếu lớn. HPG bị bán ròng gần 115 tỷ đồng, PNJ gần 105 tỷ đồng và FPT hơn 91 tỷ đồng. Các mã VIX, VIC, SSI, ACB và GMD cũng nằm trong danh sách bị bán ròng đáng kể.

Ở chiều mua, HDB dẫn đầu với giá trị mua ròng hơn 128 tỷ đồng. Tiếp đến là NVL, VIB, PVT và CII, song giá trị mua ròng của các mã này thấp hơn nhiều so với nhóm dẫn đầu chiều bán.

Diễn biến trên cho thấy áp lực rút vốn của khối ngoại vẫn hiện hữu, trong bối cảnh thị trường thiếu sự đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu lớn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/10, VN-Index giảm 14,11 điểm, tương đương 0,81%, xuống 1.720,9 điểm. Ở chiều ngược lại, HNX-Index tăng 3,09 điểm (1,18%), lên 264,6 điểm, còn UPCoM-Index tăng 0,49 điểm, lên 124,7 điểm.