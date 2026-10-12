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Kinh tế

Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang được vinh danh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2026

P.V

Với những dấu ấn trong hoạt động quản trị, điều hành doanh nghiệp cùng những đóng góp tích cực cho cộng đồng, doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes được vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Tối 11/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. Doanh nhân Đỗ Vinh Quang là một trong 100 doanh nhân tiêu biểu được vinh danh tại chương trình.

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes được vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. (Ảnh: Lê Đông)

“Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” là danh hiệu uy tín do VCCI định kỳ xét chọn từ năm 2006, nhằm ghi nhận những doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh; tiên phong đổi mới sáng tạo; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tuân thủ pháp luật và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, việc bình xét danh hiệu năm 2026 không chỉ dựa trên quy mô, doanh thu hay lợi nhuận, mà còn xem xét kết quả hoạt động và năng lực lãnh đạo doanh nghiệp trong 5 năm, từ năm 2021; khả năng duy trì sức cạnh tranh, vượt qua khó khăn và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Nhóm doanh nhân được lựa chọn tôn vinh năm 2026 đang lãnh đạo, điều hành các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2025 khoảng 1,34 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 248.000 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 97.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 273.000 lao động.

Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Chính phủ ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, đóng góp ngân sách, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế của Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế, doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế mạnh, doanh nghiệp phát triển thì đất nước phồn vinh.

Dấu ấn quản trị, điều hành tại doanh nghiệp đa ngành

Chia sẻ nhân dịp được vinh danh, doanh nhân Đỗ Vinh Quang cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận cho những đóng góp, nỗ lực của bản thân và doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước và các hoạt động trách nhiệm xã hội, vì cộng đồng.

“Giải thưởng cũng là nguồn động lực to lớn để tôi và đội ngũ doanh nhân trẻ cả nước tiếp tục khẳng định bản lĩnh, không ngừng đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tích cực đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, sự phồn thịnh của quốc gia và nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế”, doanh nhân Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang hiện đang giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội và trực tiếp tham gia quản trị, điều hành tại nhiều CTTV khác trong hệ sinh thái T&T Group.

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang chú trọng nâng cao năng lực quản trị đa ngành, kết nối nguồn lực và phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội.
Doanh nhân Đỗ Vinh Quang chú trọng nâng cao năng lực quản trị đa ngành, kết nối nguồn lực và phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội.

Trong giai đoạn 2021-2025, dù chịu tác động từ dịch bệnh và những biến động của kinh tế thế giới, T&T Group vẫn duy trì kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế tăng hơn 53%; lợi nhuận sau thuế tăng gần 39%.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của T&T Group đạt hơn 40.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 24.000 tỷ đồng, gồm hơn 400 công ty thành viên, hơn 80.000 CBNV, hoạt động sôi nổi tại thị trường trong nước và quốc tế. Tập đoàn tập trung vào 7 lĩnh vực cốt lõi cũng là những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế đất nước, bao gồm tài chính - đầu tư; bất động sản; công thương; năng lượng; hạ tầng - logistics - hàng không; lâm nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao; y tế, giáo dục và thể thao…

Trong quá trình quản trị, điều hành T&T Group, doanh nhân Đỗ Vinh Quang chú trọng phát triển năng lực quản trị đa ngành, kết nối các nguồn lực đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước. Những định hướng này được thể hiện rõ tại các lĩnh vực ông trực tiếp phụ trách như tài chính - đầu tư, hàng không, bất động sản, thể thao…

Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang được vinh danh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2026 ảnh 3

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang (hàng đầu thứ 9 từ phải sang) trong Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và Tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Song song với hoạt động tại doanh nghiệp, doanh nhân Đỗ Vinh Quang dành nhiều sự quan tâm cho các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là công tác đầu tư phát triển con người và chăm lo thế hệ trẻ.

Bên cạnh các hoạt động tại doanh nghiệp và cộng đồng, doanh nhân Đỗ Vinh Quang còn được tín nhiệm bầu và trở thành doanh nhân trẻ nhất trúng cử Đại biểu HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031; đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu, Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam…

Trước đó, năm 2023, doanh nhân Đỗ Vinh Quang được vinh danh Doanh nhân xuất sắc châu Á tại APEA 2023. Ông cũng từng nhận nhiều bằng khen của các Bộ, ngành TW và các địa phương trong hoạt động kinh doanh, thể thao và công tác xã hội.

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 tiếp tục ghi nhận những đóng góp của Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang trong quá trình quản trị, điều hành, phát triển doanh nghiệp và thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội. Đây cũng là dấu mốc quan trọng của doanh nhân Đỗ Vinh Quang trên hành trình tiếp nối triết lý “Khởi nguồn từ Tâm” của T&T Group với định hướng phát triển doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của cộng đồng, xã hội và sự thịnh vượng của đất nước.

#Đỗ Vinh Quang #Doanh nhân Việt Nam #T&T Group #Cúp Thánh Gióng #Phát triển doanh nghiệp

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