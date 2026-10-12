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Cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt tiền qua ứng dụng bảo hiểm xã hội giả

Dương Hưng

TPO - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát cảnh báo về tình trạng các đối tượng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội (BHXH), công an hoặc chính quyền cơ sở, dụ người dân cài ứng dụng BHXH giả để đánh cắp thông tin và chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Ngày 12/10, BHXH Việt Nam cho biết, các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin hoặc kết bạn qua Zalo, tự xưng là cán bộ BHXH, công an hay cán bộ phường, xã để tiếp cận người dân. Những đối tượng này lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, làm thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của người dân, đã dụ nạn nhân cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc cài phần mềm độc hại vào điện thoại.

Mới đây, Công an TP. Cần Thơ phát hiện một số đối tượng mạo danh là cán bộ BHXH thông báo cho người dân thuộc diện được cấp thẻ BHYT theo diện An toàn khu hoặc được hoàn trả tiền BHYT năm 2026. Sau đó, đối tượng này viện lý do như hồ sơ định danh điện tử bị lỗi, thông tin tài khoản nhận tiền chưa khớp... rồi thúc ép người dân xử lý ngay để không bị mất quyền lợi.

Các đối tượng thường đề nghị kết bạn Zalo để hướng dẫn người dân làm thủ tục trực tuyến, sau đó gửi đường link giả mạo Cổng Dịch vụ công hoặc tệp cài đặt có đuôi “.apk”; đồng thời yêu cầu người dân tải ứng dụng và cấp quyền trợ năng trên điện thoại Android.

Theo BHXH Việt Nam, khi được cấp quyền, mã độc có thể theo dõi thao tác trên màn hình, đánh cắp mật khẩu tài khoản ngân hàng và vô hiệu hóa tin nhắn chứa mã OTP. Từ đó, kẻ gian có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại và thực hiện chuyển tiền khỏi tài khoản của nạn nhân.

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BHXH Việt Nam cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ để lừa đảo, trục lợi diễn ra ở nhiều nơi.

Công an tỉnh Hưng Yên cũng ghi nhận thủ đoạn của những kẻ giả danh cán bộ BHXH, công an hoặc chính quyền cơ sở, thông báo việc khám, chữa bệnh và hưởng chế độ BHXH, BHYT sẽ được tích hợp trực tuyến trên ứng dụng VssID. Người dân bị yêu cầu cập nhật, đồng bộ dữ liệu, xác thực tài khoản trên điện thoại; nếu không sẽ bị gián đoạn quyền lợi.

Sau đó, các đối tượng gửi đường link hoặc mã QR để nạn nhân tải tệp “vssid.apk”. Đây không phải ứng dụng chính thức của BHXH Việt Nam mà là phần mềm giả mạo, có giao diện và tên gọi tương tự. Khi cài đặt, ứng dụng có thể yêu cầu quyền đọc tin nhắn, truy cập danh bạ hoặc điều khiển màn hình từ xa, qua đó đánh cắp thông tin và mã OTP ngân hàng.

BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân chủ động kiểm chứng khi nhận cuộc gọi, tin nhắn thông báo cập nhật dữ liệu, làm thủ tục hoặc hoàn trả tiền BHYT. Người dân cần liên hệ cơ quan BHXH để xác minh, không làm theo yêu cầu chỉ vì bị thúc ép hoặc đe dọa mất quyền lợi.

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số chỉ nên được tải từ Google Play hoặc App Store. Người dân không truy cập đường link, quét mã QR hoặc cài tệp “.apk” do người lạ gửi qua tin nhắn, Zalo, Facebook; không cấp quyền điều khiển điện thoại cho người chưa xác minh danh tính.

Người dân cũng không gửi thông tin, hình ảnh căn cước cho người chưa được xác minh; không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc chuyển tiền để “xác thực”, “đồng bộ dữ liệu” hay “nhận tiền hoàn trả”.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan công an gần nhất và thông tin cho cơ quan BHXH địa phương để được hỗ trợ xử lý.

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