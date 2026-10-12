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Thủ tướng chỉ đạo 'nóng' về Quy hoạch điện VIII

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu cấp bách bảo đảm cung ứng điện, đồng thời rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm từng đơn vị liên quan.

Chiều 12/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới và định hướng điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình triển khai các dự án nguồn, lưới điện quan trọng; các giải pháp cần thực hiện ngay để bảo đảm cung ứng đủ điện cho các tháng cao điểm còn lại của năm 2026, trong năm 2027 và tới năm 2030.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, bảo đảm cung ứng điện là vấn đề cấp bách, điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026 - năm nền tảng để năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Chính phủ, các bộ, ngành, nhất là Bộ Công Thương phải có quyết tâm cao, có những điều chỉnh cần thiết với việc triển khai Quy hoạch điện VIII để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ tăng trưởng kinh tế 2 con số và yêu cầu phát triển các dự án công nghệ cao, nhất là các trung tâm dữ liệu.

Thủ tướng yêu cầu, cần triển khai các bước đi quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, quan trọng nhất là phải xác định rõ tiến độ, trách nhiệm cụ thể của từng chủ thể liên quan với việc triển khai thực hiện quy hoạch.

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Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, các địa phương về tình hình triển khai từng dự án; làm rõ những dự án nào không bảo đảm tiến độ, không khả thi, cần điều chỉnh, các dự án bổ sung mới, thay thế.

Cùng với đó, cần xây dựng danh mục các dự án với tiến độ cụ thể, làm rõ trách nhiệm của các bộ ngành, cơ quan, các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và các địa phương, nhất là trong xác định nhà đầu tư dự án và nguồn vốn thực hiện; nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là việc điều chỉnh phải bảo đảm tính khả thi, hoàn thành và đưa vào vận hành các dự án, tuân thủ đúng quy định và bảo đảm chất lượng.

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#cung ứng điện #Quy hoạch điện VIII #Thủ tướng Lê Minh Hưng #dự án điện #năng lượng tái tạo #phát triển kinh tế

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