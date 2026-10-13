Sáng mai Hội thảo 'Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số'

TPO - Sáng mai (14/10), tại khách sạn Pan Pacific Hanoi, Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo chuyên đề Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số”. Hội thảo tập trung thảo luận giải pháp phát triển hệ sinh thái thanh toán số, thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ người dùng.

Hội thảo nằm trong chuỗi chương trình Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Với chủ đề “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số”, hội thảo đặt ra yêu cầu chuyển dịch từ phát triển các phương thức thanh toán riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái có khả năng kết nối ngân hàng, doanh nghiệp, dịch vụ công và người dùng. Trong mô hình này, thanh toán được tích hợp trực tiếp vào quá trình mua sắm, sử dụng dịch vụ, khám chữa bệnh, đi lại và các hoạt động kinh tế thường ngày, hướng tới trải nghiệm thuận tiện, liền mạch.

Hội thảo diễn ra vào lúc 8h30 sáng mai tại khách sạn Pan Pacific Hanoi.

Hội thảo gồm hai phần nội dung chính. Phiên thứ nhất với chủ đề “Phát triển hệ sinh thái thanh toán số” tập trung phân tích xu hướng thanh toán tích hợp, hay còn gọi là thanh toán “trong suốt” (invisible payment), khi người dùng có thể hoàn tất giao dịch ngay trong quá trình sử dụng dịch vụ mà không phải thực hiện nhiều thao tác riêng biệt.

Các tham luận và thảo luận sẽ làm rõ định hướng chính sách của cơ quan quản lý, kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái thanh toán tại các ngân hàng thương mại, cũng như những vấn đề đặt ra trong kết nối dữ liệu, đối soát và liên thông giữa ngân hàng, trung gian thanh toán với các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Sự tham gia của các ngân hàng Vietcombank, MB, Agribank, BIDV cùng các doanh nghiệp như VETC, MISA và đại diện lĩnh vực y tế được kỳ vọng mang đến những góc nhìn thực tiễn về cách đưa thanh toán số vào từng dịch vụ cụ thể, từ giao thông, khám chữa bệnh đến hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ công.

Phiên thứ hai với chủ đề “Kết nối không biên giới - Bảo vệ không khoảng cách” tập trung vào xu hướng mở rộng thanh toán xuyên biên giới, từ hạ tầng kết nối đến trải nghiệm của người dùng. Trong bối cảnh giao thương, du lịch và các hoạt động dịch vụ quốc tế ngày càng phát triển, khả năng thanh toán thuận tiện giữa các quốc gia được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đồng thời nâng cao trải nghiệm của người dân và du khách.

Các nội dung thảo luận hướng tới vai trò của hạ tầng thanh toán quốc gia, kết nối thanh toán trong khu vực Đông Nam Á, cũng như khả năng mở rộng liên kết giữa các nền tảng và tổ chức cung ứng dịch vụ.

Đại diện NAPAS, MoMo, các ngân hàng và doanh nghiệp du lịch sẽ chia sẻ góc nhìn về cơ hội, điều kiện triển khai và những yêu cầu đặt ra khi mở rộng dịch vụ thanh toán ra thị trường quốc tế.

Đi cùng với khả năng kết nối là bài toán bảo mật. Khi giao dịch đi qua nhiều hệ thống và có yếu tố quốc tế, việc bảo vệ dữ liệu, phòng ngừa gian lận, nhận diện giao dịch bất thường và nâng cao nhận thức an toàn cho người dùng trở thành những yêu cầu không thể tách rời.

Đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia an ninh mạng và doanh nghiệp công nghệ sẽ cùng phân tích các nguy cơ, đề xuất giải pháp bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp trong môi trường thanh toán số.

Thông qua hai phiên thảo luận, hội thảo hướng tới tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và đơn vị cung cấp dịch vụ; qua đó góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam và mở rộng khả năng kết nối với thị trường quốc tế.

Hội thảo với sự tham dự các đại biểu: Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh Toán; Ông Hoàng Minh Tiến - Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ thông tin; Ông Đỗ Hồng Cẩm - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; Ông Lưu Nguyên Trí - Phó Trưởng ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa, Cục Thuế. Các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán cùng các doanh nghiệp các lĩnh vực giao thông, công nghệ, du lịch, bệnh viện cùng các chuyên gia đầu ngành về bảo mật, ngân hàng...