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TPHCM lập vùng phát thải thấp, siết kiểm soát khí thải xe cơ giới

Ngô Tùng

TPO - UBND TPHCM vừa phê duyệt Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu giảm bụi mịn PM2.5, kiểm soát khí thải phương tiện giao thông, công trường và các nguồn thải lớn.

Theo kế hoạch, thành phố hướng đến kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm, cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững. Một trong những mục tiêu quan trọng là nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm sau giảm so với năm trước; tỷ lệ số ngày có chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình đạt 80%.

Đến năm 2030, toàn bộ phương tiện giao thông trên địa bàn, gồm ô tô, xe mô tô và xe gắn máy, được quản lý, kiểm soát khí thải theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Thành phố phấn đấu để toàn bộ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.

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TPHCM phấn đấu toàn bộ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh.

Với sản xuất công nghiệp, kế hoạch đặt mục tiêu quản lý chặt chẽ 100% nguồn phát sinh khí thải lớn thuộc các loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm cao như xi măng, nhiệt điện, luyện thép, lò hơi, đồng thời từng bước xây dựng lộ trình giảm phát thải.

Đối với hoạt động xây dựng, 100% công trường phải được quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường, che chắn và rửa xe.

Thành phố hướng đến chấm dứt tình trạng đốt rác, đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài trời trái quy định, phấn đấu tái sử dụng, tái chế toàn bộ phụ phẩm trồng trọt trên đồng ruộng. Đồng thời, TPHCM đặt mục tiêu có tối thiểu 500 công trình được thực hiện theo hướng “xanh hóa” vào năm 2030, tăng cường vệ sinh đường phố, khu vực công cộng, bổ sung cây xanh và hoàn thiện cảnh quan đô thị.

Để giảm ô nhiễm, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu, triển khai vùng phát thải thấp (LEZ), tiến tới hạn chế phương tiện không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải.

Các giải pháp khác gồm điều tiết giao thông tại khu vực cấp phường vào giờ cao điểm; quy hoạch tuyến đường chuyên dụng cho xe trọng tải lớn, xe chở vật liệu xây dựng; nghiên cứu thí điểm phương tiện vận chuyển vật liệu có thiết bị định vị và theo dõi phát thải.

TPHCM cũng định hướng xây dựng chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp chuyển đổi xe máy cũ sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch; hỗ trợ học sinh, sinh viên sử dụng giao thông công cộng và phát triển dịch vụ xe đạp công cộng.

Về giám sát, TPHCM sẽ đầu tư, nâng cấp hạ tầng quan trắc, ứng dụng khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong giám sát, dự báo, cảnh báo nguồn thải và chất lượng không khí.

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#vùng phát thải thấp #UBND TPHCM #ô nhiễm môi trường #bụi mịn PM2.5 #khí thải #môi trường

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