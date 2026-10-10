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Cần Thơ:

Sẽ có 'con đường lúa gạo' từ quá khứ đến tương lai

Cảnh Kỳ

TPO - Tại Festival lúa gạo Việt Nam 2026 sắp tới ở Cần Thơ sẽ có điểm nhấn với mô hình Con đường lúa gạo từ quá khứ tới tương lai: Sơ khai - kinh tế tiểu nông - công nghiệp hóa - hiện đại hội nhập - tương lai xanh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Cần Thơ cho biết, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 diễn ra từ 23-26/11. Trong chuỗi sự kiện có các hội thảo chuyên đề phát triển lúa gạo, chương trình nghệ thuật, trình diễn tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa.

Đặc biệt, các khu vực trưng bày, triển lãm được bố trí 25.000 chậu lúa với nhiều giống, ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau.

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Phối cảnh Con đường lúa gạo.

Điểm nhấn của Festival là mô hình “con đường lúa gạo” từ quá khứ tới tương lai, dài 300m tại công viên sông Hậu. Mô hình hoá hành trình chuyển tiếp từ ruộng bùn, mái nhà tranh, con trâu - người nông dân, đến vùng canh tác hiện đại, nhà kính, máy móc, dữ liệu và nông nghiệp xanh.

Ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) - cho rằng, để hoàn thiện mô hình "con đường lúa gạo" cần mời chuyên gia chuyên ngành lúa gạo tham vấn. Hình ảnh hạt lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chủ yếu trồng giống lúa hạt dài xuất khẩu, không phải lúa hạt tròn. Hình ảnh mô hình lúa - tôm phải phản ánh đúng thực tế luân canh theo mùa…

Tại sự kiện, VIETRISA cũng chính thức ra mắt nhãn hiệu gạo chất lượng cao, phát thải thấp vừa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận.

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Các mô hình Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp đang được nhân rộng ở ĐBSCL.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức Festival - cho biết đây là sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế. Sự kiện nhằm tôn vinh hạt gạo Việt Nam, quảng bá hình ảnh, con người ĐBSCL và TP. Cần Thơ. Chương trình sẽ giới thiệu tiến trình sản xuất lúa gạo, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ giảm phát thải (Đề án 1 triệu ha).

Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival (20h ngày 23/11) khắc họa hành trình từ phù sa - đồng ruộng - người nông dân đến nền nông nghiệp xanh, thông minh và hội nhập.

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#Festival lúa gạo #Cần Thơ #nông nghiệp xanh #hạt gạo #công nghệ #quốc tế

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