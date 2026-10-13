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Kinh tế

Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam được vinh danh trong Top 100 Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc

P.V

Đây là một trong những giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh những doanh nhân có đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới. Năm 2026, chương trình Cúp Thánh Gióng đặc biệt chú trọng các tiêu chuẩn xét chọn khắt khe. Các doanh nhân được xét chọn phải có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021-2025, thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam.

Tổng Giám Đốc Nestlé Việt Nam - Cúp Thánh Gióng sự ghi nhận đối với thành quả chung của đội ngũ Nestlé và các đối tác Việt Nam
Tổng Giám Đốc Nestlé Việt Nam - Cúp Thánh Gióng sự ghi nhận đối với thành quả chung của đội ngũ Nestlé và các đối tác Việt Nam

Kiến tạo chuỗi giá trị và kiến tạo nguồn nhân lực

Quyết định vinh danh của Hội đồng bình xét ghi nhận năng lực quản trị xuất sắc và tầm nhìn chiến lược của ông Binu Jacob kể từ khi đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam vào năm 2020.

Dưới sự lãnh đạo của ông Binu Jacob, Nestlé Việt Nam không ngừng lan tỏa các mô hình và sáng kiến theo cách tiếp cận "Tạo Giá Trị Chung" (Creating Shared Value). Trong lĩnh vực nông nghiệp, thông qua Chương trình NESCAFÉ Plan, Nestlé Việt Nam đã đồng hành cùng hơn 23.000 hộ nông dân tại Tây Nguyên, giúp họ chuyển đổi phương thức cách tác bền vững theo hướng nông nghiệp tái sinh, từ đó cải thiện thu nhập của nông dân, góp phần tạo ra nguồn cung cà phê ổn định, đồng đều, có khả năng truy xuất nguồn gốc, phục vụ sản xuất các dòng sản phẩm chế biến sâu, có giá trị cao.

Tháng 4_2025, Nestlé công bố mở rộng sản xuất, khẳng định cam kết đầu tư dài hạn và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Việt Nam
Tháng 4_2025, Nestlé công bố mở rộng sản xuất, khẳng định cam kết đầu tư dài hạn và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Việt Nam

Bên cạnh đó, với việc đảm nhiệm các trọng trách như Đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI), Đồng Chủ trì Đối tác Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) và thành viên Ban lãnh đạo Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam), ông Binu Jacob đã tích cực thúc đẩy các sáng kiến kinh tế tuần hoàn, hỗ trợ cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Trong lĩnh vực phát triển nguồn lực con người, Nestlé Việt Nam duy trì việc làm ổn định cho hơn 2.300 nhân sự trực tiếp với thu nhập bình quân tăng trưởng bền vững. 99% nhân viên của công ty là người Việt Nam, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, 100% lãnh đạo các nhà máy hiện đại của Nestlé là người Việt. Đó cũng là lý‎ do Nestlé Việt Nam 5 năm liền đón nhận bằng khen Doanh nghiệp vì Người lao động do Tổng liên đoàn Lao động VIệt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vinh danh (2020 – 2024).

Thông qua Chương trình NESCAFÉ Plan, Nestlé Việt Nam đã đồng hành cùng hơn 23.000 hộ nông dân tại Tây Nguyên
Thông qua Chương trình NESCAFÉ Plan, Nestlé Việt Nam đã đồng hành cùng hơn 23.000 hộ nông dân tại Tây Nguyên

Với cộng đồng, Nestlé hỗ trợ trao quyền cho phụ nữ thông qua chương trình “Nestlé đồng hành cùng phụ nữ” trên cơ sở hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cùng lúc, các chương trình hợp tác hướng nghiệp, trang bị kỹ năng số và năng lực ứng dụngcông nghệ cho hơn 127.000 sinh viên, thanh niên đã góp phần xây dựng thế hệ lao động Việt Nam sẵn sàng với kỷ nguyên mới.

Dấu ấn lãnh đạo và cam kết thịnh vượng cùng địa phương

Trong bối cảnh nhiều biến động và thách thức toàn cầu, ông Binu Jacob đã dẫn dắt doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng, nâng tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam lên 903,9 triệu USD vào năm 2025, củng cố vị thế là nhà đầu tư Thụy Sĩ lớn nhất tại Việt Nam của Nestlé.

Nestlé mỗi năm đều trao hàng trăm cơ hội việc làm đến các bạn sinh viên thông qua các chương trình tuyển chọn Quản trị viên tập sự và Thực tập sinh Nesternship
Nestlé mỗi năm đều trao hàng trăm cơ hội việc làm đến các bạn sinh viên thông qua các chương trình tuyển chọn Quản trị viên tập sự và Thực tập sinh Nesternship

Giai đoạn 2021 - 2025, Nestlé Việt Nam liên tục được ghi nhận trong nhóm doanh nghiệp chấp hành pháp luật thuế tiêu biểu, hai lần nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng và 3 năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam (CSI) trong lĩnh vực sản xuất do VCCI bình chọn.

Chia sẻ về sự ghi nhận này, ông Binu Jacob cho biết: “Tôi đón nhận vinh dự này với lòng biết ơn sâu sắc. Đây không phải là thành quả của riêng cá nhân tôi mà là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của tập thể Nestlé Việt Nam, cũng như sự đồng hành, tin tưởng của các đối tác, cộng đồng nông dân và các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam. Tôi luôn tin rằng thành công của doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn liền với sự phát triển của đất nước, của cộng đồng và của các thế hệ tương lai.”

Được VCCI khởi xướng từ năm 2005, Cúp Thánh Gióng vinh danh nhiều thế hệ doanh nhân có đóng góp to lớn vào công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước. Việc lãnh đạo Nestlé Việt Nam đón nhận danh hiệu này thể hiện sự đồng thuận cao của các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp về khái niệm "Doanh nghiệp FDI thế hệ mới" - những nhà đầu tư không chỉ mang lại nguồn vốn mà còn truyền cảm hứng về chuẩn mực quản trị, chuyển đổi xanh và gắn kết cộng đồng.

Dấu ấn tại Cúp Thánh Gióng 2026 tiếp tục khẳng định định hướng của Nestlé Việt Nam trong việc hợp lực cùng Chính phủ hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng một Việt Nam tự cường và thịnh vượng.

#Nestlé Việt Nam

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