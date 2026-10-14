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Khúc tri ân trước giờ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Ngô Tùng

TPO - Chương trình nghệ thuật Khúc tri ân với loạt ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng được nghệ sĩ, tốp ca múa thể hiện, cùng hành trình thực hiện lời hứa đi tìm đồng đội của vị bác sĩ già.

Tối 13/10, chương trình nghệ thuật Khúc tri ân diễn ra trang trọng, ấm áp tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), nhằm tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ trước khi đưa hài cốt liệt sĩ được quy tập tại nơi này về an nghỉ ở Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Chương trình do Thành ủy, UBND TPHCM và Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố chủ trì phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự chương trình. Ảnh: Ngô Tùng.
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Anh Nguyễn Minh Triết (bìa phải) cùng đại biểu dự chương trình.

Chương trình Khúc tri ân được dàn dựng thành 3 chương: Mậu Thân 1968, Mệnh lệnh từ trái tim và Viết tiếp lời non sông.

Mở màn chương trình, không gian như đọng lại khi tiếng thơ chúc Tết xuân Mậu Thân 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lên, gợi nhớ hào khí một thời chiến đấu kiên cường của dân tộc.

Chương trình tiếp nối với loạt ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng như Tổ quốc ơi ta đã nghe, Màu hoa đỏ, Bài ca không quên... được các nghệ sĩ, tốp ca múa thể hiện xúc động.

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NSND Tạ Minh Tâm (bên trái) thể hiện ca khúc Linh thiêng Việt Nam.
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NSƯT Phạm Khánh Ngọc cùng tốp ca múa gửi đến nhạc phẩm ý nghĩa.
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Các nghệ sĩ và bạn trẻ TPHCM góp sức mang đến đêm nghệ thuật lắng đọng, giàu cảm xúc.

Chương trình cũng mang đến câu chuyện xúc động về một trong những người nặng lòng với đồng đội: Bác sĩ Trần Văn Bản (82 tuổi).

Ông Bản nhớ lại những năm tháng không thể nào quên khi chung vai sát cánh chiến đấu cùng đồng đội qua các mặt trận. Đến ngày Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, nhiều đồng đội của ông đã nằm lại chiến trường.

Bác sĩ Bản kể khi trở về nhà, ông chứng kiến sự ngỡ ngàng của người thân, bà con lối xóm khi thấy ông còn sống sau nhiều năm xa cách.

Mẹ ông còn tưởng con trai đã hy sinh nên đã lập bàn thờ nhiều năm trước. Khi nhận ra con mình thực sự còn sống, bà ôm con khóc.

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Bác sĩ Trần Văn Bản chia sẻ câu chuyện về tình đồng đội.

Cũng theo vị bác sĩ, thấy được ông trở về, những người mẹ khác (có con là đồng đội với ông Bản) cũng tin tưởng con mình vẫn còn sống và “công tác ở đâu đó trong miền Nam” sau ngày giải phóng, chưa kịp về nhà.

“Tôi nghe câu đó và nhìn thấy nụ cười của các mẹ thực tình lòng tôi đau lắm. Vì tôi biết các anh đã hy sinh hết rồi, đã nằm lại chiến trường…”, ông nói và cho biết lúc đó ông không đành lòng lấy đi niềm vui mừng đó của các mẹ.

Sau khi biết được con mình đã hy sinh, những người mẹ ấy mới hỏi ông có biết con họ nằm ở đâu và bao giờ “con có thể đưa con của mẹ về để mẹ nhìn thấy lần cuối cùng”.

Bác sĩ Bản cho biết anh em đồng đội ngồi với nhau và nói rằng trong chiến tranh chắc chắn sẽ có hy sinh, cho nên họ hứa với nhau “nếu hòa bình, ai còn sống hãy đem hài cốt đồng đội về cho mẹ”.

Thấu hiểu nỗi đau của những người mẹ cùng lời hứa với đồng đội, ông Bản luôn đau đáu và dành nhiều tâm huyết trở lại chiến trường xưa tìm kiếm đồng đội.

Suốt hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, người bác sĩ già đã miệt mài cùng các đồng nghiệp nhỏ tuổi phối hợp hỗ trợ công tác phân tích các mẫu hài cốt được tìm thấy tại đây.

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Đại biểu, nghệ sĩ cùng dâng nến bày tỏ lòng tri ân đến các thế hệ cha anh.
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Thế hệ trẻ hôm nay luôn trân trọng, biết ơn sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng

Chia sẻ với Tiền Phong sau chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh rất mong được viết thêm nhiều bài hát về quê hương đất nước. Theo anh, việc này cần hội đủ cảm xúc, câu chuyện rung động để có thể chạm đến trái tim của nhiều người hơn. Điều đó đã được thể hiện qua tác phẩm mới nhất là Dưới cờ Tổ quốc anh về, một sản phẩm âm nhạc đồng hành với Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nói về địa điểm Công viên Lê Thị Riêng, nam nhạc sĩ cho biết trước đây chỉ đưa con đến đây đi dạo, vui chơi. Hai lần gần đây nhất, anh đến với vai trò góp sức cho Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. “Cảm xúc mình cũng đổi khác khi được đến một nơi linh thiêng để góp phần vào cuộc trở về của các Anh hùng liệt sĩ được trọn vẹn”, anh chia sẻ.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cho biết điều làm cô trăn trở và tâm huyết nhất khi thực hiện MV Dưới cờ Tổ quốc anh về là liệu những cảm xúc, hình ảnh mình đã gửi gắm trong ca khúc, qua lời ca tiếng hát có đủ lột tả hết đến với khán giả hay chưa. “Mong muốn không chỉ bài hát mà những hình ảnh của MV sẽ được đông đảo khán giả biết đến để qua đó nghệ sĩ có thể lan tỏa nhiều hơn nữa những hình ảnh, cảm xúc chân thực nhất”, Duyên Quỳnh bày tỏ.

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Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thể hiện ca khúc Dưới cờ Tổ quốc anh về. Ảnh: Ngô Tùng.

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#Công viên Lê Thị Riêng #Khúc tri ân #chương trình nghệ thuật đặc biệt #thanh niên #hy sinh cao cả #thế hệ cha anh #liệt sĩ #hài cốt #tri ân #Lễ truy điệu #an táng

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