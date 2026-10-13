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Người dân TPHCM chuẩn bị hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ

Nguyễn Tiến - Ngô Tùng - Anh Nhàn

TPO - Trước lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, người dân TPHCM chuẩn bị những nhành hoa trắng để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Hoạt động giao thông công cộng cũng được điều chỉnh nhằm phục vụ người dân tham dự buổi lễ.

Những nhành hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ

Ngày 13/10, nhiều người dân TPHCM đã mang hoa trắng, trái cây đến Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) viếng các liệt sĩ trước ngày diễn ra Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại đây.

Do địa điểm này đang chuẩn bị cho buổi lễ, không thể vào bên trong, nhiều người đặt những nhành hoa trắng tại bàn ngay lối vào nhờ lực lượng bảo vệ chuyển vào khu vực tưởng niệm. Nhiều người rưng rưng nước mắt khi nói về những mất mát của chiến tranh và hành trình trở về của các liệt sĩ sau nhiều năm nằm lại dưới lòng đất lạnh .

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Người dân mang hoa trái đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng trước ngày diễn ra Lễ truy điệu, an táng.
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Bà Trương Thị Hoa (ngụ phường Cát Lái) cho biết: “Ngày nào tôi cũng ngóng chờ tin về chiến dịch tìm kiếm hài cốt các Anh hùng liệt sĩ. Các anh đã quên thân mình vì Tổ quốc, để chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay”.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM cũng đã thông báo cụ thể lộ trình dự kiến đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM trên quãng đường dự kiến khoảng 26km. Thành phố trân trọng mời nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhiều người cũng đã phát tâm chuẩn bị hoa trắng để tiễn đưa các liệt sĩ. Chủ một quán cà phê trên đường Quốc Hương (phường An Khánh) cho biết đã chuẩn bị 100 nhành hoa tặng mọi người và hẹn nhau tập trung ở khu vực chân cầu Sài Gòn và ga Metro Thảo Điền.

Hướng về hành trình tri ân, đón 731 anh hùng liệt sĩ trở về nơi an nghỉ cuối cùng, Hội Phụ nữ khối Cơ quan Bộ Tư lệnh TPHCM đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị hậu cần chu đáo, đồng hành cùng đội xe đưa hài cốt liệt sĩ phục vụ Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng.

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Chị em Hội Phụ nữ khối Cơ quan Bộ Tư lệnh TPHCM chuẩn bị hoa tươi viếng các Anh hùng liệt sĩ.
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Theo kế hoạch, Lễ viếng, Lễ truy điệu diễn ra vào sáng 14/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa 731 hài cốt liệt sĩ đến an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình).

Metro, xe buýt TPHCM tăng chuyến

Ngày 13/10, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC) thông tin về việc điều chỉnh hoạt động metro số 1 và xe buýt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong ngày diễn ra lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tăng 18 lượt tàu trong ngày 14/10, nâng tổng số lên 246 lượt. Riêng khung giờ từ 7h đến 12h, giãn cách chạy tàu được điều chỉnh còn 6 phút/chuyến.

Theo thông báo của HURC, người dân có thể sử dụng metro số 1 để đến các ga Thủ Đức, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia. Tại đây, người dân có thể mang theo nhành hoa trắng, đứng tại khu vực lối lên xuống cầu bộ hành phía đường Song Hành để đón tiễn đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

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Metro thông báo tăng chuyến trong ngày 14/10.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) cũng thông tin về việc tăng chuyến xe buýt.

Cụ thể, tuyến số 10 (Bến xe Miền Tây - Đại học Quốc gia) được tăng thêm 10 chuyến, nâng tổng số lên 112 chuyến/ngày. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng yêu cầu các đơn vị vận tải chủ động bố trí phương tiện, nhân sự, theo dõi lượng hành khách và kịp thời điều chỉnh phương án khai thác theo nhu cầu thực tế.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng hướng dẫn người dân đến Công viên văn hóa Lê Thị Riêng có thể sử dụng các tuyến xe buýt số 65, 13, 30 và 103, xuống tại các trạm dừng xung quanh công viên.

Người dân đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM tại phường Long Bình có thể đón các tuyến xe buýt kết nối gồm số 8, 10, 19, 33, 53, 56, 67, 93, 99, 150, 164, 170, 61-9, 61-77, 60-1, 60-3 và 60-7. Hành khách cũng có thể kết hợp sử dụng metro số 1 để di chuyển.

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TPHCM tăng 10 chuyến xe buýt tuyến số 10 trong ngày 14/10.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng hướng dẫn người dân đi từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM bằng xe buýt theo lộ trình: đón tuyến số 65 tại địa chỉ 542 Cách Mạng Tháng Tám, xuống tại số 605 Hoàng Văn Thụ (trạm xe buýt Bệnh viện Tân Bình), sau đó chuyển sang tuyến số 8 để đến nghĩa trang.

Lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 14/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa các hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM để an táng.

Việc tăng cường phương tiện công cộng nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham dự các hoạt động tri ân, tưởng niệm, đồng thời góp phần bảo đảm giao thông thông suốt trong ngày diễn ra buổi lễ.

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#thành kính #Công viên Lê Thị Riêng #an táng #truy điệu #độc lập #tự do #Tổ quốc

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