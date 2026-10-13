25 cô gái dâng hương tại Bến tàu không số K15, nghe chuyện người lính 'đi không nghĩ đến ngày về'

TPO - Dâng hương tại Bến tàu không số K15, gặp những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có thêm những câu chuyện để hiểu giá trị của hòa bình và trách nhiệm của tuổi trẻ.
TPO - Tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân năm 2026, ban tổ chức định hướng hạn chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tạo và sản xuất, chú trọng bảo đảm tính chân thực của tác phẩm.
TPO - Tác phẩm "Conversation d'élégantes au jardin" của Vũ Cao Đàm vừa lập kỷ lục mới cho tranh Việt trên thị trường đấu giá công khai, với mức 3,69 triệu USD. Cùng với những kết quả đáng chú ý tại các phiên đấu giá tranh Việt gần nhất, giới chuyên môn nhận định sự quan tâm của thị trường đang có dấu hiệu mở rộng từ thế hệ Đông Dương sang các giai đoạn tiếp theo của mỹ thuật Việt Nam.
TPO - Trải nghiệm tại xưởng gốm Chu Đậu giúp thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có thêm kỷ niệm lưu giữ hành trình bên nhau. Chu Đậu là dòng gốm cổ lừng danh từ thế kỷ XIV-XVII, bị thất truyền và được phục dựng lại thành một làng nghề truyền thống.
TPO - Khoác áo nhật bình giữa khung cảnh làng quê với những món đồ gốm, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cảm thấy như được trở về quá khứ.
TP - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, giữa màu xanh cây rừng Cồn Cỏ vẫn còn những đường giao thông hào men theo triền dốc, sở chỉ huy, trận địa pháo, trạm cứu thương, bến tiếp tế… Ở hòn đảo tiền tiêu này, lịch sử không nằm yên sau lớp kính bảo tàng mà hiện diện dưới mỗi bước chân.
Mỗi lần chạy xe máy ngang qua một ngôi nhà đang xây dở bên đường, tôi luôn vô thức ghìm tay ga đi chậm lại. Nhìn giàn giáo chằng chịt và những vệt vữa xám còn ướt trên hàng gạch mộc, lòng tôi lại trào dâng cảm xúc khó tả. Người ta thường chỉ thấy ở đó bụi bặm và sự ngổn ngang, nhưng với tôi, đó là nơi một tổ ấm đang chắt chiu tượng hình từ mồ hôi và hy vọng. Càng thấu hiểu chủ nhân ngôi nhà, tôi càng nhớ da diết những năm tháng thanh xuân rực cháy khát khao xây tổ ấm của riêng mình.
TPO - Với 53 thí sinh, khán đài kín 3.000 người và chương trình kết hợp nhan sắc, âm nhạc, chất liệu văn hóa, chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến đêm diễn hoành tráng tại Đồ Sơn. Thành phố Hải Phòng hiện diện trong nhiều tiết mục, hiệu ứng hình ảnh và thông điệp tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam.
TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Hà Nội chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và concert chào mừng vào tối 23/11, dự kiến thu hút khoảng 60.000 người, bảo đảm hấp dẫn, an ninh và an toàn tuyệt đối.
TPO - Cục Điện ảnh cảnh báo tình trạng gửi phim tham dự các liên hoan phim quốc tế khi chưa được cấp phép, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân thận trọng với những sự kiện có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, trao giải tràn lan.
TPO - Cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ người đẹp, chất lượng thí sinh được giám khảo đánh giá cao và sân khấu hướng biển kín 3.000 khán giả tạo nên sức hút của đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Với 25 gương mặt vào chung kết, hành trình “Miền Hương Sắc” bước sang chặng mới.
"Bắt đầu từ bệnh tật của Phương Thúy." Tôi vẫn nhớ như in câu trả lời ấy của mình khi được phóng viên chương trình "Hôm nay ai đến" hỏi: Cái duyên của chị khi đến với Văn chương bắt đầu như thế nào? Sau hai mươi chín năm sống cùng nghịch cảnh, mỗi lần nhớ lại hành trình trở thành một "tôi khác" dám bứt phá rào cản số phận, lòng tôi vẫn không khỏi bồi hồi...
Tôi từng nhìn một túi máu vừa đầy lên bên cạnh mình và nghĩ: vài phút trước, nó vẫn còn ở trong cơ thể tôi. Rồi từ đây, nó sẽ đi đâu?
TPO - Gần 100 nghệ sĩ jazz đến từ Việt Nam, Mỹ, Anh, Thụy Điển và Na Uy sẽ tham gia hòa nhạc "Jazz & Friends X" vào tối 6/11 tại Hà Nội. Chương trình đánh dấu sự hội tụ của ba thế hệ nghệ sĩ jazz Việt, đồng thời lần đầu kết hợp jazz với giao hưởng thính phòng trên nền chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam.
TPO - Tại tọa đàm trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31, nhà sản xuất Italy bày tỏ mong muốn tìm kiếm đối tác, biên kịch Việt Nam cho dự án phim lấy bối cảnh hoàn toàn tại Việt Nam. Các nhà làm phim quốc tế cũng quan tâm đến cơ hội hợp tác sản xuất, đào tạo tài năng và phát triển thị trường điện ảnh Việt Nam.
TPO - Đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa khán giả qua nhiều miền văn hóa trên những tà áo dài, đồng thời ghi nhận sự trưởng thành của 53 cô gái sau hai tháng trải nghiệm. Cùng với vẻ đẹp hình thể là sự hiểu biết, cách ứng xử và thái độ chân thành - những điểm cộng của thí sinh được giám khảo chú trọng. Những yếu tố ấy góp phần làm nên nét riêng của mỗi thí sinh trong một cuộc đua nhan sắc.
TPO - 28 thí sinh dừng bước tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được Ban tổ chức tặng hoa, một lần nữa sải bước trên sân khấu trong trang phục dạ hội. Phía sau những giọt nước mắt là tình bạn, sự trưởng thành và những trải nghiệm không phải ai cũng có được.