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Chỉ được dùng tối đa 20% AI khi dự Liên hoan truyền hình CAND

Như Anh

TPO - Tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân năm 2026, ban tổ chức định hướng hạn chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tạo và sản xuất, chú trọng bảo đảm tính chân thực của tác phẩm.

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) thông tin về Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ 15 - năm 2026.

Hoạt động trọng tâm của liên hoan năm nay là tìm kiếm, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1/11/2024 đến trước ngày 15/9/2026, thuộc ba loại hình: truyền hình, phát thanh và điện ảnh.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND là hoạt động nghiệp vụ truyền thống, tổ chức định kỳ hai năm một lần. Đây là diễn đàn chuyên môn có uy tín, nơi hội tụ những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong và ngoài lực lượng CAND.

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Trung tướng Đỗ Thiệu Phong mong muốn những tác phẩm hay, tấm gương đẹp không dừng lại trong khán phòng hay trên một kênh phát sóng, mà đi vào đời sống, đến với từng người dân.

Theo Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức - kỳ liên hoan lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Đây là năm cả hệ thống chính trị vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

"Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, địa bàn có nhiều thay đổi, lực lượng công an cơ sở được củng cố, gần dân hơn và được giao thêm trách nhiệm. Chính ở những thay đổi ấy, báo chí có rất nhiều đề tài để phản ánh: chiến sĩ công an xã, phường bám địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, giữ vững bình yên từ cơ sở. Đó là chất liệu quý để tạo nên những tác phẩm sống động, giàu hơi thở cuộc sống", Trung tướng Đỗ Triệu Phong nói.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong nhận định các đề tài về an ninh, trật tự trên hệ thống báo chí trong khoảng 2-3 năm trở lại đây có sự phát triển nổi bật. Không chỉ phản ánh cuộc đấu tranh với cái xấu, các tác phẩm ngày càng chú trọng xây dựng hình ảnh xã hội bình yên, hài hòa, phát triển, đồng thời phát hiện và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống.

Sức hấp dẫn của đề tài an ninh, trật tự còn ở khả năng phát hiện những vấn đề từ cơ sở, những câu chuyện gần gũi với người dân và những giải pháp có thể vận dụng vào thực tế. Đó cũng là nguồn chất liệu để báo chí phản ánh sinh động hoạt động của chiến sĩ Công an trong thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn bình yên cuộc sống.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nội dung, việc định hướng hạn chế sự hỗ trợ của AI đặt ra yêu cầu chú trọng tính xác thực về hình ảnh, âm thanh và nội dung được mô tả trong tác phẩm, đặc biệt đối với những nội dung phản ánh hoạt động công tác công an và các vấn đề an ninh, trật tự.

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Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND - khẳng định các tác phẩm dự thi có thể sử dụng AI.

Liên hoan năm nay cũng ghi nhận xu hướng phát triển của các định dạng nội dung mới như video trên nền tảng số và podcast, cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ của báo chí sang môi trường số, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức truyền tải thông tin.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND - khẳng định các tác phẩm dự thi có thể sử dụng công cụ AI, nhưng tỷ lệ tối đa chỉ khoảng 20% cho video và chủ yếu cho các yếu tố hiệu ứng, đồ họa, bảng biểu.

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#Liên hoan truyền hình #CAND 2026 #AI #tác phẩm chân thực #truyền thông #công an #đổi mới sáng tạo

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