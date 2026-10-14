Bộ Văn hóa mời doanh nghiệp cùng giải 17 bài toán trọng tâm

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 17 bài toán gắn với những sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu cụ thể của thị trường, nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

17 bài toán trọng tâm



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chính thức công bố Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam và danh mục 17 bài toán trọng tâm năm 2026.

Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được thành lập với mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa ý tưởng sáng tạo và khả năng thương mại hóa.

Tại chương trình gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp công nghiệp văn hóa, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh khẳng định mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cần giúp người có ý tưởng gặp người có công nghệ, có vốn, có thị trường, kết nối doanh nghiệp với nghệ sĩ, nhà trường và các thiết chế văn hóa.

Mỗi thành viên mang đến năng lực riêng, cùng nhau tạo nên những sản phẩm mà riêng từng bên khó thực hiện.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh khẳng định mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cần giúp người có ý tưởng gặp người có công nghệ, có vốn. Ảnh: Việt Hùng.

Bộ VHTTDL mời cộng đồng doanh nghiệp chung tay giải những bài toán cụ thể. Đó là biến di sản thành trải nghiệm số hấp dẫn, phát triển chương trình biểu diễn gắn với du lịch xây dựng thương hiệu ẩm thực; mở rộng thị trường mỹ thuật Việt Nam, triển khai dịch vụ ấn bản riêng trong lĩnh vực xuất bản, ứng dụng công nghệ và AI để sáng tạo, phân phối sản phẩm văn hóa đến đông đảo công chúng.

Thay vì chỉ đặt ra những mục tiêu chung, Bộ VHTTDL lựa chọn 17 bài toán gắn với những sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu cụ thể của thị trường gồm Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia, Sàn giao dịch công nghiệp văn hóa, Phim trường số, Nền tảng công nghệ điều khiển nghệ thuật biểu diễn, Thanh âm Việt Nam, Nhà thi đấu e-Sport, Game thuần Việt, Vietnam Travel & Visit Vietnam, Sao chọn, Hương phở...

Phim trường số có nội dung phát triển hạ tầng, công nghệ và công cụ sản xuất phim hiện đại, có khả năng dùng chung cho nhiều nhà sản xuất, mở ra khả năng hình thành cả một hệ sinh thái sản phẩm phái sinh từ điện ảnh đến thiết kế, thủ công mỹ nghệ và trải nghiệm văn hóa.

Thanh âm Việt Nam phát triển hai chương trình Giai điệu cuộc sống, khuyến khích người dân cùng sáng tạo, chia sẻ và thưởng thức âm nhạc, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam.

Vietnam Travel và Visit Vietnam góp phần hình thành cửa ngõ du lịch số, ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để kết nối du khách với điểm đến, dịch vụ và những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Hương phở giải bài toán phát triển một hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm văn hóa, kết hợp chất lượng, không gian, câu chuyện và bản sắc, hướng tới xây dựng những thương hiệu phở Việt Nam có khả năng hiện diện và cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tạo ra sản phẩm có chỗ đứng

Sự kiện ra mắt Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam mở ra cơ hội để hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trên tinh thần "đi xa là đi cùng nhau", tạo ra sự đồng điệu giữa các bên để mỗi bên vừa đóng góp vào việc tốt cho đất nước, vừa tìm được kịch bản phát triển riêng của mình.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - đề xuất tăng cường thảo luận cùng Bộ VHTTDL nhằm đưa ra các chính sách đặc biệt nhằm khuyến khích quảng bá cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giúp giảm gánh nặng chi phí xây dựng thị trường.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm phát biểu. Ảnh: Trần Huấn.

Ông cũng nhấn mạnh việc Nhà nước cần sử dụng "vốn mồi" dẫn dắt để tạo ra thị trường và trở thành một khách hàng, định hướng cuộc chơi.

Đóng góp ý kiến thảo luận, bà Nguyễn Hồng Nhung - nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Truyền thông Đông Nam - mong muốn Bộ VHTTDL có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các chương trình, dự án nghệ thuật thương hiệu Việt Nam ở tầm quốc tế, hoặc đưa những chương trình quốc tế về Việt Nam.

Đó cũng là giải pháp huy động được mọi nguồn lực, thể hiện đúng tinh thần của Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Những ý kiến, đề xuất tại chương trình thể hiện tâm huyết, tinh thần quyết tâm, tầm nhìn và khát vọng phát triển, hướng tới tạo ra những sản phẩm có chỗ đứng ở thị trường trong nước và quốc tế.

Với sáng kiến Thanh âm Việt Nam, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - gợi ý mọi người ghi lại những âm thanh quen thuộc như tiếng cuốc, xẻng va vào nhau trên đồng ruộng, tiếng rao đêm hay tiếng còi tàu.

Theo NSND Xuân Bắc, những thanh âm bình dị này có thể trở thành chất liệu sáng tạo giai điệu mang bản sắc Việt Nam nếu được kết nối và xử lý phù hợp.