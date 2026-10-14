Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Trung mưa lớn đến bao giờ?

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (14/10), mưa lớn ở miền Trung thu hẹp dần về phạm vi, từ đêm nay mưa giảm cường độ và giảm nhanh vào ngày mai. Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa dông rải rác trong chiều và tối nay.

Đêm qua và sáng sớm nay (14/10), Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ) và Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 13/10 đến 3h ngày 14/10 có nơi trên 80mm như trạm Sông Trà (Đà Nẵng) 93mm, Giá Vực (Quảng Ngãi) 91mm, Hồ Cẩn Hậu (Gia Lai) 81mm.

Dự báo trong hôm nay, vùng mưa thu hẹp dần về phạm vi, chỉ còn tập trung tại Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo từ đêm nay, mưa giảm. Từ ngày mai (15/10), mưa chỉ còn rải rác. Sau đó khu vực này sẽ có nhiều ngày trời ít mưa, nắng nhẹ.

mua-da-nang.jpg
Đà Nẵng tiếp tục có mưa to trong hôm nay (14/10).

Tại khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng vẫn đang trong thời gian mưa nhiều. Dự báo sáng nay trời ít mưa, từ chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TPHCM sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Khu vực miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nền nhiệt duy trì khá cao trong tháng 10 với nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Hình thái thời tiết trên dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới ở miền Bắc, đồng thời gây bất lợi cho việc khuếch tán chất gây ô nhiễm.

Lúc 6h sáng nay, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Nguyên tiếp tục ở ngưỡng kém – có hại cho sức khỏe nhóm nhạy cảm gồm người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay trời nắng, đêm không mưa, riêng Quảng Trị và Huế có thể xuất hiện mưa rào rải rác vào ban ngày. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì ở Thanh Hóa đến Huế trong 5-6 ngày tới, trước khi đón mưa lớn trở lại.

Xem thêm

#thời tiết mùa thu Hà Nội #thời tiết #thiên tai #lũ quét #sạt lở đất #mưa lớn #mưa lũ #áp thấp nhiệt đới #mưa miền Trung #mưa miền bắc #mưa lớn miền Trung #mưa lớn miền Bắc #mưa Nam Bộ #mưa TPHCM #ô nhiễm không khí #thời tiết miền Bắc #thời tiết miền Trung #chất lượng không khí

Cùng chuyên mục

Bài 2: Nhiều người trẻ am hiểu công nghệ vẫn bị lừa đảo trên mạng

Bài 2: Nhiều người trẻ am hiểu công nghệ vẫn bị lừa đảo trên mạng

TPO - Sự phổ biến của AI đang khiến ranh giới giữa thật và giả trên không gian mạng ngày càng khó nhận biết. Người trẻ, dù được xem là nhóm có khả năng thích ứng công nghệ nhanh, vẫn có thể bị đánh lừa bởi deepfake, mạo danh, tuyển dụng giả hay thao túng tâm lý. Điều cần thiết không chỉ là hiểu công nghệ mà còn phải hình thành năng lực tự bảo vệ trong môi trường số.

Cáp treo Mã Pì Lèng sẽ phá vỡ cảnh quan 'độc nhất vô nhị' Hà Giang Loop?

Cáp treo Mã Pì Lèng sẽ phá vỡ cảnh quan 'độc nhất vô nhị' Hà Giang Loop?

TPO - Việc nghiên cứu cáp treo tại khu vực Mã Pì Lèng được đưa vào danh mục 181 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Tuyên Quang đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Công trình được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch, tăng nguồn thu cho địa phương, nhưng không ít người lo ngại nguy cơ tác động đến cảnh quan hoang sơ vốn làm nên sức hút của Hà Giang Loop.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

TPO - Sáng 14/10, TPHCM long trọng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ (gồm 698 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ) được tìm kiếm, quy tập trong suốt nhiều tháng qua tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Xúc động giây phút thắp nến tri ân trước giờ an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM

Xúc động giây phút thắp nến tri ân trước giờ an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM

TPO - Tối 13/10, chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân” diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ trước khi đưa 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại đây về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM vào sáng 14/10.

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

TPO - Tới thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang; cùng tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe