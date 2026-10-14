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Chìm thuyền gần cửa biển ở Huế, người đàn ông rơi xuống nước tử vong, vợ được cứu sống

Ngọc Văn

TPO - Sau vụ va chạm giữa hai phương tiện trên vùng đầm phá gần cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP. Huế), một người đàn ông rơi xuống nước tử vong, vợ được cứu sống.

Sáng 14/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc Lân (SN 1979, trú phường Hóa Châu, TP. Huế), nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền xảy ra tối 13/10 tại vùng đầm phá gần cửa biển thuộc phường Thuận An.

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Lực lượng Biên phòng TP. Huế triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ sau vụ chìm thuyền đánh cá tại gần cửa biển Thuận An.

Trước đó, ông Lân cùng vợ là bà Đặng Thị Bắc sử dụng thuyền gắn máy dài khoảng 6 m để đánh bắt cá.

Khi đến khu vực cách cầu Thuận An cũ khoảng 800 m về phía cửa biển, thuyền của hai vợ chồng va chạm với một phương tiện khác rồi chìm. Bà Bắc được người dân gần đó cứu vớt, ông Lân mất tích.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An huy động một ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Thi thể ông Lân đã được tìm thấy trong đêm 13/10.

Nguyên nhân vụ việc hiện được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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#chìm thuyền ở Huế #tai nạn đường thủy #Thuận An #Nguyễn Ngọc Lân #Bộ đội Biên phòng TP. Huế #cửa biển Thuận An #cứu nạn #cứu hộ

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