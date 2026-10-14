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Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn tiễn đưa anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Nhóm PV Ban TPHCM

TPO - Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã có mặt, tham dự Lễ dâng hương, Lễ viếng, truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Sáng 14/10, TPHCM long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong nhiều tháng qua tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và TPHCM, lãnh đạo Quân khu 7. Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tham dự buổi lễ.

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Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, cùng Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, đã có mặt tại lễ di quan, đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Ngay sau khi kết thúc phần lễ, trong không khí trang nghiêm và thành kính, anh Nguyễn Minh Triết cùng Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó chính ủy Quân khu 7, đã di quan, đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

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Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết tiễn đưa anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng
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Đoàn viên thanh niên kính cẩn nghiêng mình tri ân các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm, nhiều thành viên các nhóm tình nguyện đã có mặt dọc đường Trường Sơn, bên ngoài Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trao tặng hoa cúc trắng đến người dân dự lễ.

Chị Lê Ngọc Lãm (ngụ phường Bình Tân) cho biết đã có mặt từ 5 giờ sáng để tặng hoa trắng cho người dân. Theo chị Lãm, từ 23 giờ đêm hôm trước, các thành viên trong nhóm đã tham gia hỗ trợ công tác hậu cần bên trong công viên, chuẩn bị cho buổi lễ trọng thể.

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Chị Lê Ngọc Lãm (ngụ phường Bình Tân) chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Ngô Tùng

Trên các tuyến đường đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua, đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân lặng lẽ cầm hoa, xếp hàng ngay ngắn chờ tiễn đưa. Nhiều học sinh Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao TPHCM đứng dọc đường Điện Biên Phủ, thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

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Học sinh Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao TPHCM đứng dọc đường Điện Biên Phủ, thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: Huế Xuân
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Học sinh, sinh viên và người dân đứng dọc 2 bên đường Điện Biên Phủ, tay cầm hoa cúc trắng, đứng trang nghiêm tiễn đưa đoàn xe đi qua. Ảnh: Huế Xuân

Bên ngoài Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình), đông đảo người dân, học sinh và đoàn viên, thanh niên có mặt từ sớm, trang nghiêm chờ đón đoàn xe đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

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Đoàn viên, thanh niên xếp hàng dài trên đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội chờ đón đoàn xe đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: Văn Quân
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Bạn Lưu Minh Đức chia sẻ với phóng viên.

Bạn Lưu Minh Đức - sinh viên Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại TPHCM, cho biết cảm thấy tự hào và xúc động khi được tham gia hoạt động tình nguyện, hỗ trợ tại nghĩa trang.

“Em rất biết ơn và tự hào khi nghĩ đến sự hy sinh của các liệt sĩ để bảo vệ Tổ quốc, mang lại hòa bình cho người dân như hôm nay. Qua hoạt động này, em càng ý thức phải cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước”, Đức chia sẻ.

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#liệt sĩ #TPHCM #truy điệu #nghĩa trang #anh hùng #đoàn thanh niên

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