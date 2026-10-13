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Giới trẻ

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Doanh nghiệp đề xuất chuyển đổi kép để thúc đẩy tăng trưởng

Hòa Hội

TPO - Thay vì chỉ kiến nghị tháo gỡ khó khăn như trước, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân tại Đồng bằng sông Cửu Long mong muốn được cùng chính quyền kiến tạo chính sách, để tạo sức bật tăng trưởng từ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

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Các đại biểu trao đổi tại diễn đàn.

Từ ‘kêu khó’ đến cùng kiến tạo chính sách

Ngày 13/10, tại TP. Cần Thơ, Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với UBND TP. Cần Thơ tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) – Vòng địa phương TP. Cần Thơ. Với chủ đề “Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”. Sự kiện nhằm tạo một không gian đối thoại đa chiều, thực chất giữa chính quyền, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp (DN) vùng ĐBSCL.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của VPSF 2026 là sự đổi mới về tư duy đối thoại. Ban tổ chức cho biết, diễn đàn năm nay chuyển hướng từ tư duy DN kiến nghị, xin tháo gỡ khó khăn sang mô hình đồng kiến tạo chính sách.

Tại diễn đàn, các DN đặt vấn đề từ thực tiễn hoạt động, cơ quan quản lý trao đổi trực tiếp, các chuyên gia phân tích, đề xuất giải pháp.

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, đến nay VPSF 2026 đã đi trọn vẹn tới 34 tỉnh thành. “Chúng tôi đã lắng nghe hàng nghìn ý kiến, kiến nghị và hiến kế tâm huyết của doanh nhân, DN. Những tiếng nói này không chỉ phản ánh sự chật vật trên thương trường, còn thể hiện trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng chung tay kiến tạo phát triển địa phương và đất nước”, bà Mẫu nói.

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Bà Lưu Thị Thanh Mẫu - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Đối với Cần Thơ, bà Mẫu nhìn nhận, sau sắp xếp, thành phố đang có không gian phát triển rộng lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cộng đồng DN tư nhân vẫn đang phải gồng mình đối mặt với những "nút thắt" về vốn, công nghệ, năng lực quản trị và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để gỡ vướng cho cộng đồng DN, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đề xuất 4 định hướng chiến lược, gồm: Mở rộng thị trường trong và ngoài nước; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đòn bẩy; nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị; chủ động nâng cấp năng lực để hình thành các DN dẫn dắt.

Nâng chất môi trường đầu tư

Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định vai trò trụ cột của khu vực kinh tế tư nhân với tầm nhìn của Cần Thơ. Sau sáp nhập, Cần Thơ như được nới rộng ‘chiếc áo’, sở hữu thêm nhiều lợi thế về quy mô thị trường, không gian đất đai, logistics và công nghiệp chế biến. Cần Thơ là mảnh đất màu mỡ để cộng đồng DN rót vốn, hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Theo ông Nam, sự phát triển của DN và thành phố là mối quan hệ cộng sinh. Thành phố phồn vinh DN có nhiều cơ hội, DN lớn mạnh sẽ tạo việc làm, thu ngân sách và nâng tầm năng lực cạnh tranh cho địa phương.

"Cần Thơ sẽ quyết liệt tháo gỡ các rào cản hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng chất môi trường đầu tư", ông Nam nói, và cam kết, những nút thắt nào thuộc thẩm quyền sẽ tháo gỡ ngay; những rào cản vượt thẩm quyền sẽ kiến nghị Trung ương xử lý dứt điểm.

Ông Nam cũng kỳ vọng cộng đồng DN sẽ phát huy tinh thần tự cường, mạnh dạn rót vốn vào các lĩnh vực mới, tiên phong chuyển đổi kép (số hóa và xanh hóa) để góp phần vào chuỗi giá trị toàn cầu.

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Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Trần Vũ Trường – Tổng Giám đốc Công ty Soha Travel cho rằng, chuyển đổi số và xanh sẽ quyết định sự sống còn của DN. Hiện toàn bộ dữ liệu quản trị của DN này đã được số hóa, nên tối ưu chi phí.

Với du lịch Cần Thơ, ông Trường cho rằng, thành phố nên hoàn thiện kho dữ liệu du lịch dùng chung, có chính sách tín dụng xanh ưu đãi cho DN đầu tư xe điện, phần mềm quản trị. Đặc biệt, cần ban hành bộ tiêu chuẩn Du lịch Xanh Cần Thơ để định vị thương hiệu.

Tại diễn đàn, chuyên gia, nhà quản lý, DN cùng phân tích nhiều vấn đề nóng, như logistics xanh, phát triển nông nghiệp tuần hoàn. Các vướng mắc DN nêu ra đã được cơ quan quản lý, chuyên gia gợi mở giải pháp ngay tại chỗ.

Toàn bộ ý kiến, sáng kiến của DN sẽ được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổng hợp để tiếp tục đặt hàng chính sách với Chính phủ, mở đường cho DN tư nhân phát triển.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

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#doanh nghiệp #ĐBSCL #chuyển đổi số #chuyển đổi xanh #kinh tế #hội nhập #chính sách

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