Cần kiểm chứng các doanh nghiệp nói 'hàng đầu' nhưng sản phẩm không như quảng bá

TPO - Để sản phẩm khởi nghiệp đến với cộng đồng, công nghệ ở sản phẩm ấy cần được kiểm chứng, được thử nghiệm và nếu thành công sẽ giúp giải quyết các bài toán thực tế của cuộc sống. Một doanh nghiệp sẽ được truyền thông chú ý khi họ làm được điều ít người làm được, hoặc thị trường đang rất cần.

Chiều 12/10, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phối hợp Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM và Hội Nhà báo TPHCM tổ chức hội thảo “Từ câu chuyện startup đến câu chuyện truyền thông”.

TS Huỳnh Văn Thông - Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia TPHCM) nhìn nhận thông thường cộng đồng khởi nghiệp bước vào hành trình khởi nghiệp với nhiều mối bận tâm khác nhau, từ việc định vị một startup trên thị trường, chiến lược marketing để có thể đi lâu dài, hay chuyện sống còn ở giai đoạn đầu… Trên hành trình đó, truyền thông vừa là nguồn lực, đồng thời cũng là áp lực mà các nhà khởi nghiệp sẽ đối mặt.

TS Huỳnh Văn Thông trao đổi với các nhà khởi nghiệp trẻ. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông Thông, doanh nghiệp sẽ hướng tới giá trị kinh doanh, muốn niềm cảm hứng kinh doanh của mình được công chúng biết đến. Tuy nhiên, báo chí phải làm nhiệm vụ xác thực thông tin cho công chúng. Doanh nghiệp dễ dàng nói “chúng tôi là doanh nghiệp hàng đầu” trong lĩnh vực này, còn báo chí phải kiểm chứng hai từ “hàng đầu” đó nhằm tránh tình trạng đẩy công chúng vào tình cảnh “đầu hàng” khi mua phải những sản phẩm không đúng như doanh nghiệp quảng bá.

“Báo chí sẽ cân nhắc liệu có đưa thông tin, thông điệp “hàng đầu” đó ra với công chúng? Hiện nay tổn thương của người tiêu dùng ở Việt Nam gần như là tổn thương không thể chữa lành”, vị chuyên gia đánh giá.

TS Thông cũng nhấn mạnh, doanh nghiệp phải chấp nhận kinh doanh trên một quan điểm chính yếu là sự minh bạch, mọi thứ cần đi vào quỹ đạo bền vững hơn.

Báo chí không phải là kênh giúp các nhà khởi nghiệp khuếch đại thông tin, câu chuyện của mình, mà họ phải nhìn nhận những gì mình và doanh nghiệp làm ra có ý nghĩa gì cho xã hội - TS Huỳnh Văn Thông.

Chia sẻ một “mẹo nhỏ” dành cho các nhà khởi nghiệp, TS Huỳnh Văn Thông khuyên các startup nên tạo “đường dẫn” (bằng các kênh social) của doanh nghiệp để lan tỏa đến với truyền thông thông qua các câu chuyện có giá trị.

Sức sống của dự án khởi nghiệp

Dưới góc độ một người theo dõi hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và thị trường lao động, nhà báo Lê Tuyết (Báo điện tử VnExpress) cho biết một startup hay dự án khởi nghiệp vừa gọi được vốn lớn hay có một sản phẩm ra mắt chưa chắc là mối bận tâm của báo chí hay nhiều người, tuy nhiên một startup nhỏ nhưng có một sản phẩm ý nghĩa lại được chú ý.

Nhà báo Lê Tuyết chia sẻ tại chương trình.

Theo chị, điều quan trọng tập trung ở việc công nghệ ở sản phẩm ấy đã được kiểm chứng, được thử nghiệm ở đâu chưa và nếu thành công sẽ giúp giải quyết các bài toán thực tế của cuộc sống. Một yếu tố quan trọng khác là phải giải quyết câu hỏi “có điều gì đang xảy ra ở đây mà độc giả, người tiêu dùng cần biết đến”. Một doanh nghiệp sẽ được truyền thông chú ý khi họ làm được điều ít người làm được, hoặc thị trường đang rất cần.

“Thành tựu có thể là một công nghệ lần đầu được phát triển trong nước, một sản phẩm trước đây Việt Nam phải nhập khẩu nhưng bây giờ doanh nghiệp trong nước đã làm được”, nhà báo Lê Tuyết dẫn chứng.

Các nhà khởi nghiệp trẻ trao đổi cùng chuyên gia.

Từ thực tế khởi nghiệp bằng việc sử dụng AI trong lĩnh vực tham vấn tâm lý, anh Diệp Gia Bảo - nhà sáng lập Mindvivo & Hello Sunrise PTY Company khẳng định chính những giá trị thiết thực với cộng đồng sẽ đưa hình ảnh của startup đến với công chúng một cách hiệu quả. Anh nhìn nhận: Báo chí không phải là một kênh quảng cáo và nhà báo muốn đưa những thông điệp hay đến công chúng gắn với những tính thời sự và thuyết phục. Trong khi đó, nhà khởi nghiệp cần đảm bảo sản phẩm có bằng chứng xác đáng.

Nhà báo Lý Việt Trung - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM - nhìn nhận, với đặc thù nghề nghiệp của mình, các nhà báo nhiều khi là người đầu tiên nhìn thấy ý nghĩa xã hội của một sản phẩm mà chính nhóm sáng lập chưa nhận ra. Từ thực tiễn cuộc sống, từ câu chuyện của các startup, báo chí đã đề xuất chính sách với các cơ quan quản lý nhà nước, với những nhà hoạch định chính sách và sẽ đề xuất những chính sách tốt hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp.

Về phần mình, để tăng tính kết nối giữa báo chí và cộng đồng khởi nghiệp, bà Trung đề xuất mô hình “Cà phê startup - báo chí”, có thể tổ chức mỗi tháng một lần. Ở đó, các nhà khởi nghiệp trẻ và báo chí cùng ngồi lại chia sẻ những câu chuyện giàu giá trị thông tin và cùng lan tỏa những câu chuyện ấy.