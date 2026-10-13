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Đại biểu Hành trình Đỏ tham quan, học tập tại Thái Nguyên

Quốc Nam

TPO - Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam, ngày 13/10, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham quan Di tích lịch sử Thanh niên xung phong 915 Thái Nguyên và nhiều địa điểm khác tại tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 13/10, đoàn thanh niên Việt Nam và Trung Quốc nằm trong chương trình Hành trình đỏ 2026 đã có chuyến đi tham quan, nghiên cứu, học tập tại Di tích lịch sử Thanh niên xung phong (TNXP) 915 Thái Nguyên và một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

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Đoàn đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Thanh niên xung phong 915 Thái Nguyên.

Tham gia chương trình, về phía Việt Nam có chị Phạm Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; ông Đàm Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Về phía Trung Quốc có ông Lưu Vân Vĩ - Tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Tại Di tích lịch sử Thanh niên xung phong 915 Thái Nguyên, đoàn công tác đã dâng hương và nghe thuyết minh về quá trình chiến đấu và hi sinh anh dũng của 60 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 915 Thái Nguyên.

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Các đại biểu dâng hoa tại nhà tưởng niệm tại Di tích lịch sử Thanh niên xung phong 915 Thái Nguyên.

Thái Nguyên là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương Đảng đã ở và làm việc, nơi ra đời Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên vào ngày 15/7/1950.

Ngày 20/3/1951, trong chuyến đi kiểm tra công tác khắc phục cầu đường từ Thái Nguyên đi Bắc Cạn, Cao Bằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghé thăm liên phân đội thanh niên xung phong C312 đang làm nhiệm vụ sửa chữa cầu Nà Cù, thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn.

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Đại diện đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc đánh chuông, khánh và dâng hương tại đài tưởng niệm.

Khi đến thăm, Bác đã căn dặn tất cả cán bộ, đội viên phải đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trước khi ra về, Bác đã tặng lực lượng C312 bốn câu thơ: Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên.

Bốn câu thơ đã trở thành phương châm hành động trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xuyên suốt, đồng hành cùng thanh niên Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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Thuyết minh viên giới thiệu về các hiện vật tại khu tưởng niệm, trong đó có lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng TNXP C312, Thái Nguyên.

Tối 24/12/1972, quân đội Mỹ cho máy bay ném bom như trải thảm xuống khu vực Ga Lưu Xá, làm tan hoang một vùng đất, cướp đi sinh mạng của 60 TNXP Đại đội 915. Để tưởng nhớ sự hy sinh của các TNXP, năm 1994, Thành Đoàn Thái Nguyên phát động việc xây dựng công trình Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đại đội 915. Năm 1996, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ TNXP chính thức được xây dựng trên một diện tích rộng hơn 400 m2.

Năm 2009, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân cho Đại đội 915. Năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Quốc gia. Đến năm 2018, tỉnh Thái Nguyên thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích Đại đội TNXP 915 gồm 14 hạng mục...

Đây sẽ là địa điểm giáo dục truyền thống lịch sử có giá trị, thể hiện sự tri ân với lịch sử và tiếp nối truyền thống hào hùng của thế hệ đi trước.

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Các đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham quan các hiện vật tại Di tích lịch sử Thanh niên xung phong 915 Thái Nguyên.

Cũng trong chuyến công tác tại Thái Nguyên, đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tham quan tìm hiểu mô hình bảo tồn văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao đời sống nhân dân tại bản làng Thái Hải, tham quan tìm hiểu về mô hình kết hợp phát triển kinh tế tập thể, xây dựng thương hiệu nông sản tạo sinh kế cho người dân tại Hợp tác xã chè Hảo Đạt.

Thông qua các hoạt động nghiên cứu, học tập, trải nghiệm thực tiễn và giao lưu, Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam góp phần phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc, tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên hai nước, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định và bền vững.

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Đoàn Hành trình đỏ của thanh niên Việt Nam, Trung Quốc thắp hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc về tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu thế hệ trẻ, tiếp nối kết quả tích cực của Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” dành cho thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam.

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Đoàn công tác tham quan tìm hiểu về mô hình kết hợp phát triển kinh tế tập thể, xây dựng thương hiệu nông sản tạo sinh kế cho người dân tại Hợp tác xã chè Hảo Đạt.

Chương trình diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16/10/2026 tại Hà Nội, Thái Nguyên và Cao Bằng, với sự tham gia của 100 đại biểu, trong đó có 70 đại biểu Trung Quốc và 30 đại biểu Việt Nam.

Chương trình nhằm cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao về thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường giao lưu nhân dân và củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về lịch sử quan hệ hữu nghị, sự gắn bó và tương trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

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Đoàn công tác tham quan tìm hiểu mô hình bảo tồn văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao đời sống nhân dân tại bản làng Thái Hải.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con người và những thành tựu phát triển của Việt Nam tới thanh niên, sinh viên Trung Quốc. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ tham gia Diễn đàn Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, các hoạt động tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu giữa thanh niên hai nước. Đoàn cũng thăm, làm việc với một số mô hình thanh niên tiêu biểu để tìm hiểu kinh nghiệm trong công tác thanh niên, đổi mới sáng tạo và phát triển cộng đồng.

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#Hành trình Đỏ #Di tích lịch sử #TNXP 915 #Thái Nguyên #Giao lưu quốc tế #Thanh niên #Lịch sử Việt Nam #thanh niên Việt Nam #đoàn thanh niên

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