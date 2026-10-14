Xử lý loạt xe tải độ còi hơi, đèn khiến người đi đường chói mắt

TPO - Lực lượng CSGT Hà Nội xử lý nhiều xe tải lắp thêm còi hơi, đèn chiếu sáng gây chói mắt, ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Xe tải lắp dãy đèn LED phía trước khiến người đi đối diện chói mắt.

Tối 13/10, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện lắp thêm còi hơi, đèn LED chiếu sáng không đúng quy định trên địa bàn.

Tại khu vực đường Văn Tiến Dũng, hướng đi Cầu Diễn, tổ công tác phát hiện xe tải mang BKS 29E-910.XX do anh L.V.T. (trú tại Hà Nội) điều khiển có lắp thêm còi hơi và đèn LED chiếu sáng gây chói mắt người đi đường.

Làm việc với CSGT, tài xế trình bày, do thường xuyên di chuyển vào công trường và đi trên các tuyến đường đèo dốc, thiếu ánh sáng nên đã lắp thêm đèn LED để tăng khả năng chiếu sáng.

Vài phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện ô tô tải mang BKS 29E-910.XX do anh L.K.V. (trú tại Hà Nội) điều khiển có lắp thêm đèn LED chiếu sáng. Khi phát hiện lực lượng CSGT, tài xế nhanh chóng tắt đèn nhằm tránh bị xử phạt.

Đèn led "độ, chế" gây chói mắt người đi đường.

Còi hơi được lắp trên nóc xe.

Theo lực lượng chức năng, các tài xế đều nhận thức được việc lắp thêm còi hơi, đèn LED có thể gây khó chịu, ảnh hưởng đến người đi đường nhưng vẫn đưa ra nhiều lý do để giải thích, như thường xuyên di chuyển vào ban đêm trên những tuyến đường thiếu ánh sáng hoặc cho rằng còi nguyên bản của xe có âm lượng nhỏ.

Theo quy định, hành vi lắp thêm còi hơi có thể bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng; hành vi lắp thêm đèn chiếu sáng không đúng quy định có thể bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

CSGT kiểm tra đèn xe.

Trung tá Hoàng Việt - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6, cho biết việc tài xế tự ý lắp thêm còi hơi, đèn LED chiếu sáng có thể gây mất trật tự, an toàn giao thông.

“Khi tài xế bấm còi hơi công suất lớn, người đi đường dễ bị giật mình, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, đèn LED chiếu sáng cường độ cao có thể khiến người tham gia giao thông đi ngược chiều bị chói mắt, khó quan sát đường phía trước”, Trung tá Việt chia sẻ.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính, người điều khiển phương tiện vi phạm còn phải tháo bỏ các thiết bị lắp thêm không đúng quy định, khôi phục tình trạng kỹ thuật ban đầu của xe theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Thời gian tới, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến xe tải chở vật liệu hoạt động vào ban đêm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến người dân.