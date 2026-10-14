Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người dân TPHCM tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ

Nhóm PV TPHCM

TPO - Đoàn xe đưa hài cốt 731 liệt sĩ rời Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Dọc các tuyến đường, người dân cầm hoa trắng, thành kính tiễn đưa các liệt sĩ.

2aobor5nukyrpuc9tgwyvwjymqidbpidgzdqya6s.jpg
Các hài cốt liệt sĩ tập thể được đưa đi an táng
2aobor5nv1rnwjac08xnawgudrrzjbhwcl4pophy.jpg
Bác sĩ Trần Văn Bản (82 tuổi) - người tình nguyện hỗ trợ công tác lấy mẫu, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiễn đưa những người anh hùng về nơi an nghỉ.
photo Cựu chiến sĩ Biệt động Nguyễn Thị Bích Nga tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ
chien-si-biet-dong.jpg
Cựu chiến sĩ Biệt động Nguyễn Thị Bích Nga tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cùng Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, đưa hài cốt liệt sĩ đi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

bi-thu-triet.jpg
bi-thu-triet-3503.jpg
bi-thu-triet3.jpg
bi-thu-triet31.jpg

Sau đoàn đại biểu Trung ương, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM... lần lượt viếng anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn lên dâng hoa, dâng hương.

photo Người dân tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ
1791945357445-2199444345361340085-g208519534242393044-d87613c8060e889b914b9e2199e23fea.jpg
1791945426211-2199444345361340085-g208519534242393044-a9e3b7a3a8f1aa5669e2fbc20ac09714.jpg
1791945378107-2199444345361340085-g208519534242393044-04d3ac7ea10d47c4d6ddaa4176881a9b.jpg
1791945346651-2199444345361340085-g208519534242393044-9bb942f4caa552aa1a7b7df95de1c6b1.jpg
1791945447338-2199444345361340085-g208519534242393044-fad5c78f8346fc3d4d7cabe07eaf71ce.jpg
1791946265201-4411219178452813575-g208519534242393044-6e57bd7f39f819a478e131083508590f.jpg
photo Thủ tướng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước di quách các liệt sĩ
1791944582402-1825635942355124581-g208519534242393044-abcba59dfc9238299e62971b1d7dd48d.jpg
1791944582503-1825635942355124581-g208519534242393044-e30817b5cc339de208055990a7bed917.jpg
1791944582450-1825635942355124581-g208519534242393044-c58e0f6d5484928cc5091a970bcacda0.jpg
qoute "Biết đâu, trong số những hài cốt tìm được là người thân của mình"

Tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, mặc dù trời nắng gắt nhưng đã có rất đông người dân đến đưa tiễn các liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Các hàng quán xung quanh khu vực đã kín chỗ giữ xe.

Anh Nguyễn Văn Kiện (phường Cát Lái) cho biết hôm nay đã xin nghỉ làm buổi sáng. Anh mua hoa cúc trắng, đến một quán cà phê có hướng nhìn ra vòng xoay Điện Biên Phủ, mở laptop để xem tường thuật trực tiếp.

“Gia đình tôi có truyền thống Cách mạng, từng tham gia kháng chiến. Vì vậy tôi không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc thiêng liêng nào trong sự kiện này. Thật sự rất xúc động” , anh Kiện bộc bạch.

1791941168990-1479384462887951411-g641452641806016850-ba402bb250e14d5c87424c3f77cbf6f0.jpg
Anh Kiện theo dõi Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ qua máy tính.
1791941266165-1479384462887951411-g641452641806016850-0c11a8e44d975b5b8cb1ecb1cc9e96f8.jpg
Bó hoa cúc trắng được chuẩn bị từ sớm để tiễn đưa các anh hùng

Ôm bó hoa cúc trắng trên tay, chị Hằng Nguyễn xúc động cho biết gia đình có người cậu tham gia kháng chiến cũng chưa tìm được hài cốt. “Cả nhà tôi rất nhớ cậu. Tôi hy vọng có thể tìm được cậu, dù biết điều đó rất khó khăn. Biết đâu, trong số những hài cốt tìm được là người thân của mình”, chị Hằng bật khóc.

1791941219226-1479384462887951411-g641452641806016850-95d0516153eb5bd7895ad7e8499395d0.jpg
Chị Hằng Nguyễn bật khóc khi nhắc về cậu.

Đúng 8h, chương trình Lễ viếng chính thức bắt đầu. Đoàn đại biểu Trung ương, do đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Sau đoàn đại biểu Trung ương, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM... lần lượt viếng anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

2aobor5mwdufzp2e9x1wcnb884d6krbuf8ljg4w0.jpg
2aobor5mwdodms1qdyq6csyxkhuoznp0fdn07zeq.jpg

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương.

2aobor5n0gvr5r5fthmeykcfyfhyprobwzbczbvi.jpg

Hàng nghìn người dân tập trung trước công viên Lê Thị Riêng chờ tiễn đưa anh hùng liệt sĩ.

Trước công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), hàng nghìn người dân chờ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. Trên tay mỗi người là những nhành hoa trắng, lặng lẽ xếp hàng ngay ngắn, trật tự, thành kính hướng về lễ viếng đang diễn ra bên trong công viên

2aobor5mygoyx3i5y30hrhx0mzx7dk2glgxsthcs.jpg
2aobor5mygny6r5zbjlyzzyv2nfpwqbosijzquda.jpg

Cựu chiến binh Huỳnh Bá Tấn (85 tuổi) xúc động chia sẻ: “Hôm nay tôi đến đây để đưa anh em về nơi an nghỉ…”. Với ông, đây không chỉ là một buổi tiễn đưa mà còn là dịp để tưởng nhớ những người đồng đội đã hy sinh.

Bà Lê Thị Mai Hoa, ngụ phường Hòa Hưng, cũng không giấu được xúc động khi có mặt từ rất sớm. Bà cùng nhiều người mang theo hoa trắng, lặng lẽ đứng chờ tiễn đưa những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

report Các văn nghệ sĩ TPHCM gửi lời tri ân sâu sắc đến những người anh hùng

Mở đầu buổi lễ, các văn nghệ sĩ TPHCM hát vang hai ca khúc Linh thiêng Việt Nam, Bài ca không quên, gửi lời tri ân sâu sắc đến những người anh hùng.

2aobor5mjesl0yynw4uii03nfunaztuzuv5jmd6o.jpg
2aobor5mjeagowkxc12te5oblg9pa7wirn9lywsu.jpg
2aobor5mjehqnqi9ljnkq3rxpren426j7nybskvs.jpg
report Lộ trình 26km đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Về lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ đưa đi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Ban Chỉ đạo cho biết đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM di chuyển trên quãng đường dự kiến dài khoảng 26km.

Theo kế hoạch, lộ trình di chuyển như sau: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

842422495-2139097913347991-1734123160285262596-n.jpg
Lộ trình di chuyển đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Đồ họa: Bộ Tư lệnh TPHCM
video [VIDEO] Xúc động khoảnh khắc trước giờ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ
Ngay sau Lễ truy điệu sáng 14/10, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Quãng đường dự kiến khoảng 26km sẽ thực hiện theo 4 đợt. Nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua có thể bày tỏ lòng thành kính, tri ân bằng cách cầm nhành hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
report Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước khi bắt đầu Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm và quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

2aobor5mtayosaaa2okjnmknppokoakk6uss1oa8.jpg
2aobor5mtarn1w2iweixh1i5cgmfrmgushfesxcw.jpg
photo 731 hài cốt liệt sĩ được chuẩn bị trang trọng trước giờ truy điệu, an táng
2aobor5mggcxclha4t9pkpbvn9rmvlqupapw7mdo.jpg
2aobor5mggs8z2ahgrwmdvdhirqorn0nu3m4jaok.jpg
2aobor5mggj9usxtptn2kjjgssh3u89pyjwhh6xo.jpg
2aobor5mgga5z52k8vsuksfw9b1leskte25zk5z2.jpg
photo Dòng người xếp hàng ở Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM

Ngay từ sáng sớm 14/10, đông đảo người dân từ nhiều tỉnh, thành đã mang theo những bó hoa trắng, thành kính đến Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, từng dòng người lặng lẽ bước vào nghĩa trang, tay nâng niu những đóa hoa trắng tinh khôi, gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các lực lượng đoàn viên, thanh niên, công an, quân đội có mặt từ sớm, tất bật hướng dẫn người dân, hỗ trợ sắp xếp đội hình và bảo đảm trật tự.

Mỗi bước chân, mỗi nén hương, mỗi đóa hoa đều thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở các thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ công lao to lớn của những người đã ngã xuống vì đất nước.

1791939564665-3849002595259105444-g1114354639497324216-1b45682c17681e787504f41a171e132c.jpg
tri-an.jpg
1791939564589-3849002595259105444-g1114354639497324216-7dcc827f6e6ff419e42d2af8c5683e6a-4254.jpg
tp-hoa-2321.jpg
tp_le-truy-dieu-5.jpg
report Người gắn bó với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - bà Nguyễn Thị Lệ có mặt tại lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ sáng 14/10

Có mặt tại lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ sáng 14/10, bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ở Tây Ninh), người gắn bó với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, không giấu được xúc động khi người thương sau nhiều năm nằm lại cuối cùng cũng được tìm thấy.

img-6200.jpg

“Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng tìm được anh Quên. Tôi mừng vì các anh được tìm thấy, được Nhà nước tổ chức an táng chu đáo. Tôi biết ơn những người đã ngày đêm tìm kiếm, đưa hài cốt các anh trở về. Mong các anh được yên nghỉ”, bà Lệ nghẹn ngào chia sẻ.

report "Có những người chỉ còn bước qua cầu Sài Gòn là tới nơi, nhưng đã hy sinh ngay bên kia cầu"

Nhập ngũ năm 1961, cựu chiến binh Triệu Lẫy (ngụ phường Phú Thọ Hòa, TPHCM) từng phục vụ thương, bệnh binh tại Cục Hậu cần. Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, chứng kiến nhiều đồng đội ngã xuống khi ngày chiến thắng đã cận kề, ông vẫn day dứt khôn nguôi. “Có những người chỉ còn bước qua cầu Sài Gòn là tới nơi, nhưng đã hy sinh ngay bên kia cầu. Mình vào được tới đây, sống đến ngày hôm nay đã là hạnh phúc lắm rồi”, ông nghẹn ngào.

img-6198.jpg

Dù tuổi cao, mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, thường xuyên đau nhức và mất ngủ triền miên, ông Lẫy vẫn có mặt từ sớm tại lễ truy điệu. Đêm trước đó, ông gần như thức trắng vì bồi hồi, xúc động khi nghĩ về đồng đội. Hướng mắt về những quách hài cốt vừa được tìm thấy, ông nghẹn ngào: “Việc quy tập và tổ chức an táng chu đáo thế này giúp nguôi ngoai phần nào nỗi đau của những gia đình mất con, mất cháu. Người sống chúng ta vẫn luôn nhớ về những người đã khuất…”.

img-6197.jpg

Bà Bích Nga - nữ xạ thủ Biệt động Sài Gòn, xúc động khi 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng sau hàng chục năm nằm lại dưới lòng đất. Bà chia sẻ: “Cùng một thời chiến đấu, hy sinh với các anh, tôi may mắn được sống đến ngày đất nước hòa bình, còn các anh mãi mãi nằm lại. Hôm nay, các anh đã có nơi an nghỉ, có đồng đội và người dân đến thăm viếng. Chúng tôi mong tiếp tục tìm kiếm, xác định danh tính để đưa các anh trở về với gia đình, quê hương. Đó là trách nhiệm và cũng là món nợ ân tình của những người còn sống đối với đồng đội đã hy sinh”.

report Các cựu chiến binh xúc động tại buổi lễ

Cựu chiến binh Trần Thị Tâm, phường 15, TPHCM, chia sẻ: “Khi được đến đây, tôi cảm thấy rất vinh dự. Không khí buổi lễ rất thiêng liêng, khiến tôi vô cùng xúc động. Những người đã hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc xứng đáng được tri ân, tưởng nhớ”.

img-6195.jpg
Cựu chiến binh Trần Thị Tâm (đứng giữa)

“Tôi rất xúc động trước sự hy sinh của các đồng đội và sự tận tụy của các lực lượng trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tôi thường xuyên đến Công viên Lê Thị Riêng theo dõi việc tìm kiếm, mong các anh sớm được xác định danh tính, trở về với gia đình. Tôi cũng kể cho con cháu về sự hy sinh của cha anh, đồng thời vận động đồng đội, bạn bè cùng tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.”, bà Lê Thị Tý - cựu chiến binh phường Hòa Hưng, chia sẻ.

img-6196.jpg
Cựu chiến binh Lê Thị Tý xúc động chia sẻ tại buổi lễ.

Nguyễn Tiến

Buổi Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, thanh niên và nhân dân TPHCM.

1791937558101-1825635942355124581-g208519534242393044-3e495ec7cec010e5f51a114d3b7eb0a0.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước khi bắt đầu Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM cho biết, số lượng hài cốt liệt sĩ an táng là 731 hài cốt liệt sĩ (gồm 698 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ).

Theo kế hoạch, lúc 7h30 sẽ diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Đến 8h, Lễ viếng, Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ được cử hành trọng thể tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Lễ an táng hài cốt liệt sĩ dự kiến diễn ra lúc 10h cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình).

Ngay sau Lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (quãng đường dự kiến khoảng 26km) sẽ thực hiện theo 4 đợt.

Lộ trình di chuyển dự kiến: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Thời gian xuất phát và việc tổ chức lưu thông thực hiện theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng. Lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.

Nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua có thể bày tỏ lòng thành kính, tri ân bằng cách cầm nhành hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

2t8a8692.jpgCác đoàn viên thanh niên dâng những ngọn nến thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ tối 13/10. Ảnh: Ngô Tùng

Những hình ảnh đầu tiên diễn ra sáng ngày 14/10 tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng trước giờ chuẩn bị Lễ truy điệu, cầu siêu và an táng cho các Anh hùng liệt sĩ:

1791931592626-4411219178452813575-g208519534242393044-bf5bb392287d0eca8e002523a642539e.jpg
1791931616061-4411219178452813575-g208519534242393044-2b4907ced65ecd53b20329c2349abbf7.jpg
1791931592585-4411219178452813575-g208519534242393044-e1244a2c34dc21c63a3459e8269c36c3.jpg
1791931592598-4411219178452813575-g208519534242393044-556013bda36464ea811d6cbc758d87db.jpg
1791931592517-4411219178452813575-g208519534242393044-28fff7ba904e7a395277be1aa4281cea.jpg

Ảnh: Nguyễn Tiến

Xem thêm

#Lễ truy điệu #an táng hài cốt liệt sĩ #Công viên Lê Thị Riêng #cán bộ #chiến sĩ #Anh hùng liệt sĩ #phường Hòa Hưng #Ban Chỉ đạo

Cùng chuyên mục

Miền Trung mưa lớn đến bao giờ?

Miền Trung mưa lớn đến bao giờ?

TPO - Hôm nay (14/10), mưa lớn ở miền Trung thu hẹp dần về phạm vi, từ đêm nay mưa giảm cường độ và giảm nhanh vào ngày mai. Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa dông rải rác trong chiều và tối nay.

Bài 2: Nhiều người trẻ am hiểu công nghệ vẫn bị lừa đảo trên mạng

Bài 2: Nhiều người trẻ am hiểu công nghệ vẫn bị lừa đảo trên mạng

TPO - Sự phổ biến của AI đang khiến ranh giới giữa thật và giả trên không gian mạng ngày càng khó nhận biết. Người trẻ, dù được xem là nhóm có khả năng thích ứng công nghệ nhanh, vẫn có thể bị đánh lừa bởi deepfake, mạo danh, tuyển dụng giả hay thao túng tâm lý. Điều cần thiết không chỉ là hiểu công nghệ mà còn phải hình thành năng lực tự bảo vệ trong môi trường số.

Cáp treo Mã Pì Lèng sẽ phá vỡ cảnh quan 'độc nhất vô nhị' Hà Giang Loop?

Cáp treo Mã Pì Lèng sẽ phá vỡ cảnh quan 'độc nhất vô nhị' Hà Giang Loop?

TPO - Việc nghiên cứu cáp treo tại khu vực Mã Pì Lèng được đưa vào danh mục 181 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Tuyên Quang đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Công trình được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch, tăng nguồn thu cho địa phương, nhưng không ít người lo ngại nguy cơ tác động đến cảnh quan hoang sơ vốn làm nên sức hút của Hà Giang Loop.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe