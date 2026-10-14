Người dân TPHCM tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ

qoute "Biết đâu, trong số những hài cốt tìm được là người thân của mình"

Tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, mặc dù trời nắng gắt nhưng đã có rất đông người dân đến đưa tiễn các liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Các hàng quán xung quanh khu vực đã kín chỗ giữ xe.

Anh Nguyễn Văn Kiện (phường Cát Lái) cho biết hôm nay đã xin nghỉ làm buổi sáng. Anh mua hoa cúc trắng, đến một quán cà phê có hướng nhìn ra vòng xoay Điện Biên Phủ, mở laptop để xem tường thuật trực tiếp.

“Gia đình tôi có truyền thống Cách mạng, từng tham gia kháng chiến. Vì vậy tôi không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc thiêng liêng nào trong sự kiện này. Thật sự rất xúc động” , anh Kiện bộc bạch.

Anh Kiện theo dõi Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ qua máy tính.

Bó hoa cúc trắng được chuẩn bị từ sớm để tiễn đưa các anh hùng

Ôm bó hoa cúc trắng trên tay, chị Hằng Nguyễn xúc động cho biết gia đình có người cậu tham gia kháng chiến cũng chưa tìm được hài cốt. “Cả nhà tôi rất nhớ cậu. Tôi hy vọng có thể tìm được cậu, dù biết điều đó rất khó khăn. Biết đâu, trong số những hài cốt tìm được là người thân của mình”, chị Hằng bật khóc.