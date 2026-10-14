Hai cha con đi bắt cá ở An Giang bị sét đánh tử vong

TPO - Trong lúc đi bắt cá, bắt ốc, hai cha con ở An Giang bất ngờ bị sét đánh trúng, tử vong tại chỗ, hai người đi cùng bị choáng.

Sáng 14/10, đại diện UBND xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến hai cha con tử vong. Hai nạn nhân là ông T.N.T. (SN 1975) và anh T.N.D. (SN 2004, con ông T.), cùng trú xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang.

Theo thông tin ban đầu, sáng 13/10, nhóm 4 người rủ nhau đi bắt cá, bắt ốc tại khu vực giáp ranh giữa xã Tân Hiệp và xã Thạnh Đông.

Gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh cắt từ clip.

Khoảng 12h cùng ngày, khi nhóm đang kéo lưới đến khu vực ấp Kênh 10, xã Tân Hiệp, trời bắt đầu mưa.

Lúc này, hai cha con ông T. đứng gần nhau, cách hai người còn lại khoảng 20m thì bất ngờ bị sét đánh trúng. Hai người đi cùng bị choáng váng.

Khi hai người đi cùng chạy đến kiểm tra, họ phát hiện cha con ông T. đã tử vong, cơ thể và quần áo bị cháy.

Sau vụ việc, chính quyền hai xã đã cử đại diện tới thăm hỏi, chia buồn và xem xét hỗ trợ gia đình nạn nhân.