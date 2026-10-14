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Pháp luật

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Bắt nhân viên kinh doanh thu tiền bán hàng của 37 đại lý rồi chiếm đoạt

Đức Anh

TPO - Được giao nhiệm vụ bán hàng, thu tiền từ các đại lý và nộp về công ty, Lê Doãn Luân đã giữ lại tiền hàng để chi tiêu cá nhân. Cơ quan điều tra xác định, số tiền bị can chiếm đoạt của doanh nghiệp là hơn 400 triệu đồng.

Ngày 14/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Doãn Luân (SN 1985, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Doãn Luân. Ảnh: Nguyễn Quang

Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác của Công ty CP Đầu tư phát triển và Vật liệu xây dựng Đông Anh 9, địa chỉ tại tổ dân phố Thọ Sơn, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, về việc Luân, nguyên nhân viên kinh doanh của công ty, có hành vi chiếm đoạt tiền bán hàng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 9/2013 đến tháng 1/2019, Luân được giao nhiệm vụ tiếp thị, bán hàng, giao tấm lợp fibro xi măng và thu tiền từ các đại lý để nộp về công ty.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Luân đã thu tiền hàng của nhiều đại lý nhưng không nộp lại theo quy định mà giữ lại để sử dụng vào mục đích cá nhân. Cơ quan điều tra xác định, bị can đã thu tiền từ 37 đại lý với tổng số 431 triệu đồng nhưng không nộp về công ty, chiếm đoạt số tiền này để chi tiêu cá nhân. Đến nay, Luân không có khả năng hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.

Ngày 3/10, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 3 Điều 175 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Doãn Luân để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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#Lạm dụng tín nhiệm #Chiếm đoạt tài sản #Lê Doãn Luân #Khởi tố vụ án #Tội phạm doanh nghiệp

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