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Pháp luật

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Bắt giữ nhóm 'quái xế' gây rối trật tự công cộng trước Sân vận động Mỹ Đình

Thanh Hà

TPO - Một nhóm "quái xế" gây rối trật tự công cộng tại khu vực Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội bị cơ quan công an bắt giữ.

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Nhóm "quái xế" bị bắt giữ.

Ngày 13/10, Công an phường Từ Liêm - Hà Nội thông tin, đơn vị đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đấu tranh, truy xét nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng, xảy ra vào rạng sáng 12/10, tại khu vực Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định 8 đối tượng gồm: Vũ Biên C. (SN 2008); Ngô Quốc K. (SN 2007); Vũ Hữu Đ. (SN 2009); Trần Mạnh H. (SN 2005); Vũ Phúc N. (SN 2005); Vũ Văn H. (SN 2007) cùng trú tại xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng; Phan Thế Q. (SN 2011) trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội; Đào Gia H. (SN 2012) trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận rạng sáng 12/10, sau khi xem TikTok thấy nhóm hẹn đua xe tại khu vực Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, các đối tượng này rủ nhau đi từ xã Vân Canh, Hà Nội điều khiển xe máy theo đường Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực- Lê Đức Thọ và ra phía cửa sân vận động Mỹ Đình.

Tại đây, các đối tượng chạy nhập vào nhóm đua khoảng hơn 10 xe máy kẹp 2, kẹp 3, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, di chuyển khoảng 4 vòng xung quanh khu vực đường trước cửa sân vận động Mỹ Đình.

Hiện Công an phường Từ Liêm đang tiếp tục phối hợp các đơn vị đấu tranh mở rộng, truy bắt các đối tượng khác, xử lý nghiêm theo quy định.

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#Quái xế Mỹ Đình #Đua xe trái phép #Công an Hà Nội #Trật tự công cộng #Xử lý vi phạm

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