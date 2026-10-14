Sáng nay diễn ra Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

TPO - TPHCM long trọng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ (gồm 698 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ) được tìm kiếm, quy tập trong suốt nhiều tháng qua tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, thanh niên và nhân dân TPHCM.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo TPHCM thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ sáng 14/10. Ảnh Nguyễn Tiến

Theo kế hoạch, lúc 7h30 sẽ diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Đến 8h, Lễ viếng, Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ được cử hành trọng thể tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Lễ an táng hài cốt liệt sĩ dự kiến diễn ra lúc 10h cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình).

Các lực lượng chuẩn bị chu đáo cho Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM cho biết, số lượng hài cốt liệt sĩ an táng là 731 hài cốt liệt sĩ (gồm 698 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ).

Các lực lượng quân đội, công an đã thực hiện kỹ lưỡng hiệp đồng công tác tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng

Ngay sau Lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (quãng đường dự kiến khoảng 26km) sẽ thực hiện theo 4 đợt.

Lộ trình di chuyển dự kiến: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Thời gian xuất phát và việc tổ chức lưu thông thực hiện theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng. Lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.

Nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua có thể bày tỏ lòng thành kính, tri ân bằng cách cầm nhành hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước khi diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, TPHCM đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Khúc tri ân tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng vào tối 13/10. Chương trình là lời tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Văn nghệ sĩ TPHCM góp các ca khúc ý nghĩa tại chương trình Khúc tri ân như một lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ cha anh đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc. Ảnh: Ngô Tùng

Các đoàn viên thanh niên dâng những ngọn nến thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng

Những hình ảnh đầu tiên diễn ra sáng ngày 14/10 tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng trước giờ chuẩn bị Lễ truy điệu, cầu siêu và an táng cho các Anh hùng liệt sĩ:

Ảnh: Nguyễn Tiến